Gradus ad Parnassum II – Seară dedicată tinerilor soliști de la Academia Națională de Muzică ”Gh. Dima” din Cluj-Napoca

Marți, 17 iunie 2025, ora 19, Abonament 30

Colegiul Academic

Orchestra Filarmonicii de Stat ,,Transilvania’’

Theo Wolters dirijor

Studenți ai Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima” soliști

Paul-Cristian Cutinici corn

Horațiu Văsar corn

Rebeca-Denisa Badea flaut

Zoltán Molnár fagot

Maria Nastas soprană

Darius Botorea bas

Daria Guți soprană

Remus Șarpe pian

Antonio Rosetti (atribuit Joseph Haydn)

Concert pentru 2 corni, în Mi bemol major, M.C56

Cécile Chaminade

Concertino, op. 107

Franz Berwald

Piesă de concert pentru fagot și orchestră, op. 2

Georges Bizet

Aria Me voilà seule dans la nuit din opera Pescuitorii de perle

Domenico Cimarosa

Aria Udite, tutti udite din opera Căsătoria secretă

Giuseppe Verdi

Aria Caro nome che il mio cor din opera Rigoletto

Serghei Rahmaninov

Concertul nr. 2 pentru pian, în do minor, op. 18

Marți, 17 iunie 2025, ora 19.00 / Colegiul Academic – concert dedicat tinerelor talente – Gradus ad Parnassum II. Sub bagheta dirijorului Theo Wolters, alături de Orchestra Filarmonicii de Stat ,,Transilvania’’ vă invităm să îi ascultați pe tinerii soliști excepționali ai Academiei de Muzică ”Gh. Dima” din Cluj-Napoca, ale căror performanțe sunt rodul talentului, al muncii susținute și al unei îndrumări pedagogice de înalt nivel. Prin inițiativa „Gradus ad Parnassum II”, dedicat, de această dată, studenților de la Academia clujeană de muzică, instituția noastră deschide scena muzicii clasice către tinerii cu aptitudini și performanțe deosebite, oferindu-le șansa rară de a cânta, în calitate de soliști, alături de una dintre cele mai prestigioase orchestre ale țării și totodată una dintre cele mai valoroase la nivel internațional, Filarmonica de Stat „Transilvania”. Pentru tinerii selectați, această experiență este o reconfirmare a valorii și potențialului lor, dar și un semn clar că efortul, pasiunea și excelența sunt văzute și apreciate. Este, în același timp, o validare a capacității lor de a evolua spre o carieră artistică de cel mai înalt nivel, cu legitimitate și maturitate. Pentru Filarmonica de Stat „Transilvania”, acest proiect este un act de responsabilitate culturală, o investiție în viitorul muzicii clasice din România, o punte între generațiile de artiști și un mod prin care se sprijină formarea unei elite artistice care să ducă mai departe valorile, standardele și excelența interpretativă.

Despre lucrări

Antonio Rosetti (c. 1750–1792) – Concert pentru 2 corni în Mi bemol major, M. C56

Lucrarea evidențiază în mod deosebit scriitura solistică pentru corniști, cu un dialog plin de vervă, pasaje de virtuozitate și interacțiuni strânse între soliști și orchestră, fiind considerată una dintre cele mai importante lucrări pentru doi corni din perioada clasică.

Cécile Chaminade (1857–1944) – Concertino pentru flaut și orchestră, op. 107

Lucrarea îmbină o linie melodică – expresivă cu secțiuni tehnice de virtuozitate, într-o formă de tip rondo, ilustrând cu finețe sensibilitatea romantică târzie a compozitoarei franceze.

Franz Berwald (1796–1868) – Piesă de concert pentru fagot și orchestră, op. 2

Scrisă în 1827, această lucrare timpurie a compozitorului suedez este una dintre puținele contribuții ale secolului al XIX-lea la repertoriul solistic pentru fagot. Alternanța dintre pasajele cantabile și secțiunile de virtuozitate oferă instrumentului o paletă largă de expresivitate.

Georges Bizet (1838–1875) – Me voilà seule dans la nuit – aria Leïlei din actul I al operei Les pêcheurs de perles (Pescuitorii de perle)

Opera Pescuitorii de perle compusă în 1863, explorează conflictul dintre iubire și îndatoririle spirituale. În această arie, Leïla este singură, cuprinsă de îndoieli și emoții, reflectând asupra misiunii sale sacre.

