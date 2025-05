Gradus ad Parnassum I – Elevii Colegiului de Muzică „Sigismund Toduță” în concert alături de Orchestra Filarmonicii de Stat „Transilvania”

Gradus ad Parnassum I – tineri muzicieni la porțile afirmării. Elevii Colegiului de Muzică ”S. Toduță în concert alături de Orchestra ”Filarmonicii de Stat „Transilvania”

Vineri, 23 mai 2025, ora 19, Abonament 27

Colegiul Academic

Orchestra Filarmonicii de Stat ,,Transilvania’’

Mihail Agafița dirijor

Elevi ai Colegiului de Muzică „Sigismund Toduţă” soliști

Tamás Hatházi clarinet

Levi Lup fagot

Maria Prigoană chitară

Natalia Gânj percuție

Ana Pop pian

Gergő Kostyák-Szövérdi violoncel

Filip Cristian Cușmir vioară

Wolfgang Amadeus Mozart

Concertul pentru clarinet, în La major, KV 622 (p. I)

Carl Maria von Weber

Concertul pentru fagot, în Fa major, op. 75

Leo Brouwer

Concerto Elegiaco (p. I)

Emmanuel Séjourné

Concertul pentru marimbă și orchestră de coarde (p. III)

Wolfgang Amadeus Mozart

Concertul pentru pian nr. 24, în do minor, KV 491, (p. I)

David Popper

Poloneza de concert, op. 14

Jean Sibelius

Concertul pentru vioară, în re minor, op. 47 (p. I)

Vineri, 23 mai 2025, ora 19.00 / Colegiul Academic vă invităm la un concert dedicat tinerelor talente – Gradus ad Parnassum I. Sub bagheta dirijorului Mihai Agafița, alături de Orchestra Filarmonicii de Stat ,,Transilvania’’ vă invităm să îi ascultați pe tinerii muzicieni excepționali ai Colegiului de Muzică „Sigismund Toduță”, ale căror performanțe sunt rodul talentului, al muncii susținute și al unei îndrumări pedagogice de înalt nivel. În spatele fiecăruia se află un profesor care a știut să inspire, să încurajeze și să cultive potențialul, ghidându-i cu răbdare către performanță artistică:

Natalia Gânj , percuție – clasa a VIII-a (Prof. Ecaterina Kisjancsi)

, percuție – clasa a VIII-a (Prof. Ecaterina Kisjancsi) Gergő Kostyák-Szövérdi , violoncel – clasa a IX-a (Prof. Câmpean Ciprian)

, violoncel – clasa a IX-a (Prof. Câmpean Ciprian) Ana Pop , pian – clasa a X-a (Prof. Mara Pop)

, pian – clasa a X-a (Prof. Mara Pop) Tamás Hatházi , clarinet – clasa a XI-a (Prof. Daniel Șimon)

, clarinet – clasa a XI-a (Prof. Daniel Șimon) Levi Lup , fagot – clasa a XI-a (Prof. Dumitru Chiș)

, fagot – clasa a XI-a (Prof. Dumitru Chiș) Maria Prigoană , chitară – clasa a XII-a (Prof. Ludovic Biro)

, chitară – clasa a XII-a (Prof. Ludovic Biro) Filip Cristian Cușmir, vioară – clasa a XII-a (Prof. Diana Mihaela Blaga)

