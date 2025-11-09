„Gran Partita” de Mozart – esența armoniei vieneze, sub bagheta lui Gabriel Bebeșelea, la Filarmonica de Stat „Transilvania”

Filarmonica de Stat „Transilvania”, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Cluj, invită publicul meloman la concertul simfonic de vineri, 14 noiembrie 2025, de la ora 19:00, la Colegiul Academic. Evenimentul îl are ca protagonist pe dirijorul Gabriel Bebeșelea, care va conduce orchestra clujeană într-o interpretare de excepție a Serenadei nr. 10 în Si bemol major, „Gran Partita”, KV 361/370a, de Wolfgang Amadeus Mozart.

Considerată una dintre cele mai inspirate creații ale lui Mozart, lucrarea se distinge prin eleganța construcției și bogăția timbrală, fiind destinată unui ansamblu extins de treisprezece instrumente de suflat și contrabas. Compusă într-o perioadă în care muzica de cameră pentru suflători – cunoscută sub denumirea de Harmoniemusik – era foarte apreciată în cercurile aristocratice vieneze, Gran Partita depășește limitele genului, atingând un nivel de expresivitate și rafinament rar întâlnit. Contemporanul lui Mozart, Johann Friedrich Schink, descria prima audiție a lucrării astfel: „La fiecare instrument stătea un Maestru! A fost o muzică minunată, desăvârșită și măreață, splendidă și sublimă!” – o mărturie a perfecțiunii sonore pe care compozitorul a atins-o în această capodoperă.

Gabriel Bebeșelea – o prezență remarcabilă în peisajul muzical internațional

Dirijorul Gabriel Bebeșelea este recunoscut drept unul dintre cei mai apreciați muzicieni români ai generației sale. În prezent, el este dirijor principal al Filarmonicii „George Enescu” din București și director artistic al Ansamblului „Musica Ricercata”, bucurându-se de o carieră internațională de prestigiu.

A colaborat cu orchestre importante precum Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, Royal Philharmonic Orchestra, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Barcelona Symphony Orchestra și Singapore Symphony Orchestra. Stagiunea 2024–2025 include debutul său cu Orchestra Filarmonicii din Shanghai, un turneu cu Tonkünstler Orchestra, precum și concerte cu Orchestra de Cameră Română la Choriner Musiksommer și Concertgebouw Amsterdam. Fost dirijor principal al Filarmonicii de Stat „Transilvania” și al Operei Naționale Române din Cluj-Napoca, Gabriel Bebeșelea este laureat al unor importante competiții internaționale, între care Concursul „Lovro von Matačić” (2015) și Concursul „Jeunesses Musicales” (2011). Deține titlul de doctor în muzică „Summa cum Laude” al Universității Naționale de Muzică din București. În ultimii ani, s-a remarcat prin proiecte dedicate redescoperirii patrimoniului muzical, precum reconstituirea oratoriului „Strigoii” de George Enescu și reluarea capodoperei Matthäus-Passion de Bach, pe scena Ateneului Român.

Bilete și informații

Biletele pot fi achiziționate online, de pe entertix.ro și myticket.ro, precum și de la Agenția de bilete a Filarmonicii de Stat „Transilvania” (Piața Lucian Blaga nr. 1-3, tel. 0756-048.318). În seara concertului, biletele vor fi disponibile și la fața locului, în limita locurilor rămase libere.