Hram la Mănăstirea de la Vad, ctitorie ștefaniană: Adormirea Maicii Domnului, prăznuită cu bucurie și evlavie

În ziua praznicului „Adormirea Maicii Domnului”, vineri, 15 august 2025, istorica Mănăstire de la Vad din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului a îmbrăcat haină de sărbătoare, prăznuindu-și hramul cu aleasă bucurie duhovnicească.

Sărbătoarea a fost precedată, în ajun, de slujba Vecerniei cu Litie, urmată de Prohodul Maicii Domnului și de tradiționala procesiune în jurul bisericii, purtând icoana Maicii Domnului, prapori și lumânări, în sunet de toacă și cântări închinate celei preacurate.

Anul acesta, bucuria hramului a fost întregită de prezența unei copii a icoanei făcătoare de minuni „Paramitia” – Maica Domnului Mângâietoarea, de la Mănăstirea Vatoped din Sfântul Munte Athos, adusă spre închinare și binecuvântare.

Sfânta Liturghie a fost săvârșită începând cu ora 9:45 de un sobor de preoți, în prezența obștii monahale și a numeroșilor credincioși veniți să se roage la acest loc cu o profundă încărcătură spirituală și istorică.

Mănăstirea de la Vad, cunoscută și sub numele de Mănăstirea „Ștefan Vodă”, este o ctitorie voievodală reactivată în toamna anului 2011 la inițiativa Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei. Așezământul a fost pus sub patronajul Sfântului Voievod Ștefan cel Mare, primind un al doilea hram, și a primit în administrare biserica monument istoric cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” din localitatea Vad, transformată în biserică de mănăstire.

În această localitate a existat o mănăstire încă din secolul al XV-lea, care a funcționat ca centru episcopal, motiv pentru care Mitropolia Ortodoxă a Clujului poartă astăzi denumirea Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului.

În prezent, mănăstirea se află în plin proces de rectitorire, lucrându-se la ridicarea ansamblului monahal. Obștea este condusă de starețul Nicodim Pop.

