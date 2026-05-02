Grigore Constantin: „Radio Renașterea este o veritabilă punte între Biserică și sufletele credincioșilor”

„La împlinirea a 27 de ani de existență a Radio Renașterea, gândul meu se îndreaptă, mai întâi, cu recunoștință către părintele director Dan Văscu, cel care mi-a propus această rodnică colaborare și care a pus umărul, cu dăruire și statornicie, la întreținerea și evoluția acestui minunat proiect. Prin inițiativa și purtarea sa de grijă, Radio Renașterea nu este doar o instituție media, ci o veritabilă punte între Biserică și sufletele credincioșilor.

Al doilea gând de mulțumire se îndreaptă către întreaga echipă, care în aceste zile se îmbracă în haine de sărbătoare, dar care, dincolo de festivitate, rămâne fidelă misiunii sale: aceea de a transmite, de la microfon, Vestea cea Bună a Evangheliei. Prin vocile lor, prin discreția și profesionalismul lor, acești oameni reușesc să aducă lumină și sens în viețile ascultătorilor.

Se cuvine să subliniez faptul că Ortodoxia clujeană își face auzită vocea prin Radio Renașterea. Așa cum am cunoscut-o eu, ca absolvent al teologiei sibiene, aceasta mi-a deschis noi orizonturi spirituale și culturale. La Cluj există un ferment viu, autentic, pe care multe alte locuri din țară și l-ar fi dorit. Am fost primit aici cu brațele deschise, de oameni care nu doar că m-au integrat în acest nucleu, ci m-au încurajat să contribui la propovăduirea Cuvântului lui Dumnezeu.

Emisiunile transmise prin colaboratorii Radio Renașterea vin să contrazică ideea că Ortodoxia clujeană ar fi mai diluată decât în alte zone ale țării. Da, Clujul este un oraș aflat într-un continuu progres, dar în același timp adăpostește un ferment duhovnicesc de mare profunzime.

Prin rolul său, Radio Renașterea a arătat că Ortodoxia de aici este definită, în esență, prin discreție, renaștere euharistică, reînnoire liturgică, în ethosul Sfintei Tradiții și al Sfinților Părinți.

Cunosc preoți și mireni – unii chiar din redacție – care aleg să trăiască departe de agitația și zgomotul vremurilor noastre, departe de social media, pentru a-și păstra liniștea sufletească. Nu doar la Cluj, ci pretutindeni, aceștia își afierosească timpul lui Dumnezeu, ferindu-se de discuțiile sterile și interminabile. Și cred cu tărie că acești oameni, tăcuți și statornici, vor fi sfinții de mâine.

Radio Renașterea este și un mijloc practic de catehizare, întrucât reușește să aducă învățătura de credință mai aproape de oameni, într-un mod firesc, accesibil și viu. Prin emisiunile sale, ascultătorii nu doar că primesc informații teologice, ci sunt însoțiți, pas cu pas, într-un proces de formare duhovnicească. Cateheza nu mai rămâne doar în spațiul bisericii sau al manualelor, ci pătrunde în viața de zi cu zi, devenind o prezență constantă, care modelează gândirea și sensibilitatea credinciosului. În acest fel, radioul devine o adevărată școală catehetică, în care cuvântul rostit capătă putere de luminare și de întărire sufletească.

Pentru vremurile noastre, într-o epocă în care lectura este tot mai rară, Radio Renașterea vine să umple acest gol printr-un conținut bogat în cunoștințe culturale și spirituale. El poate fi ascultat în orice împrejurare: acasă, în mașină, la locul de muncă sau în momentele de răgaz, transformând timpul aparent obișnuit într-un prilej de îmbogățire interioară.

Radio Renașterea m-a ajutat să înțeleg că propovăduirea nu este doar rostire, ci împărtășire din propria trăire, de aceea suntem datori ca viața noastră duhovnicească să conțină miez, ca din acest miez să-i hrănim și pe ceilalți. La împlinirea a 27 de ani de la înființare, adresez redacției Radio Renașterea gânduri de aleasă prețuire și recunoștință pentru lucrarea binecuvântată pe care o împlinește în viața Bisericii și a credincioșilor.”

Grigore Constantin

colaborator Radio Renașterea