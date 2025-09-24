Hramul Așezământului pentru copii orfani din Dorolea, pus sub ocrotirea Sfântului Siluan Athonitul | 2025

În ziua pomenirii Sfântului Cuvios Siluan Athonitul, miercuri, 24 septembrie 2025, Înaltpreasfinţitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a slujit la Așezământul social pentru copii orfani „Sfântul Siluan Athonitul” din Dorolea, județul Bistrița-Năsăud, care se află în stadiu de construcție.

Cu prilejul hramului, în biserica așezământului, Mitropolitul Andrei a oficiat Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de clerici, în prezența oficialităților locale și județene, precum și a numeroși credincioși, ctitori, binefăcători și susținători ai proiectului social.

Din sobor au făcut parte: consilierul eparhial pe probleme de misiune și protocol – arhidiaconul Claudiu Grama, protopopul de Bistrița – preotul Marius Pintican, protopopul de Năsăud – preotul Ovidiu Sermeșan, protopopul de Beclean – preotul Cristian Dragoș, starețul Mănăstirii Rebra-Parva – arhimandritul Chiril Zăgrean, protosinghelul Natanael Zanfirache – slujitor la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, duhovnicul Mănăstirii Strâmba – protosinghelul Paisie Pașcu, directorul Centrului Misionar de Tineret „Ioan Bunea” din Sângeorz-Băi – preotul Paul Gavriloaie, precum și alți preoți invitați.

După citirea pericopei evanghelice, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a rostit un cuvânt de învățătură, în cadrul căruia a îndemnat să urmăm modelul de credință al Sfântului Cuvios Siluan Athonitul, pornind de la îndemnul Sfântului Apostol Pavel: „Aduceți-vă aminte de mai-marii voștri, care v-au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu; priviți cu luare-aminte cum și-au încheiat viața și urmați-le credința” (Evrei 13,7).

În duhul învățăturii Sfântului Siluan, ierarhul i-a chemat pe credincioși să-și iubească vrăjmașii asemenea celor apropiați și să-I mulțumească lui Dumnezeu nu doar pentru bucurii, ci și pentru necazuri, pentru ca astfel să poată primi și păstra harul Duhului Sfânt. Totodată, Părintele Mitropolit Andrei a apreciat lucrarea filantropică de ridicare a acestui așezământ pentru copii orfani și le-a reamintit părinților și bunicilor importanța educației religioase a celor mici, subliniind că aceasta este esențială atât pentru viața și mântuirea lor, cât și pentru viitorul societății de mâine.

La chinonic, un grup de credincioase din Parohia Salva, județul Bistrița-Năsăud, a interpretat pricesne.

La finalul slujbei, părintele stareț Chiril Zăgrean i-a mulțumit ierarhului pentru prezență și binecuvântare, precum și tuturor celor care ajută la construirea așezământului. În semn de prețuire și recunoștință, Înaltpreasfinția Sa a primit o icoană cu Sfântul Cuvios Siluan Athonitul.

Scurt istoric

Așezământul social pentru copii orfani din Dorolea, aflat sub ocrotirea Sfântului Siluan Athonitul, va găzdui 50 de copii orfani și va fi compus din opt clădiri, inclusiv o biserică, un cabinet medical, ateliere de creație și alte anexe, proiectul ansamblului fiind realizat de arhitectul Călin Chifăr. Lucrările de construcție, coordonate de constructorul Vasile Scurtu, au început în vara anului 2020, pe un teren de 2,5 hectare, donat de familia Dedean Ioan și Maria, împreună cu fiii Bogdan și Alin-Ionuț.

La data de 24 septembrie 2020, cu prilejul primului hram, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei a pus piatra de temelie pentru noua biserică, cu hramul „Sfântul Cuvios Siluan Athonitul”, și a binecuvântat locul unde va fi construit viitorul așezământ social.

La hramul din anul 2022, Mitropolitul Andrei a binecuvântat lucrările de construcție efectuate până în prezent la biserica așezământului social și a sfințit antimisul pe care l-a dăruit lăcașului de rugăciune. După Sfânta Liturghie, Înaltpreasfinția Sa a oficiat slujba sfeștaniei la casa monahală din cadrul centrului și a sfințit cele patru clopote din turnul-clopotniță.

În prezent, biserica, casa monahală și cele patru case unde vor fi găzduiți copiii au fost construite, lucrându-se la clădirea administrativă. De asemenea, biserica se află în proces de pictare, în tehnica frescă.

Potrivit părintelui stareț Chiril Zăgrean, centrul social va fi administrat de Mănăstirea Rebra-Parva, iar finanțarea se face exclusiv din fondurile mănăstirii și din donații.

Text și foto: Darius Echim / Mitropolia Clujului