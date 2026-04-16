Grupul Anastasios va oferi răspunsurile liturgice la Catedrala Patriarhală în Duminica Sf. Toma

Grupul de muzică bizantină „Anastasios”, condus de neurochirurgul Iustinian Simion, va oferi răspunsurile liturgice la Catedrala Patriarhală, la sfârșitul săptămânii, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

Corul va participa la slujba Vecerniei de sâmbătă seară și la Sfânta Liturghie din Duminica Sf. Ap. Toma, oficiată de Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul.

Vecernia va începe la ora 16:00 și va fi urmată de Acatistul Învierii. Sfânta Liturghie de duminică va fi oficiată de la ora 09:00. Slujbele vor fi transmise live de Trinitas TV.

Grupul de muzică bizantină „Anastasios” a fost înființat de dr. Iustinian Simion, astăzi medic neurochirurg, și dr. Teodor Simion, astăzi medic stomatolog, pe vremea când erau studenți la Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș.

O particularitate a ansamblului este aceea că numără printre membrii săi medici și studenți mediciniști.

Recent, Corul Anastasios din Cluj-Napoca a călătorit peste 9.600 de kilometri pentru oferi răspunsurile liturgice la hramul Parohiei românești „Sf. Ioan Casian și Sf. Andrei Șaguna” din San Antonio, Texas.

Într-un interviu pentru Basilica.ro, neurochirurgul Iustinian Simion a vorbit despre pasiune sa pentru muzica psaltică și despre înființarea Grupului „Anastasios”.

Foto credit: Grupul Psaltic Anastasios