Hirotonia și instalarea Preasfințitului Părinte Samuel Bistrițeanul, noul Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului

În Duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci (Înainte-prăznuirea Nașterii Maicii Domnului), 7 septembrie 2025, la Catedrala Mitropolitană „Adormirea Maicii Domnului” din Cluj-Napoca, un sobor de zece ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, sub protia Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a oficiat hirotonia întru arhiereu a arhimandritului Samuel Cristea. Acesta a fost ales de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în data de 2 iulie, în demnitatea de Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, cu titulatura „Bistrițeanul”.

Evenimentele dedicate hirotoniei au început sâmbătă, 6 septembrie, cu slujba Vecerniei Mari, urmată de rânduiala ipopsifierii – solemnitatea vestirii și chemării la treapta arhieriei.

Sfânta Liturghie arhierească, în cadrul căreia a avut loc hirotonia întru arhiereu, a fost oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, chiriarhul locului, împreună cu un sobor de arhierei, preoți și diaconi, în prezența oficialităților civile și militare, precum și a mii de credincioși.

Din soborul ierarhilor au făcut parte:

Înaltpreasfințitul Părinte IOAN, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului

Preasfințitul Părinte IGNATIE, Episcopul Hușilor

Preasfințitul Părinte IUSTIN, Episcopul Maramureșului și Sătmarului

Preasfințitul Părinte VISARION, Episcopul Tulcii

Preasfințitul Părinte BENEDICT, Episcopul Sălajului

Preasfințitul Părinte MACARIE, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord

Preasfințitul Părinte DAMASCHIN DORNEANUL, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților

Preasfințitul Părinte TIMOTEI SĂTMĂREANUL, Arhiereu-vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului

Preasfințitul Părinte GHERONTIE HUNEDOREANUL, Arhiereu-vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei

Sfânta Liturghie a fost precedată de examinarea și desemnarea preacuviosului părinte ipopsifiu Samuel Cristea la treapta arhieriei. Potrivit rânduielii, acesta a dat citire, în fața soborului ierarhilor și a mulțimii credincioșilor, mărturisirii de credință ortodoxă.

La momentul rânduit, în timpul cântării liturgice „Sfinte Dumnezeule”, ipopsifiul Samuel a fost hirotonit arhiereu, după care a primit veșmintele și însemnele specifice slujirii arhierești: sacosul, omoforul, crucea pectorală, engolpionul și mitra, precum și dicherul și tricherul.

După citirea pericopei evanghelice, Mitropolitul Ioan al Banatului a rostit un cuvânt de învățătură, în care a tâlcuit dialogul Mântuitorului Hristos cu Nicodim.

„Binecuvântat să fie Dumnezeu Care ne-a învrednicit astăzi să ne alăturăm lui Nicodim, fruntaș al iudeilor, fariseu, care s-a dus în taină să cerceteze, să afle calea către Împărăția lui Dumnezeu. […] Hristos îi spune lui Nicodim: «Așa cum Moise a înălțat șarpele în pustie, tot așa va fi înălțat și Fiul Omului ca tot cel ce crede în El să aibă viață veșnică». […] Iubiți frați și surori, continuă dialogul înalt între Nicodim și Hristos și îi spune: Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Unicul Său Fiu L-a dat ca să nu piară lumea și tot cel ce crede în El să aibă viață veșnică. Din nefericire, trecem pe lângă aceste cuvinte, căci Hristos S-a adus jertfă pentru ispășirea noastră, trecem foarte ușor”, a spus Mitropolitul Banatului.

De asemenea, Părintele Mitropolit Ioan a evocat prietenia care îl leagă de Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul și a amintit că au fost colegi la Institutul Teologic din Sibiu.

„Dumnezeu să dăruiască mult har Preasfințitului Samuel, astăzi hirotonit, cu care m-a învrednicit Dumnezeu să stau zi de zi, patru ani, în aceeași clasă, la Sibiu. Har să îi dăruiască Dumnezeu, pentru că vas al inimii ales este și să toarne Dumnezeu har într-însul. Dumnezeu să îl binecuvânteze și să vă poată împărtăși câte o fărâmiță din taina iubirii lui Dumnezeu”, a încheiat Înaltpreasfinția Sa.

Răspunsurile liturgice au fost date de Corul Catedralei Mitropolitane, dirijat de pr. prof. emerit Vasile Stanciu.

