Hramul Bisericii „Brâul Maicii Domnului” din localitatea clujeană Sub Coastă

Comunitatea din localitatea clujeană Sub Coastă a sărbătorit astăzi, 31 august 2024,hramul bisericii „Brâul Maicii Domnului”, singurul lăcaș de cult din cadrul Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului care poartă acest hram. Sărbătoarea are loc anual pe 31 august.

La ora 10:00, în interiorul bisericii parohiale aflate încă în construcție, a fost oficiată Sfânta Liturghie de un sobor de preoți, avându-l în frunte pe pr. prof. univ. dr. Stelian Tofană, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Deși clădirea nu este complet finalizată, lăcașul de cult a fost plin de credincioși veniți să participe la slujbă.

În cadrul cuvântului de învățătură, pr. Stelian Tofană a subliniat rolul Maicii Domnului în viața credincioșilor. Mesajul a fost centrat pe încrederea pe care fiecare creștin trebuie să o aibă în puterea ocrotitoare și miraculoasă a Brâului Maicii Domnului. „Maica Domnului vede necazul și lipsa și nevoia fiecăruia dintre noi, dintre dumneavoastră, și acum, chiar în momentul acesta. Ea nu se oprește numai la o constatare, văzându-vă lipsurile și nevoile și trebuințele. Nu, ci ea le și duce acum Fiului său și Fiul său și intervine în viața noastră, oferindu-ne soluția și răspunsul la cererile noastre și la lipsurile noastre,” a spus părintele. Cuvântul de invatătură a facut un apel la reflecție și la participarea activă la viața bisericească, cu convingerea că Maica Domnului va aduce soluții divine la problemele și lipsurile fiecăruia: „Cu acest mesaj să vă duceți acasă și, reflectând la acest mesaj, să veniți duminică de duminică aici, știind că sunteți ocrotiți și înconjurați de puterea miraculoasă, făcătoare de minuni a Brâului Maicii Domnului.” Pr. Stelian Tofană a încheiat predica cu un mesaj de speranță și încredere, subliniind că darurile pe care le primim prin intermediul Maicii Domnului și al Fiului ei sunt întotdeauna mai bune și mai potrivite decât cele pe care le-ar putea oferi un om.

La finalul slujbei, părintele paroh Raul Astaluș a mulțumit pr. prof. Stelian Tofană pentru prezența sa și pentru cuvântul de învățătură. De asemenea, părintele paroh a reamintit eforturile continue ale parohiei de a finaliza construcția bisericii, încurajând credincioșii să contribuie la acest proiect.

Parohia „Brâul Maicii Domnului” din Sub Coastă, afiliată Protopopiatului Cluj I, a fost înființată relativ recent, în ianuarie 2019, pentru a răspunde nevoilor spirituale ale unei comunități aflate în plină dezvoltare. Localitatea Sub Coastă, situată la doar trei kilometri de Cluj-Napoca și de-a lungul drumului european E576 (DN17), deși mică, numărând sub 100 de locuitori, a cunoscut o creștere semnificativă în ultimii ani.

Piatra de temelie a noii biserici a fost pusă pe 30 martie 2019 de către Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei. De atunci, construcția a progresat constant, iar pe 31 august 2022, tot Mitropolitul Clujului a sfințit cele două clopote ale bisericii, care urmează să fie montate în turnul clopotniță al lăcașului de cult.