Prin inițiativa Gradus ad Parnassum I, Filarmonica clujeană deschide scena mare a muzicii clasice către tinerii cu aptitudini și performanțe deosebite, oferindu-le șansa rară de a cânta, în calitate de soliști, alături de una dintre cele mai prestigioase orchestre ale țării, și totodată una dintre cele mai valoroase la nivel internațional. Pentru tinerii selectați, această experiență este o reconfirmare a valorii și potențialului lor, dar și un semn clar că efortul, pasiunea și excelența sunt văzute și apreciate. Este, în același timp, o validare a capacității lor de a evolua spre o carieră artistică de cel mai înalt nivel, cu legitimitate și maturitate. Pentru Filarmonica de Stat „Transilvania”, acest proiect este un act de responsabilitate culturală, este o investiție în viitorul muzicii clasice din România, o punte între generațiile de artiști și un mod prin care sprijinim formarea unei elite artistice care să ducă mai departe valorile, standardele și excelența interpretativă. Astfel de inițiative au rolul de a scoate la lumină „copiii minune” și de a le oferi încredere și sprijin în parcursul lor formativ. Ele transmit un mesaj necesar: excelența artistică trebuie identificată, cultivată, susținută și aplaudată, fiindcă doar așa putem păstra vie o moștenire muzicală valoroasă, transformând-o într-o sursă de inspirație și formare pentru cei care vin din urmă.

Despre lucrări

Concertul pentru clarinet, în La major, KV 622 (p. I) de Wolfgang Amadeus Mozart (1791) pune în valoare întregul registru coloristic al clarinetului, necesitând o articulare precisă, frazare fluidă, control excelent al respirației. Partea I se remarcă prin frazele lungi, o temă unitară bogat variată și sonoritate clară. Concertul pentru fagot, în Fa major, op. 75 de Carl Maria von Weber (1811, revizuit în 1822) este o lucrare clasică, în trei părți, care pune în valoare agilitatea și expresivitatea fagotului. Concerto Elegiaco (p. I) de Leo Brouwer (1986) este al treilea concert pentru chitară și orchestră al compozitorului britanic. Este o lucrare postmodernă, care solicită control tehnic și finețe în frazare. Concertul este considerat unul dintre cele mai importante lucrări pentru chitară și orchestră din repertoriul contemporan. Concertul pt. marimbă și orchestră de coarde (p. III) de Emmanuel Séjourné (2006) este o lucrare comandată special pentru a extinde repertoriul concertant al marimbei, Creația oferă o perspectivă contemporană asupra marimbei, ca instrument solistic. Partea a III-a este o secțiune de virtuozitate, plină de contraste dinamice cu pasaje rapide și alternanțe de registre. Lucrarea conține și o fuziune de stiluri: jazz, muzică clasică și influențe latine. Concertul pentru pian nr. 24, în do minor, KV 491 (p. I) de Wolfgang Amadeus Mozart (1786) este unul dintre cele complexe Concerte pentru pian ale lui Mozart. Partea I este scrisă într-o tonalitate minoră, rară la Mozart, având o tematică tensionată și dialog intens cu orchestra. Poloneza de concert, op. 14 de David Popper (1879) face parte din repertoriul romantic pentru violoncel. Este o lucrare de virtuozitate, cu elemente de dans polonez și caracter festiv. Este o lucrare populară în recitaluri datorită tehnicii spectaculoase. Concertul pentru vioară, în re minor, op. 47 (p. I) de Jean Sibelius (1904, revizuit în 1905) este singurul concert pentru vioară al compozitorului finlandez, creat într-o perioadă de criză financiară și personală. Lucrarea se remarcă prin fraze ample, scriitură solistică complexă și orchestrație densă.

Despre soliști

Tamás Hatházi este elev în clasa a XI-a și studiază clarinetul sub îndrumarea profesorului Șimon Daniel. În ultimii doi ani, a fost distins cu premii la numeroase concursuri naționale și internaționale, printre care Olimpiada Națională și Classical and Folk Music International Competition. Este un membru activ al Orchestrei Regale de Tineret a Filarmonicii de Stat Transilvania și a făcut parte din Kodály Zoltán World Youth Orchestra din Ungaria. De-a lungul parcursului său muzical, a avut ocazia să colaboreze cu artiști de renume internațional, precum François Benda, Kilian Herold, Nicolas Baldeyrou, Réman Tibor și Sérgio Pires. Este bursier al programului „MOL – Promovarea Talentelor”, de doi ani și câștigător al bursei „VIVA TALENT”. Pentru el, oportunitatea de a cânta ca solist alături de Filarmonica de Stat Transilvania reprezintă împlinirea unui vis din copilărie și un pas important în dezvoltarea sa artistică.