Ceremonia de instalare

La finalul Liturghiei, Mitropolitul Andrei a oficiat ceremonia de instalare a Preasfințitului Părinte Samuel Bistrițeanul în demnitatea de Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.

Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a dat citire Actului Patriarhal de confirmare, semnat de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, prin care noul ierarh a fost recunoscut și investit ca Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, cu titulatura „Bistrițeanul”. Totodată, a prezentat atribuțiile noului episcop-vicar, între care:

„Să lucreze în comuniune cu ceilalţi ierarhi şi să-şi îndeplinească cu responsabilitate misiunea la care a fost chemat în calitate de episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Să arate iubire de Biserică și de neamul românesc, să apere și să promoveze valorile creștine ortodoxe, să arate grijă părintească pentru parohii și mănăstiri, să sprijine cultura creștină și să ocrotească patrimoniul bisericesc. Să manifeste dragoste părintească față de clerul și de dreptcredincioșii creștini mireni, tineri și vârstnici, precum și să coopereze cu autoritățile de stat pentru binele Bisericii și al poporului român, făcându-se tuturor călăuză întru păstrarea neștirbită a dreptei credințe și a rânduielilor Bisericii noastre străbune”.

În continuare, Părintele Mitropolit Andrei i-a oferit Preasfințitului Părinte Episcop-vicar Samuel mantia și cârja arhierească, însemne ale demnității arhierești la care a fost chemat, după care l-a așezat în scaunul arhieresc din partea stângă a Sfântului Altar. Cu acest prilej, noul episcop a primit și o cruce de binecuvântare din partea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Cuvântul chiriarhului

În cuvântul rostit cu această ocazie, Părintele Mitropolit Andrei a subliniat importanța predicii Sfântului Apostol Pavel către clerul din Efes, chemat la Milet: „Drept aceea, luați aminte de voi înșivă și de toată turma, întru care Duhul Sfânt v-a pus pe voi episcopi, ca să păstrați Biserica lui Dumnezeu, pe care a câștigat-o cu însuși sângele Său” (Faptele Apostolilor 20, 28).

Referindu-se la slujirea episcopală, Înaltpreasfinția Sa a arătat că episcopul este izvorul sacramental al harului în eparhie, supraveghează propovăduirea învățăturii corecte și conduce canonic viața Bisericii locale. „Întâi de toate, Preasfinția Voastră va trebui să îi primiți pe toți, absolut pe toți, tineri și bătrâni, titrați și oameni simpli, bogați și săraci, cu aceeași dragoste, pentru că toți ne sunt încredințați nouă pentru a-i duce pe calea mântuirii”, a spus Părintele Mitropolit Andrei.

Ierarhul a mai subliniat că noul episcop este chemat să-i iubească pe toți credincioșii, să se roage pentru ei și să le poarte neputințele: „Episcopul trebuie să îi ajute pe toți să își ducă crucea înainte”. Totodată, a evidențiat importanța acestui moment pentru istoria Eparhiei Clujului, exprimând convingerea că Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul va conlucra pentru binele și mântuirea credincioșilor:

„De când ați îmbrățișat slujirea Domnului Iisus Hristos, vă știm râvna, dăruirea pe care ați pus-o în slujirea Preasfinției Voastre. (…) Noi, cei care am participat astăzi la această slujbă profundă, de hirotonie a Preasfinției Voastre, ne-am bucurat împreună cu toți cei care vă au la inimă, cu elevii, cu studenții. Dorim ca Dumnezeu să vă dea putere ca efectiv să faceți slujba Lui cu toată dăruirea”, a mai spus Părintele Mitropolit Andrei.

Cuvântul noului episcop

În continuare, Episcopul-vicar Samuel Bistrițeanul a adus mulțumire lui Dumnezeu pentru toate darurile revărsate asupra sa și a mulțumit tuturor celor care au contribuit la formarea sa duhovnicească și intelectuală. A adresat mulțumiri Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Părintelui Mitropolit Andrei, ierarhilor prezenți, familiei, ostenitorilor și colaboratorilor, oficialităților, precum și clerului și credincioșilor din Eparhia Clujului.

Totodată, a subliniat rolul episcopului și importanța ascultării de Hristos ca temelie a slujirii: „Episcopul își exercită slujirea sa urmând exemplul lui Hristos, «Marele Arhiereu» și «Bunul Păstor», care S-a făcut slujitorul tuturor”.

