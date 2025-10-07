Gala Opera FANtastica 2025 – un regal liric cu scop caritabil, pe scena Auditoriumului Maximum din Cluj-Napoca

Unul dintre cele mai așteptate evenimente muzicale ale toamnei va avea loc sâmbătă, 1 noiembrie 2025, de la ora 19:00, în Auditorium Maximum al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

Gala Opera FANtastica 2025, desfășurată sub genericul „Arta face bine”, reunește artiști de prestigiu ai scenei lirice românești într-un eveniment caritabil dedicat susținerii copiilor și tinerilor cu autism.

Organizată de Asociația pentru Muzică, Artă și Cultură din București și Asociația Autism Transilvania din Cluj-Napoca, cu sprijinul Kaufland România, Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca, Universității Babeș-Bolyai, Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima” și Filarmonicii de Stat „Transilvania”, gala aduce în fața publicului un ansamblu remarcabil de interpreți.

Sub bagheta maestrului Cristian Mandeal, Orchestra Regală de Tineret a Filarmonicii de Stat „Transilvania” îi va acompania pe soprana Mihaela Vîrban, mezzosoprana Denisa Iamandi, tenorul George Vîrban și baritonul Darius Gruiță.

Evenimentul va fi prezentat de muzicologul dr. Luminița Arvunescu, inițiatoarea proiectului Opera FANtastica.

Fondurile obținute din vânzarea biletelor vor fi direcționate către Asociația Autism Transilvania, pentru sprijinirea programului de educație non-formală „Vreau să fiu independent! – Pot, Fac, Reușesc!”. Proiectul oferă copiilor și tinerilor cu tulburări din spectrul autist posibilitatea de a participa la ateliere vocaționale care să le dezvolte abilitățile de viață independentă și competențele profesionale.

Biletele sunt disponibile online pe entertix.ro și myticket.ro, precum și la Agenția de bilete a Filarmonicii de Stat „Transilvania” (Piața Lucian Blaga nr. 1–3).

Gala este promovată la nivel național de Trinitas TV, Radio România Muzical, Radio România Cultural, RFI România, Radio Trinitas, Radio Clasic, AGERPRES, Spotmedia, UZPR și alte importante instituții media, iar la nivel local de TVR Cluj, Radio Renașterea, Via Cluj TV, Iulius Mall, CTP Cluj-Napoca, UBB Cultural și Visit Cluj-Napoca.

Evenimentul promite o seară de rafinament, emoție și generozitate, în care muzica devine punte între artă și solidaritate.

Pentru informații complete, poate fi consultat site-ul www.musicarte.ro și pagina www.autismtransilvania.ro