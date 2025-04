Gramată Mitropolitană de întronizare a Preasfințitului Părinte Benedict ca Episcop al Sălajului

Duminică, 6 aprilie 2025, în Catedrala „Sfânta Vineri” din Zalău, a avut loc solemnitatea de întronizare a Preasfințitului Părinte Benedict ca Episcop al Sălajului. Evenimentul a fost marcat de o ceremonie liturgică impresionantă, cu momente pline de încărcătură spirituală și simbolică.

Solemnitatea a debutat cu citirea Gramatei Mitropolitane, actul oficial care consfințește alegerea și numirea noului ierarh. După această lectură solemnă, Preasfințitul Părinte Benedict a primit din partea Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, însemnele episcopale – mantia, crucea, engolpionul, camilafca și cârja arhierească – simboluri ale slujirii și autorității episcopale. Momentul culminant al ceremoniei a fost așezarea în tronul arhieresc, gest care semnifică asumarea oficială a slujirii în eparhia încredințată.

Gramata Mitropolitană este documentul oficial emis de Mitropolie, prin care se validează alegerea episcopului și se autorizează întronizarea acestuia. Ea este semnată de Mitropolit și poartă pecetea Mitropoliei, fiind un act de autoritate bisericească ce atestă succesiunea canonică și rânduiala statornicită de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. În cadrul unei întronizări, citirea gramatei marchează începutul oficial al păstoririi noului ierarh, conferindu-i autoritate spirituală și administrativă asupra eparhiei.

Text integral:

GRAMATA MITROPOLITANĂ DE ÎNTRONIZARE A PREASFINȚITULUI PĂRINTE BENEDICT CA EPISCOP AL SĂLAJULUI

† ANDREI

Prin harul lui Dumnezeu, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului

Preaiubitului cler, cinului monahal şi tuturor dreptcredincioşilor creştini din de Dumnezeu păzita Episcopie a Sălajului, precum şi tuturor ascultătorilor şi cititorilor acestei

GRAMATE MITROPOLITANE,

Se cuvine să facem cunoscut tuturor că Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos a aşezat în Sfânta Sa Biserică slujiri şi vrednicii deosebite prin trimiterea Preasfântului şi de viaţă făcătorului Duh peste Sfinții Săi Ucenici și Apostoli, învățându-i pe aceștia întru propovăduirea cuvântului Evangheliei Sale, săvârşirea Sfintelor Taine şi călăuzirea credincioşilor pe calea mântuirii (cf. Matei 28,19), iar Sfinţii Apostoli, prin harul Sfântului Duh, au aşezat în cetăţi episcopi, preoţi şi diaconi, spre a păstori Biserica lui Hristos (cf. Fapte 20,28).

De aceea, ca slujitor al Bisericii lui Hristos în vrednicia de Mitropolit al Clujului, Maramureşului şi Sălajului, văzând că a rămas vacant scaunul de Episcop al Sălajului, prin retragerea Preasfințitului Petroniu Florea din slujirea de Episcop al Sălajului (hotărârea Sfântului Sinod 1375/ 9 februarie 2025), şi călăuzit fiind de îndatorirea de a nu lăsa această Episcopie lipsită de cârmuitorul ei canonic, pe temeiul prevederilor „Statutului pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române”, înștiințându-l pe Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, am convocat la sediul Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului din Cluj-Napoca, în ziua de joi, 20 martie 2025, orele 10.00, Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Clujului, Maramureşului şi Sălajului, în cadrul căruia, prin vot secret consultativ, au fost desemnaţi doi candidaţi, din lista ierarhilor și a arhimandriților eligibili, iar la ora 12.00, în aceeași zi, ședința specială de consultare a Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Clujului, Maramureşului şi Sălajului cu membrii Adunării eparhiale a Episcopiei Sălajului, la care s-au adăugat și participanții de drept, în cadrul căreia, în vederea alegerii de către Sfântul Sinod a noului Episcop al Sălajului, prin votul participanţilor, a fost menţinută lista stabilită de Sinodul Mitropolitan.

Împlinind această procedură statutară bisericească, pe temeiul prevederilor articolului 130, aliniatul (10) Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, am întocmit lista celor doi candidați și am înaintat-o cu proces verbal Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, luând aminte la îndatoririle ce-i revin ca Patriarh, a convocat Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în ziua de joi, 27 martie 2025, la Reşedinţa Patriarhală din Bucureşti, care a procedat statutar la alegerea noului Episcop al Sălajului

În urma votului exprimat, Sfântul Sinod a ales în scaunul vacant al Episcopiei Sălajului pe Preasfinţitul Părinte Benedict Bistrițeanul, Episcopul Vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, care s-a arătat vrednic de această chemare prin statornicia sa întru dreapta credință, prin pregătirea sa dobândită la Seminarul Teologic din Alba-Iulia, la Facultatea de Teologie din Alba-Iulia, în proximitatea geografică și spirituală a Catedralei Arhiepiscopale. A urmat apoi un program de master în domeniul teologiei sistematice (2008-2010), la aceeași facultate, finalizat cu o disertație dedicată spiritualității Sfântului Isaac Sirul, sub îndrumarea Arhiepiscopului Andrei. În acest răstimp, a desfășurat activitate misionară în cadrul Departamentului de Tineret al Arhiepiscopiei, respectiv a ocupat postul de redactor la Editura Reîntregirea a Arhiepiscopiei.