În acest sens, Preasfinția Sa a mărturisit:

„În șuvoiul acestei slujiri apostolice am intrat și eu astăzi, din voia Domnului, pentru a-mi dedica toată voința, energia și priceperea lucrării misionare, catehetice, sfințitoare și misionare a Bisericii locale din istorica Eparhie a Vadului, Feleacului și Clujului, pentru a contribui și eu, cu smerita mea slujire, la devenirea și propășirea comunității noastre eclesiale întru loc de tămăduire, de sfințire și de mântuire pentru toți oamenii, de toate vârstele și categoriile sociale, cei osteniți și împovărați sufletește și cei care simt o căutare lăuntrică după Dumnezeu. (…) Mulțumesc, cu smerenie, Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pentru bunăvoință, încredere, binecuvântare și confirmare în noua mea slujire. Vă mulțumesc cu toată ființa mea, Înaltpreasfințite Părinte Mitropolit Andrei, care, după terminarea studiilor teologice, m-ați hirotonit diacon, apoi preot, m-ați tuns în monahism și sub al cărui omofor slujesc de 35 de ani, îndrumându-mă de-a lungul acestei perioade cu imensă înțelepciune, răbdare, bunătate și dragoste paternă, virtuți și harisme pe care Înaltpreasfinția Voastră le aveți din belșug, iar astăzi, prin punerea mâinilor și prin rugăciunile consacrate, mi-ați conferit, împreună cu ceilalți Preasfințiți Părinți Episcopi, harul arhierie.”

Mesaje de felicitare

Din partea autorităților locale și centrale, un mesaj de felicitare a transmis secretarul de stat pentru Culte, Ciprian-Vasile Olinici, care a reliefat rolul pastoral și cultural al ierarhului în viața Bisericii și a cetății:

„Permiteţi‑mi să îl felicit pe Preasfinţitul Părinte Samuel, în această atmosferă caldă spiritual, dar şi fizic. Cred că întregul ceremonial, atât de aseară, cât şi de astăzi, şi hirotonia, mai ales, din cadrul Sfintei Liturghii vorbesc foarte clar despre centralitatea slujirii arhiereşti în viaţa Bisericii, în viaţa cetăţii şi mai ales în viaţa comunităţii, a credincioşilor. De aceea, Preasfinţia Voastră păşiţi astăzi pe o treaptă înaltă şi plină de responsabilitate pe care Statul român, prin instituţia de specialitate, de relaţii cu cultele, o apreciază în mod deosebit, pentru că, în istoria europeană şi în istoria naţională, episcopatul a avut un rol fundamental în formarea civilizaţiei şi în formarea comunităţilor de credinţă, în păstrarea unităţii, în păstrarea păcii sociale şi în cultivarea culturii. Preasfinţia Voastră, rămâneţi un ucenic apropiat şi mai apropiat acum al Înaltpreasfinţitului Părinte Andrei, iar noi, din cadrul Secretariatului de Stat pentru Culte, totdeauna am apreciat modul în care Biserica, cu înţelepciune şi discernământ, îşi alege slujitorii. Dunt convins că această alegere, având în vedere experienţa spirituală, pastorală şi chipul blândeţii Preasfinţiei Voastre, este o alegere care va îmbogăţi partea aceasta de ţară, atât de frumoasă, spiritualitatea din Cluj, din cele două judeţe ale Eparhiei, Cluj şi Bistriţa-Năsăud, iar pe de altă parte, slujirea Preasfinţiei Voastre este, de fapt, o continuare a celor 35 de ani închinaţi Bisericii. Vă felicit în numele Guvernului României, în numele colaboratorilor mei şi sperăm la o conlucrare rodnică”, a spus secretarul de stat Ciprian-Vasile Olinici.

Ceremonia s-a încheiat pe esplanada din fața Catedralei Mitropolitane, unde Mitropolitul Andrei l-a prezentat mulțimii pe Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, care a binecuvântat poporul prezent.

La eveniment au participat numeroși credincioși, clerici, oficialități militare și civile, oameni de cultură, reprezentanți ai cultelor religioase și ai mediului academic, în frunte cu academicianul Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române, precum și alți oaspeți din județele Cluj, Bistrița-Năsăud, Alba (ținutul natal al ierarhului), dar și din alte părți ale țării.