Domenico Cimarosa (1749–1801) – Udite, tutti, udite – aria lui Geronimo din actul I al operei Il matrimonio segreto (Căsătoria secretă)

Această operă bufă, considerată capodopera lui Cimarosa, a fost compusă în 1792 pentru curtea imperială de la Viena. Aria este un exemplu tipic de umor muzical clasic, în care personajul Geronimo, tatăl autoritar și comic, anunță o căsătorie aranjată.

Giuseppe Verdi (1813–1901) – Caro nome che il mio cor – aria Gildei din actul I al operei Rigoletto

Una dintre cele mai frumoase arii ale repertoriului verdian, Caro nome surprinde starea de îndrăgostire ingenuă a Gildei, fiica lui Rigoletto. Scrisă în 1851, această arie „de coloratură” solicită o mare finețe tehnică și expresivă.

Sergei Rahmaninov (1873–1943) – Concertul nr. 2 pentru pian și orchestră în do minor

Finalizat în 1901, acest Concert este una dintre cele mai apreciate lucrări ale romantismului târziu. Născut după o perioadă de criză creativă, Concertul nr. 2 reflectă o forță emoțională impresionantă. Temele ample și dramatismul dens definesc partitura, considerată un vârf al creației pianistice rahmaninoviene. (sursă text: Oana Bălan-Budoiu)

Despre soliști

Paul-Cristian Cutinici și-a început parcursul artistic la Colegiul de Muzică „Sigismund Toduță” din Cluj-Napoca, unde a studiat între anii 2013–2022 sub îndrumarea profesorului Chira Beniamin. În prezent, își continuă formarea la Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima”, sub coordonarea profesorului Gabriel Cupșa. De-a lungul anilor de studiu, a obținut Premiul I la etapa națională a Olimpiadei de Interpretare Muzicală, în edițiile din 2016 și 2018, confirmându-și constant performanța și angajamentul față de excelența artistică.

Levi Horațiu Văsar și-a început studiile de specialitate la Colegiul de Muzică „Sigismund Toduță” din Cluj-Napoca, sub îndrumarea profesorului Gavril Cupșa. În anul 2024, a absolvit Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj Napoca, în cadrul clasei coordonată de prof.univ. dr. Alexandru Marc și al conf. dr. Gavril Cupșa, continuându-și în prezent parcursul academic prin studiile de masterat la aceeași instituție. Este laureat al mai multor concursuri naționale și internaționale, iar în anul 2025 a fost distins cu bursa Yamaha, o recunoaștere a excelenței sale artistice. Horațiu Văsar desfășoară o activitate concertistică intensă, fiind membru al Filarmonicii de Stat „Transilvania” și al Orchestrei Române de Tineret.

Activitatea artistică a Rebecăi-Denisa Badea este marcată de o colaborare constantă, începând cu anul 2020, cu Orchestra Română de Tineret, alături de care a participat la importante festivaluri naționale, precum Festivalul Internațional „George Enescu” (Sinaia) și „Vara Magică” (București). A debutat ca solistă pe scena Filarmonicii de Stat „Transilvania” la vârsta de 14 ani, revenind ulterior în aceeași postură pentru încă două concerte. Din anul 2023, colaborează cu Orchestra New Hope, precum și cu Orchestra Regală de Tineret a Filarmonicii de Stat „Transilvania”. Este activă în viața concertistică a Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima”, atât în cadrul recitalurilor solo, cât și ca membră a ansamblurilor orchestrale.

Zoltán Molnár s-a născut în anul 2004, la Jibou, unde a urmat studiile primare până la finalizarea clasei a VIII-a. Începând cu anul 2018, și-a continuat formarea în domeniul muzicii la Colegiul de Muzică „Sigismund Toduță” din Cluj-Napoca, unde a început studiul fagotului sub îndrumarea profesorului Chiș Dumitru. Laureat a numeroase premii, în prezent, este student în anul al III-lea la Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, unde studiază fagotul cu lect. univ. dr. Rareș Sângeorzan. Totodată, este membru activ al Orchestrei Regale de Tineret a Filarmonicii de Stat „Transilvania”.

Maria Nastas este o soprană lirică aflată într-un proces constant de afirmare artistică. A absolvit Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău, unde s-a format sub îndrumarea renumitului tenor Mihail Muntean. În prezent, își continuă studiile la nivel de masterat la Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, la clasa profesorului Marius Vlad Budoiu. Pe lângă activitatea scenică, Maria este implicată și în proiecte de formare și colaborare internațională, desfășurând o activitate didactică transfrontalieră. Pasiunea sa pentru limbi străine și arta comunicării se reflectă în profunzimea cu care abordează interpretarea repertoriului liric.