Pentru o mai bună plasare în realitatea religioasă a lumii actuale, dar și pentru o experiență de studiu în afara granițelor, între anii 2009-2011 a urmat un al doilea program de master, de data aceasta în domeniul teologiei ecumenice, la Institutul Ecumenic de la Bossey (Universitatea Geneva), perioadă de studiu finalizată cu o disertație dedicată spiritualității ortodoxe și rolului său ecumenic, sub coordonarea Părintelui Profesor Ioan Sauca, Directorul Institutului. Experiența de studiu a fost acompaniată și de o activitate misionară în parohiile românești de la Geneva și Lausanne.

Studiile doctorale s-au desfășurat în aceeași zonă teologică, de acum mult mai specifică, și anume mistica Sfântului Isaac Sirul. Doctoratul în Teologie, sub coordonarea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Andrei (Andreicuț), l-a susținut în cadrul Universității Babeș-Bolyai în anul 2013, avându-i în comisie pe Pr. Prof. univ. dr. Vasile Răducă (Facultatea de Teologie „Justinian Patriarhul” din București), pe Pr. Prof. univ. dr. Gheorghe Popa (Facultatea de Teologie din Iași) și pe Pr. Prof. univ. dr. Ștefan Iloaie (Facultatea de Teologie din Cluj-Napoca). Calificativul obținut a fost „summa cum laude”. În ultimul an de doctorat la Cluj a început un al doilea doctorat în studii istorice și istorico-religioase, în orașul universitar de tradiție Padova, sub coordonarea cunoscutului siriacist Paolo Bettiolo, continuându-și pregătirea în zona spiritualității siriece, dar de data aceasta din perspectivă istorică. La începutul anului 2016 și-a susținut teza de doctorat la Școala doctorală de istorie din cadrul Universității din Padova, avându-i în comisie pe profesorii Alberto Camplani (Università Roma La Sapienza), Carla Noce (Università Roma Tre), Luigi Canetti (Università di Bologna).

Începând cu anul 2012 și-a început și activitatea administrativă, fiind numit secretar eparhial, activitate pe care a desfășurat-o până în luna februarie a anului 2020. De asemenea, din anul 2014 a devenit și cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, Catedra de Spiritualitate.

Slujirea pastorală a început-o în luna ianuarie a anului 2015 – pe 17 ianuarie a fost tuns în monahism la Mănăstirea Nicula, naș de călugărie fiindu-i Părintele Teofil Roman (actualmente arhiereu-vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei), primind numele Benedict. Pe 24 ianuarie a fost hirotonit ierodiacon, iar pe 30 ianuarie ieromonah pe seama Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca.

Activitatea administrativă a căpătat prioritate, slujind în Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, ca secretar eparhial și șef de cabinet al nostru, dobândind o frumoasă experiență pastoral-relațională cu preoții, monahii, studenții și credincioșii locului.Pentru slujirea pastorală, în ziua de 1 ianuarie 2016 va fi ridicat la rangul de protosinghel, iar pe 25 decembrie 2017, ca urmare a hotărârii nr. 7974 a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, va fi hirotesit arhimandrit. În anul centenar 2018, a primit din partea noastră Ordinul „Mihai Vodă” – crucea pectorală. În anul 2020 este ales și hirotonit Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, misiune pe care și-o desfășoară până la alegerea ca Episcop al Sălajului.

Drept urmare, potrivit rânduielilor canonice şi prevederilor statutare ale Bisericii Ortodoxe Române, astăzi, duminică, 6 aprilie 2025, duminica a V-a din Post, a Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca, în Catedrala Sfânta Vineri din Zalău, cu hramul „Înălțarea Domnului”, Noi, Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului, oferim Preasfinţitului Părinte Benedict mantia, crucea şi engolpionul, îi înmânăm cârja arhipăstorească şi îl întronizăm ca Episcop al Sălajului.

