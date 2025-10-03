Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a participat joi, 2 octombrie 2025, la Gala Învățământului Preuniversitar Clujean 2025. Desfășurat în sala „Auditorium Maximum” a Universității Babeș-Bolyai, evenimentul a fost organizat de Inspectoratul Școlar Județean Cluj și face parte din seria manifestărilor organizate de această instituție cu prilejul Zilelor Educației la Cluj-Napoca, care au loc în perioada 1-5 octombrie, în preajma zilei de 5 octombrie, când se sărbătorește în întreaga lume Ziua Internațională a Educației.

Gala a fost deschisă cu intonarea Imnului Național al României și a Imnului Europei, în interpretarea corurilor reunite ale Colegiului Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan”, Colegiului de Muzică „Sigismund Toduță” și Liceului Teologic Reformat, toate din municipiul Cluj-Napoca.

Prezent la eveniment, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a rostit un cuvânt de binecuvântare și le-a adresat celor prezenți sfaturi și îndemnuri duhovnicești, subliniind importanța educației copiilor și rolul profesorului în formarea lor.

De asemenea, alocuțiuni au rostit prefectul județului Cluj, Maria Forna, primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, și inspectorul școlar general al județului Cluj, prof. Marinela Marc, gazda manifestării. Aceștia au vorbit despre importanța educației în formarea copiilor și tinerilor, despre investițiile în educație la Cluj-Napoca și despre performanțele educaționale obținute de elevii clujeni la examene, concursuri și olimpiade.

În cadrul galei au fost acordate diplome de excelență directorilor instituțiilor de învățământ clujene cu performanțe deosebite în managementul școlilor pe care le conduc.

„Într-un context global marcat de schimbări rapide și provocări fără precedent, educația rămâne cel mai puternic instrument de construire a păcii, a progresului și a solidarității între generații – fundamentul pe care se clădește orice societate democratică, echitabilă și prosperă. Prin educație cultivăm nu doar competențe, ci și valori: responsabilitate, solidaritate, respect și curajul de a schimba în bine realitatea în care trăim. În această zi aducem un omagiu tuturor celor care, cu răbdare și pasiune, formează generațiile viitoare: cadre didactice, părinți, lideri educaționali. Gala a fost dedicată directorilor de școli, care nu sunt doar administratori ai unor instituții, ci lideri educaționali care dau direcție, sens și coerență procesului de învățare. Într-un sistem educațional complex și în continuă schimbare, ei sunt veriga esențială între viziunea strategică a educației și realitatea din clasă, inspiră, motivează și creează echipe funcționale, gestionează resurse, comunică eficient cu părinții și autoritățile locale, atrag parteneriate și proiecte, gândesc strategic și acționează cu echilibru. Într-o societate care aspiră la excelență în educație, directorii de școală sunt adevărați arhitecți ai transformării, punând în mișcare oameni, idei și energii pentru a construi un viitor mai bun pentru copii. (…) În cadrul galei, cu sprijinul partenerilor de la Banca Transilvania, Sucursala Cluj-Napoca, au fost premiați cei mai performanți directori pe categorii de unități de învățământ: colegii naționale, licee teoretice, licee tehnologice și colegii tehnice, licee vocaționale, școli gimnaziale din mediul urban, școli gimnaziale din mediul rural”, a spus inspectorul școlar general, prof. Marinela Marc, care a înmânat diplomele.

Manifestarea s-a încheiat cu un scurt program artistic susținut de elevi de la Colegiul de Muzică „Sigismund Toduță” și de la Liceul de Coregrafie și Artă Dramatică „Octavian Stroia”, ambele din Cluj-Napoca.

Sub egida „Zilele Educației la Cluj-Napoca”, Inspectoratul Școlar Județean Cluj organizează, în perioada 1-5 octombrie, o serie de manifestări culturale, artistice, sportive, precum și momente de premiere a performanței în educație, menite să ofere recunoaștere publică și să pună în valoare atât elevii, cât și profesorii din învățământul preuniversitar clujean.

Autor: Darius Echim / Mitropolia Clujului

Foto credit: Instituția Prefectului – Județul Cluj / Facebook