Levi Lup este elev în clasa a XI-a, clasa profesorului Chiș Dumitru. În ultimii doi ani, s-a remarcat prin rezultate deosebite, obținând Premiul II la Olimpiada Națională de Muzică (2024) și Premiul I la Concursul Național „Vasile Sândean Ovadiuc”. A fost solist în cadrul mai multor concerte, printre care se numără aparițiile alături de Orchestra Camerală, în La notte de A. Vivaldi, precum și colaborarea ca solist cu Filarmonica de Stat Transilvania în aceeași lucrare. În 2025, a primit Premiul special pentru cea mai expresivă interpretare la Olimpiada Națională de Muzică. Din 2024, este membru al Orchestrei Regale de Tineret a Filarmonicii de Stat Transilvania, o recunoaștere a maturității și valorii sale artistice. Pentru Levi, oportunitatea de a cânta alături de Filarmonica din Cluj este un moment deosebit: „Sunt onorat să pot interpreta acest concert alături de cea mai prestigioasă orchestră din țară, compusă din instrumentiști extraordinari pe care îi respect enorm și care reprezintă un exemplu pentru mine”.

Maria Prigoană este elevă în clasa a XII-a la Colegiul de Muzică „Sigismund Toduță” din Cluj-Napoca, studiază chitara clasică sub atenta pregătire a profesorului Biro Ludovic. În ultimii ani, s-a afirmat ca una dintre cele mai talentate și constante prezențe din peisajul competițional național și internațional. A obținut numeroase premii importante, printre care se numără: Premiul I la Transilvania Youth Guitar Competition (2023, 2024), Premiul I la Concursul Național „Lira de aur” (2024), Premiul I la concursul „Treptele Chitarei” (2023), Premiul I la Olimpiadele Naționale și Locale de Interpretare Instrumentală (2023, 2024, 2025), precum și distincții la competiții internaționale de prestigiu precum Nouvelles Etoiles (Franța), London Classical Music Competition, Altamira International Guitar Competition (Szeged) și International Youth Guitar Competition „Harmonia Cordis” (Târgu Mureș). În 2025, a fost laureată a Olimpiadei Naționale de la Galați, fiind invitată să participe în gala celor mai buni interpreți din țară. Maria Ilinca privește participarea sa, ca solistă alături de Filarmonica din Cluj, ca pe o împlinire artistică: „Este o onoare și un vis devenit realitate. Reprezint nu doar efortul meu, ci și pe cel al profesorilor și al colegiului care m-a susținut”.

Natalia Gânj este elevă în clasa a VIII-a și studiază percuția sub îndrumarea profesoarei Kisjancsi Ecaterina. Chiar de la o vârstă fragedă, s-a remarcat printr-o prezență constantă în competiții și evenimente artistice. A obținut Premiul I la Olimpiada Națională de Muzică, Iași – 2025, precum și numeroase alte distincții importante: Premiul I la concursul „Tinere Talente” (Oradea, 2024), Premiul II la Concursul Internațional „Aulodia” (Brașov, 2024), Premiul II, trei ani consecutiv, la Concursul „Vasile Sândean Ovadiuc” (2023–2025). Natalia a susținut concerte în cadrul Asociației Viva Talent la Muzeul Etnografic din Cluj (2024), dar și în cadrul Expoziției româno-ucrainene, în noiembrie 2024. De asemenea, participă an de an la programul Mastering Young Musician, demonstrând implicare și dorință constantă de dezvoltare artistică. Pentru Natalia, a cânta alături de Filarmonica din Cluj reprezintă o experiență specială: „Este o onoare și o provocare să mă aflu pe scenă cu o orchestră de asemenea calibru. Este o ocazie unică de a învăța și de a mă exprima la cel mai înalt nivel”.