Darius Botorea, absolvent al Colegiului Național de Artă din Târgu-Mureș în anul 2020, și-a continuat studiile universitare la Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, unde s-a format sub îndrumarea lect. univ. dr. Geani Brad și a prof. univ. dr. Iulia Suciu. În prezent, este masterand al aceleiași instituții, continuându-și parcursul artistic și academic cu rigoare și pasiune. A participat la numeroase concursuri naționale și internaționale, obținând distincții importante, cel mai recent fiind Premiul III la „The 12th International Vocal Open Competition” (Malaysia, 2025). Toamna anului 2024 a marcat un moment important în parcursul său profesional, prin angajarea ca artist liric în cadrul Filarmonicii de Stat „Transilvania” din Cluj-Napoca și debutul scenic în rolul Leporello din opera Don Giovanni de W. A. Mozart, pe scena Operei Române din Craiova.

Daria Guți este studentă în anul al IV-lea la Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, unde se formează sub îndrumarea lect. univ. dr. Diana Țugui, distinsă soprană și cadru didactic universitar. Tânăra soprană se remarcă printr-o activitate artistică constantă și printr-o voce expresivă, apreciată pentru claritate, agilitate și sensibilitate interpretativă. Pe parcursul formării sale universitare, Daria a participat la numeroase concursuri naționale și internaționale de canto, fiind distinsă cu premii importante care i-au confirmat valoarea profesională și potențialul artistic.

Remus Șarpe a început studiul pianului la vârsta de 6 ani, în cadrul Colegiului de Artă „Carmen Sylva” din Ploiești, sub îndrumarea profesoarei Diana Icătoiu. Încă din primii ani de formare, a demonstrat un talent remarcabil, fiind distins cu numeroase premii la concursuri naționale și internaționale, precum și la olimpiade de specialitate. A debutat ca solist în anul 2022, alături de Orchestra Filarmonicii „Paul Constantinescu” din Ploiești, sub conducerea dirijorului Cristian Spătaru, colaborând ulterior cu dirijorii Ovidiu Bălan și Iulian Rusu, experiențe care i-au consolidat prezența scenică și maturitatea interpretativă. În prezent, este student în anul I la Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, unde își continuă perfecționarea artistică în cadrul clasei prof. univ. dr. Csiky Boldizsár.

Despre dirijor

Theo Wolters

Cu o carieră de peste zece ani ca instrumentist în cadrul Orchestrei Concertgebouw din Amsterdam, Theo Wolters și-a descoperit pasiunea pentru dirijat în timpul studiilor la Conservatorul din Maastricht. A absolvit instituția cu cea mai înaltă distincție, în specializarea trompetă, și s-a alăturat ulterior unor orchestre de prestigiu din Olanda și Germania, printre care se numără filarmonicile din Overijssel, Essen și Amsterdam. Fascinat de arta dirijorală, a urmat cursurile maeștrilor Pieter Stalmeier și Roberto Benzi, iar în perioada 2004 –2012 a deținut funcția de dirijor asistent al Orchestrei Concertgebouw din Amsterdam, activând sub îndrumarea legendarului Mariss Jansons. Paralel cu începuturile sale în dirijat, a fondat și coordonat ansambluri de alamă de renume, printre care Brass of the Royal Concertgebouw Orchestra, alături de care a susținut turnee în Italia și Austria. De-a lungul carierei sale, Theo Wolters a colaborat cu unele dintre cele mai prestigioase orchestre ale lumii, între care: Orchestra Regală Concertgebouw (Olanda), Orchestra Filarmonicii de Stat din Košice (Slovacia), Orchestra Filarmonicii de Stat din Tbilisi (Georgia), Orchestra Filarmonicii „George Enescu” din București, Orchestra Națională Radio a României, Orchestra Filarmonicii Bucheon, Orchestra Simfonică Coreeană, Orchestra Filarmonică Wonju și Orchestra Simfonică Daegu (Coreea de Sud), Neue Philharmonie Westfalen, Nürnberger Symphoniker, Nordwestdeutsche Philharmonie (Germania), Orchestra Simfonică Limburg, Netherlands Promenade Orchestra și Residentie Orchestra (Olanda). Theo Wolters este recunoscut ca un dirijor de excepție. Platforma de cronici Bachtrack îi evidențiază personalitatea artistică, subliniind că fiecare apariție a sa pe scenă reușește să capteze esența muzicii și să ofere publicului o experiență profundă și autentică.