Pe temeiul celor arătate mai sus, al Sfintelor Canoane şi al prevederilor art. 114 lit. d și art. 133 alin (2) din „Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române”, facem cunoscut tuturor această Gramată Mitropolitană şi dăm alesului Episcop, Preasfinţitului Părinte Benedict, împuternicirea canonică de păstorire ca Episcop al de Dumnezeu păzitei Episcopii a Sălajului, cu toate oraşele şi satele care ţin astăzi şi vor ţine şi în viitor de această Sfântă Episcopie, drept mărturie că Preasfinţia Sa, dobândind demnitatea de Episcop al Sălajului, are dreptul şi puterea de a aşeza, după rânduielile Sfintei noastre Biserici şi după legile ţării, cântăreţi, citeţi, ipodiaconi, diaconi, preoţi şi protopopi la toate bisericile din Episcopia Preasfinţiei Sale, precum şi stareţi şi stareţe, egumeni şi egumene, la mănăstiri şi schituri şi de a rândui toate câte i se cuvin ca ierarh eparhiot spre folosul duhovnicesc al eparhiei pe care o păstoreşte pe calea mântuirii, precum şi de a exercita drepturile şi a îndeplini toate îndatoririle prevăzute de sfintele canoane, de tradiţia bisericească şi de legiuirile Bisericii noastre ca Episcop al Sălajului.

Din partea Preasfinţiei Sale aşteptăm, aşa cum îndeamnă Canonul 34 Apostolic, cinstire şi ascultare faţă de Mitropolitul Său, faţă de Patriarhul României şi faţă de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române; să continue şi să sporească lucrarea înaintaşului lui în acest scaun episcopal; să lucreze în comuniune cu ceilalţi ierarhi din Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Clujului, Maramureşului şi Sălajului; să arate iubire de neam, grijă părintească pentru parohii şi mănăstiri; pentru valorile credinţei ortodoxe, pentru cultura creştină, pentru învăţământul teologic şi religios, precum şi dragoste părintească faţă de clerul şi drept credincioşii creştini, tineri şi vârstnici, făcându-se tuturor călăuză întru păstrarea neştirbită a dreptei credinţe şi a rânduielilor Bisericii noastre străbune; să se consulte şi să coopereze cu autorităţile de Stat spre binele Bisericii şi al poporului român; să cultive relaţii de respect reciproc cu alte culte oficial recunoscute, pentru păstrarea păcii sociale.

Aşadar, tuturor celor din cinul preoţesc şi cinul călugăresc, precum şi tuturor dreptcredincioşilor din cuprinsul Episcopiei Sălajului le recomandăm părinteşte şi frăţeşte cu multă preţuire pe Preasfinţitul Părinte Episcop Benedict, drept chiriarh al lor, chemându-i să îl întâmpine cu dragoste fiască, să-l asculte şi să-l cinstească, arătându-i în toate împrejurările sprijin şi împreună lucrare în tot ceea ce săvârşeşte spre folosul Bisericii şi al poporului român.

Preţuind cu multă bucurie însufleţirea şi dorinţa clerului şi credincioşilor ortodocşi români din Mitropolia noastră de a păstra unitatea bisericească şi naţională, îi povăţuim pe toţi cu părintească dragoste ca, sub îndrumarea noului lor păstor, să păstreze şi să întărească unitatea Ortodoxiei româneşti, vieţuind în pace şi bună înţelegere, ca fii duhovniceşti care cred cu străşnicie în Hristos şi „întru una sfântă sobornicească şi apostolească Biserică”.

Încredinţăm pe noul Episcop al Sălajului, Preasfinţitul Părinte Benedict, milostivirii Bunului Dumnezeu, rugăciunilor Sfântului Preot Mucenic Liviu-Galaction de la Cluj, precum şi tuturor Sfinţilor Români cunoscuţi şi necunoscuţi care, prin nevoinţele lor, au sfinţit acest pământ binecuvântat al Transilvaniei.

De asemenea, îl încredinţăm pe Preasfinţia Sa rugăciunilor ierarhilor din Sinodul Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului, rugăciunilor cucernicilor preoţi din Episcopia Sălajului, rugăciunilor neîncetate ale călugărilor şi călugăriţelor din mânăstiri, precum şi rugăciunilor binecredincioșilor creștini, față de care Preasfinţitul Benedict este chemat să arate dragoste părintească şi purtare de grijă duhovnicească.

Şi astfel, într-un cuget şi o simţire, împreună să preamărim pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Treimea cea deofiinţă şi nedespărţită. Amin![1]

†ANDREI

Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului

şi Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului

[1] GRAMATĂ MITROPOLITANĂ, Nr. 5-c/2025, emisă la 31 martie 2025, în temeiul hotărârii nr. 2515/ 2025 a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, și făcută public la data de 6 aprilie 2025, în Duminica a V-a din Post, a Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca, în Catedrala Sfânta Vineri din Zalău, cu hramul „Înălțarea Domnului”.