Ana Pop este elevă în clasa a X-a la Colegiul de Muzică „Sigismund Toduță” din Cluj-Napoca, unde studiază pianul cu Mara Pop. Ana s-a remarcat deja în mod constant prin performanțe de excepție. În ultimii doi ani, a obținut numeroase distincții importante, printre care: Premiul I la Concursul Internațional Piano Talents (Milano, 2024), Premiul I la Concursul „Lira de Aur” (Suceava, 2024), Marele Premiu al concursurilor „Viva la Musica” și „Tineri Instrumentiști” (Târgu Mureș), Premii la Olimpiada Națională de Interpretare, Bursele SoNoRo și Crescendo (2025), acordate tinerilor muzicieni cu potențial artistic remarcabil.

A susținut concerte ca solistă alături de Orchestra Filarmonicii de Stat „Transilvania” și orchestra Colegiului de Muzică „Sigismund Toduță”, colaborări care au contribuit semnificativ la dezvoltarea sa scenică și interpretativă. Pentru Ana, prezența în concertul Gradus ad Parnassum este un moment esențial în parcursul său artistic: „Este o ocazie și o oportunitate imensă de a colabora cu cea mai bună orchestră din țară. Această colaborare reprezintă un pas deosebit de important în devenirea mea ca muzician și sper să mă ridic la exigențele unui act artistic atât de valoros”.

Gergő Kostyák-Szövérdi este elev în clasa a IX-a și studiază violoncelul sub îndrumarea profesorului Ciprian Câmpean. Gergő s-a remarcat printr-un palmares impresionant obținut în doar câțiva ani de activitate artistică. Printre cele mai importante distincții din ultimii doi ani se numără: Premiul I la Olimpiada Națională de Muzică (2025, Galați), Premiul I la Concursul „Johann Sebastian Bach”, Premiul II la Concursul „Paul Constantinescu”, Premiul I la Concursul „Halász Ferenc”, distincție care i-a adus oportunitatea de a susține un recital la Opera din Budapesta, precum și o mențiune la prestigiosul concurs internațional „CellEast”. Concertul din 23 mai reprezintă pentru el un moment cu totul special: „Este un vis devenit realitate, nu doar pentru că membri ai familiei mele fac parte din această orchestră, ci și pentru că este primul meu concert ca solist cu orchestra. Sunt onorat să fiu acompaniat de Orchestra Filarmonicii de Stat Transilvania, una dintre cele mai prestigioase orchestre din România”.

Filip Cușmir este elev în clasa a XII-a și studiază vioara cu profesoara Diana Mihaela Blaga. Este, totodată, student al cursului pregătitor din cadrul Universității de Muzică și Artele Spectacolului din Viena, la clasa renumitei violoniste Anna Gutowska. Interpret cu o activitate artistică impresionantă, Filip este câștigător al bursei „SoNoRo Interferențe” în ultimele două ediții și bursier Arcadia Chamber Music Classes (2025), unde activează alături de Trio Brielle. A fost finalist în trei ediții consecutive ale proiectului „Fil Nouveau | Feel Young” organizat de Filarmonica de Stat Oradea, în cadrul căruia a și concertat ca solist. A fost, de asemenea, invitat ca solist în cadrul stagiunii Filarmonicii din Pitești, unde a interpretat Concertul pentru vioară în re minor op. 47 de Jean Sibelius, în cadrul Festivalului Tinerilor, ediția a IV-a. De asemenea, Filip este un participant activ în proiectul Gradus ad Parnassum, fiind solist pentru al treilea an consecutiv. Despre colaborarea sa cu Filarmonica de Stat „Transilvania”, Filip mărturisește: „A mă urca pe scenă alături de această orchestră reprezintă o onoare și o oportunitate de preț. Am fost legat de această instituție atât ca interpret, cât și ca voluntar, iar Filarmonica din Cluj este pentru mine ca o a doua școală – un loc unde revin mereu cu entuziasm și profundă recunoștință”.

