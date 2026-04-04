Hram la Mănăstirea Cristorel, în Sâmbăta Sfântului și Dreptului Lazăr

În Sâmbăta Sfântului și Dreptului Lazăr, 4 aprilie 2026, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, s-a aflat în mijlocul obștii monahale de la Mănăstirea „Sfinții Ilie și Lazăr” din localitatea Cristorel, județul Cluj, cu prilejul hramului.

După citirea pericopei evanghelice, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul a rostit un cuvânt de învățătură, în care a evidențiat semnificația duhovnicească a învierii lui Lazăr, ca anticipare a Învierii Domnului și temei al nădejdii în viața veșnică.

Ierarhul a îndemnat la credință statornică și la încredere în lucrarea lui Dumnezeu, chiar și atunci când răspunsul pare întârziat:

„Să avem și noi încredere în Dumnezeu, așa cum au avut Marta și Maria, care, deși murise fratele lor, au spus: noi știm că Dumnezeu te va asculta și de acum înainte. Să avem încredere și atunci când ni se pare că s-a sfârșit totul sau când ni se pare că Dumnezeu întârzie să răspundă rugăciunilor noastre.”

Totodată, Preasfinția Sa a subliniat chemarea la o credință vie și personală în Hristos:

„Să credem în Hristos, că El este învierea și viața, și să răspundem chemării Lui, ieșind din mormintele noastre, din suferințele noastre.”

În acest sens, ierarhul a arătat că sărbătoarea Învierii lui Lazăr este o pregătire pentru Praznicul Învierii Domnului:

„Învierea lui Lazăr ne pregătește pentru Învierea Domnului și ne încredințează că moartea nu este sfârșitul și că moartea nu are ultimul cuvânt. Ultimul cuvânt îl are Hristos, Care este adevărata viață.”

În încheiere, Preasfinția Sa a adresat un îndemn personal credincioșilor:

„Când, în noaptea de Paști, vom spune ‘Hristos a înviat’, aceasta să nu fie doar mărturisirea credinței noastre, ci și mărturisirea propriei noastre învieri: Hristos a înviat și în mine și m-a înviat și pe mine împreună cu El.”

De la ora 10:00, în biserica de lemn a așezământului monahal, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, înconjurat de un sobor de clerici. Din sobor au făcut parte protopopul de Cluj I, părintele Dan Hognogi, duhovnicul mănăstirii, protosinghelul Siluan Trâmbițașu, precum și alți preoți invitați.

În continuarea Sfintei Liturghii, ierarhul a săvârșit slujba Parastasului de obște, pentru odihna sufletelor celor adormiți.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de un grup de studenți ai Facultății de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca.

La final, duhovnicul mănăstirii, protosinghelul Siluan Trâmbițașu, a mulțumit ierarhului pentru prezență și binecuvântare, precum și tuturor celor prezenți la sărbătoare.

La hram au participat numeroși credincioși, precum și oficialități civile și militare, în frunte cu primarul comunei Așchileu, doamna Ana Cighir. De asemenea, a fost prezent și ctitorul mănăstirii, domnul profesor Ilie Lazăr.

Scurt istoric

Mănăstirea Cristorel, cu hramurile „Sfântul Ilie Tesviteanul” și „Sfântul și Dreptul Lazăr”, este așezată la marginea hotarului satului Cristorel, comuna Așchileu, județul Cluj. Bazele acestui așezământ monahal au fost puse în anul 1999, ctitor fiind prof. Ilie Lazăr, cadru didactic la Colegiul Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan” din Cluj-Napoca, împreună cu familia sa.

Complexul monahal este alcătuit din biserica veche de lemn, casa monahală – aflată în proces de amenajare și înfrumusețare, altarul de vară și clopotnița.

În prezent, obștea monahală este formată din 6 viețuitoare, acestea fiind aflate sub oblăduirea maicii starețe Paraschiva Buculei și sub îndrumarea spirituală a părintelui Siluan Trâmbițașu.

Text: Viorica Văscu și Marian Șomlea

Foto: Luca Popa-Măgurean