Scurtă biografie

Arhimandritul prof. Samuel (Ioan) Cristea s-a născut la data de 25 decembrie 1963, în comuna Ciuruleasa, județul Alba, din părinții George și Zorița Cristea, primind la botez numele Ioan. Este cel mai mic dintre cei șase copii ai familiei, având doi frați în viață, Gheorghe și Viorel, iar alți trei frați au trecut la cele veșnice la vârste fragede.

Educație și formare

Studiile primare și gimnaziale le-a urmat în localitatea natală, între anii 1970–1978, la Școala Generală din Ciuruleasa, apoi pe cele ale Liceului „Horea, Cloșca și Crișan” din Abrud (1978–1980). În perioada 1980–1985 a fost elev al Seminarului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca. După efectuarea stagiului militar obligatoriu la Beiuș, județul Bihor (1985–1986), a urmat, între anii 1986–1990, cursurile Institutului Teologic de Grad Universitar din Sibiu, instituție devenită ulterior Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna”, unde a obținut, în anul 1990, licența în Teologie Ortodoxă, cu lucrarea „Problema intercomuniunii și implicațiile ei canonice”, susținută la catedra de Drept Bisericesc, sub îndrumarea arhid. prof. univ. dr. Ioan Floca. În perioada 1995–1996 a urmat un curs de limba germană în Elveția, la Theologische Hochschule in der Benediktinerabtei Einsiedeln.

S-a format sub călăuzirea duhovnicească a Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, și a ieromonahului Rafail Noica, pe care îi are și astăzi ca repere și îndrumători spirituali.

Intrarea în cler și monahismul

A fost hirotonit diacon celibatar la 5 august 1990 și preot celibatar la 6 august 1990, pe seama Catedralei Episcopale din Alba Iulia. În data de 3 noiembrie 1996 a fost tuns în monahism la Catedrala Episcopală din Alba Iulia, primind numele Samuel, avându-l drept ocrotitor spiritual pe Sfântul Proroc Samuel, sărbătorit la data de 20 august. Naș de călugărie i-a fost ieromonahul Rafail Noica, iar rânduiala tunderii în monahism a fost oficiată de Înaltpreasfințiul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, pe atunci Episcop de Alba Iulia. A fost hirotesit protosinghel în 12 decembrie 1997 și arhimandrit în 25 decembrie 1998.

Activitate administrativ-bisericească, duhovnicească și didactică

Între anii 1990–2012 a fost eclesiarh la Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia și profesor la Seminarul Teologic Ortodox din Alba Iulia (1991–2012). Între anii 1997–2000 a fost exarh al mănăstirilor din Eparhia Alba Iuliei, iar în perioada 2012–2013 a fost duhovnic la Mănăstirea „Sfânta Elisabeta” din Cluj-Napoca. Din anul 2013 și până când a fost ales în demnitatea de arhiereu, a fost duhovnic și profesor la Colegiul Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan” din Cluj-Napoca. Din 2015 deține și funcția de președinte al Consistoriului Monahal Mitropolitan al Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului.

Este autorul a numeroase articole și studii de specialitate. Participă ca invitat sau conferențiar la conferințe, evenimente bisericești, sinaxe monahale și întâlniri duhovnicești. De asemenea, este colaborator al postului de Radio Renașterea, unde este invitatul permanent al emisiunii „ABC-ul credinței”.

Este apreciat pentru echilibrul său duhovnicesc, pentru experiența pastorală și didactică, precum și pentru activitatea susținută desfășurată de-a lungul anilor în slujirea Bisericii și în formarea a numeroase generații de elevi seminariști.

În semn de prețuire și recunoaștere a activității sale duhovnicești, pastoral-misionare și didactice, a fost distins de-a lungul timpului cu numeroase plachete, diplome și distincții, dintre care menționăm: Ordinul „Mihai Vodă” pentru clerici (30 ianuarie 2019) și Crucea Arhiepiscopală a Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului (25 noiembrie 2021).

În ședința de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, desfășurată miercuri, 2 iulie 2025, în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei, sub președinția Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, arhimandritul Samuel Cristea a fost ales în demnitatea de Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, cu titulatura „Bistrițeanul”.

Postul de Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului a rămas vacant în luna martie a acestui an, când Preasfințitul Părinte Benedict Bistrițeanul, care a ocupat această demnitate în perioada 2020–2025, a fost ales, în data de 27 martie 2025, de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în scaunul chiriarhal al Episcopiei Sălajului.

Mai multe fotografii AICI

Autor: Darius Echim / Mitropolia Clujului

Foto credit: Ionuț Chifa și Darius Echim