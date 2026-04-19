Grupul psaltic Anastasios a primit Ordinul „Sf. Dimitrie cel Nou”

Grupul psaltic „Anastasios” din Cluj-Napoca a primit duminică Ordinul mitropolitan „Sf. Dimitrie cel Nou”.

Evenimentul solemn a avut loc la Catedrala Patriarhală, după ce grupul a oferit răspunsurile liturgice la Sfânta Liturghie oficiată de Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul.

Ordinul a fost acordat psalților în semn de prețuire și binecuvântare a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a apreciat cântarea psaltică a corului și activitatea personală pe care o desfășoară fiecare membru în parte.

„Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, în duminica aceasta am ascultat răspunsurile unui grup psaltic foarte apreciat în țară și în străinătate, de la Cluj-Napoca, grup care poartă numele de Anastasios, adică înviere sau ridicare”.

Corul a fost înființat în anul 2012 de medicul neurochirurg Iustinian Simion, pe vremea când era student la Facultatea de Medicină din Târgu Mureș.

„Fiind majoritatea membrilor medici și farmaciștii, mulți dintre ei, care nu au acest dar al muzicii, săvârșesc și ei o lucrare misionară prin activitățile pe care le desfășoară Asociația Medicilor și Farmaciștilor din România”.

Un model pentru tineri

Episcopul vicar patriarhal a spus că membrii Grupului psaltic „Anastasios” sunt un model pentru tinerii care doresc să participe la misiunea Bisericii în societate.

„Nu e niciun teolog între ei și niciun absolvent al vreunei instituții de învățământ muzical. Majoritatea sunt medici, sunt de asemenea ingineri, arhitecți și această lucrare a dânșilor arată un model pentru tinerii care doresc să participe la misiunea Bisericii în societate”, a subliniat Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul.

„Biserica răspunde cu drag și așteaptă ca oricare dintre noi să participe la această lucrare de răspândire a valorilor Evangheliei într-o societate care are din ce în ce mai multă nevoie de această lumină, coborâtă din cer și care poate să ne arate drumul pe care mergem într-o societate destul de întunecată”, a subliniat ierarhul.

Preasfinția Sa i-a urat succes în activitatea medicală dirijorului grupului, doctorul neurochirurg Iustinian Simion.

„Prin activitatea sa salvează o mulțime de oameni cu diferite accidente fiind neurochirurg, o specialitate de mare rafinament tehnologic și medical, și de asemenea succes în această preocupare atât de frumoasă de a cultiva muzica bizantină într-un spațiu netradițional pentru acest gen de muzică, Transilvania”.

Grupul psaltic „Anastasios” oferit răspunsurile liturgice și la vecernia de sâmbătă seară de la Catedrala Patriarhală.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu