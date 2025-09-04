Radio Renașterea

Eveniment | Activități parohiale

„Hai să facem Ziua Bună!” la Cluj-Napoca

de | sept. 4, 2025

În perioada 5–7 septembrie 2025, cartierul Bună Ziua din Cluj-Napoca găzduiește cea de-a V-a ediție a evenimentului „Hai să facem Ziua Bună!”, organizat de Parohia Ortodoxă „Sfântul Mare Mucenic Mina” și Asociația Locul lui Mina, cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local și al Consiliului Județean Cluj.

Timp de trei zile, publicul este invitat să ia parte la conferințe, concerte, spectacole și ateliere pentru toate vârstele, toate desfășurate în aer liber, pe strada Vasile Conta nr. 10.

Vineri, 5 septembrie, de la ora 19:00, are loc conferința „Provocările lumii contemporane – abordări teologice și psihologice”, susținută de Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, și de profesorul universitar Adrian Opre, decanul Facultății de Psihologie UBB.

„Hai să facem Ziua Bună!” la Cluj-Napoca

Sâmbătă, 6 septembrie, este Ziua Familiei și a Bucuriei Creative, cu ateliere, spectacole și momente artistice, culminând seara, de la ora 19:00, cu un concert extraordinar susținut de Paula Seling.

„Hai să facem Ziua Bună!” la Cluj-Napoca

Duminică, 7 septembrie, programul începe cu Sfânta Liturghie și se încheie la prânz cu un moment folcloric oferit de Lavinia Goste și Marius Zorilă, alături de alte surprize pregătite pentru întreaga comunitate.

„Hai să facem Ziua Bună!” la Cluj-Napoca

Accesul la toate activitățile este gratuit, iar organizatorii îi așteaptă pe clujeni și nu numai să petreacă împreună un sfârșit de săptămână dedicat reflecției, bucuriei și comuniunii.

„Hai să facem Ziua Bună!” la Cluj-Napoca

