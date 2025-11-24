Hipertensiunea arterială – explicații esențiale, cu Dr. Georgiana Delia Ciuca

Radio Renașterea vă propune astăzi un dialog util cu Dr. Georgiana Delia Ciuca, medic de familie și medic în cadrul Centrului de Îngrijiri Paliative „Sfântul Nectarie” din Cluj-Napoca, despre una dintre cele mai frecvente afecțiuni ale societății moderne: hipertensiunea arterială.

Invitata subliniază, încă de la început, că tensiunea arterială este un fenomen fiziologic pozitiv, necesar pentru viață. Organismul are nevoie de presiunea sângelui pentru a asigura oxigenarea corectă a organelor. Problema apare doar atunci când valorile depășesc limitele normale și se mențin ridicate în timp.

Dr. Ciuca insistă asupra unui aspect esențial: fiecare persoană ar trebui să dețină un aparat de măsurat tensiunea acasă, iar monitorizarea periodică este, de multe ori, primul pas în prevenirea complicațiilor. O măsurătoare corectă, realizată în repaus și repetată la intervale regulate, poate semnala din timp situațiile în care se impune evaluarea medicală.

În cadrul dialogului sunt explicate cauzele frecvente ale hipertensiunii, modul în care aceasta evoluează și importanța intervențiilor precoce prin schimbări ale stilului de viață, monitorizare atentă și tratament adecvat, stabilit doar de medic.

Materialul oferă repere clare pentru public și reamintește că hipertensiunea, deși tăcută și uneori ignorată, rămâne o afecțiune care poate fi ținută sub control prin atenție, responsabilitate și colaborare constantă cu medicul de familie.