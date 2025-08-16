Hramul Bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din Oprișani-Turda și primul pelerinaj al copiilor și tinerilor

Vineri, 15 august 2025, credincioșii din cartierul Oprișani al municipiului Turda au sărbătorit cu bucurie și evlavie hramul Bisericii „Adormirea Maicii Domnului”.

Sărbătoarea a fost pregătită duhovnicește încă din ajun, prin oficierea slujbei Prohodului Maicii Domnului, urmată de tradiționala procesiune în jurul bisericii, cu icoana, praporii și lumânările aprinse, în sunet de toacă și în cântări închinate Născătoarei de Dumnezeu.

În ziua praznicului, Sfânta Liturghie a adunat numeroși credincioși în rugăciune, într-o atmosferă de recunoștință și sărbătoare.

Anul acesta, cu binecuvântarea și inițiativa părintelui paroh Varga Cătălin-Veronel, a avut loc prima ediție a unui pelerinaj dedicat copiilor și tinerilor din parohie, organizat în perioada Postului Adormirii Maicii Domnului, cu titlul simbolic: „Am venit, Măicuță, să te mai vedem…”.

Participanții au mers pe jos până la Mănăstirea Mihai Vodă, unde s-au închinat în biserica mănăstirii, au vizitat monumentul marelui voievod Mihai Viteazul și au explorat Parcul Obeliscului. În cadrul activității, tinerii au aflat informații despre istoria locului, au participat la jocuri de grup și momente de comuniune și rugăciune.

Prin această inițiativă, s-a dorit reînvierea tradiției pelerinajului pe jos, așa cum o trăiau strămoșii noștri în ajunul marilor sărbători, în special la praznicul Adormirii Maicii Domnului.

La final, părintele paroh a adus mulțumiri maicii starețe Andreea, părintelui Ilie și întregii obști monahale pentru primirea călduroasă oferită micilor pelerini.

„Maica Domnului să-i ocrotească pe toți copiii și tinerii noștri! Slavă lui Dumnezeu pentru toate!”, a transmis părintele paroh Florian Simona, inițiatorul acestui pelerinaj.

Mai multe poze AICI.