Gala Folclorului Studențesc Clujean, la Casa de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca

Casa de Cultură a Studenților „Dumitru Fărcaș” din Cluj-Napoca găzduiește marți, 5 mai 2026, de la ora 18:00, Gala Folclorului Studențesc Clujean, un eveniment dedicat tradiției și valorilor autentice românești, care aduce în prim-plan talentul tinerilor dansatori din ansamblurile folclorice studențești clujene.

Spectacolul, găzduit în Sala „Laurențiu Hodorog”, are în acest an o semnificație aparte, fiind organizat în cadrul unei ediții aniversare dedicate celebrării a 70 de ani ai dirijorului Orchestrei Ansamblului Folcloric Studențesc „Mărțișorul”, Dorel Rohian, personalitate marcantă a vieții muzicale și culturale clujene.

Pe scenă vor evolua ansamblurile folclorice studențești: „Mărțișorul” al Casei de Cultură a Studenților „Dumitru Fărcaș”, „Mugurelul” al Universitatea Babeș-Bolyai, „Românașul” al Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și „Tradiții-Someșul Napoca” al Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca.

Invitații speciali ai serii vor fi îndrăgiții interpreți de muzică populară Sava Negrean Brudașcu, Marius Ciprian Pop și Dan Gâdea.

Evenimentul va fi prezentat de Alex Costin și Dan Hedeșiu, iar accesul publicului se face pe bază de invitații, care pot fi procurate de la sediul Casei de Cultură a Studenților.