Despre dirijor

Mihail Agafița

Mihail Agafița este un dirijor ajuns la maturitate artistică. Prin vasta sa experiență, marcată de peste 1000 de concerte simfonice, spectacole de operă și balet, și-a câștigat un loc solid în lumea muzicală internațională. A colaborat cu ansambluri din România, Republica Moldova, Spania, Finlanda, SUA, Rusia, Italia, Polonia, Cehia, Ucraina și Belarus, susținând turnee în Franța, Germania, Danemarca, Grecia, Elveția, Portugalia, Olanda și Belgia. Concertele sale sunt așteptate cu entuziasm de melomani, iar recunoașterea de care se bucură este rodul unei vieți dedicate artei dirijorale. Născut în Republica Moldova, Mihail Agafița a studiat dirijatul la Institutul de Arte din Chișinău, iar ulterior a absolvit Universitatea Națională de Muzică din București, la clasa reputatului profesor Dumitru Goia. Sub îndrumarea acestuia și-a continuat studiile postuniversitare, specializându-se în stilistica dirijorală. Între 2005 și 2007 a urmat cursuri de perfecționare cu renumitul dirijor Patrick Strub, organizate de Ambasada Germaniei la Chișinău. În prezent, urmează un master în Management Muzical în cadrul aceleiași universități bucureștene și, în 2024, a finalizat studiile doctorale la Universitatea de Stat din Moldova, obținând titlul de Doctor în Științe. Din 2004 este dirijor permanent al Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici” din Republica Moldova, iar din 2013 ocupă funcția de dirijor prim și director artistic al Orchestrei Simfonice a aceleiași instituții. Între 2009 și 2013 a fost dirijor permanent al Filarmonicii de Stat „Transilvania” din Cluj-Napoca. Printre cele mai importante momente ale carierei sale se numără: colaborarea cu Orchestra Filarmonicii din Moscova, participarea la Festivalul Internațional „George Enescu” (București, 2011) împreună cu Filarmonica de Stat „Transilvania”, precum și cu Filarmonica Națională a Republicii Moldova (București, 2023). De asemenea, a inițiat extinderea Festivalului „George Enescu” în Republica Moldova, concretizată prin concerte în Chișinău în 2017 și 2019. Alte colaborări remarcabile includ: concerte cu Filarmonica „George Enescu” din București, Orchestra Națională Radio, Orchestra RTV Slovenia din Ljubljana ș.a. În 2010 a devenit membru al Uniunii Muzicienilor din Republica Moldova. Printre distincțiile și recunoașterile activităților sale interpretative se numără: „Artist al Poporului” al Republicii Moldova – cel mai înalt titlu onorific în domeniul culturii (2016), „Maestru în Artă” – titlu acordat prin decret prezidențial pentru merite deosebite în promovarea artei muzicale (2010), Trofeul „Lya Hubic” – oferit de Opera Națională Română din Cluj (2012), Premiul „Gavriil Musicescu” – acordat de Ministerul Culturii al Republicii Moldova (2016), „Omul Anului 2017” în Cultură – acordat de revista VIP Magazin (2018), Cetățean de Onoare al raionului Călărași – pentru contribuții în promovarea patrimoniului cultural (2019), Premiul de Excelență pentru Artă – TVR Moldova (2020), Premiul de Excelență pentru Dirijat – oferit de Uniunea Muzicienilor din Republica Moldova (2021), Premiul Muzical și Trofeul „Gânditorul de la Hamangia” – oferite de Jurnal TV (2022).

Biletele online la concert se pot achiziționa de pe site-urile entertix.ro și myticket.ro. Biletele se pot cumpăra și de la Agenția de Bilete a Filarmonicii (Piața Lucian Blaga nr. 1-3, tel. 0756-048.318 sau 0264-430.060) sau cu o oră înainte de începerea concertului, direct de la locul acestuia, în limita locurilor disponibile.

Filarmonica de Stat „Transilvania”