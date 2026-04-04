Hramul Bisericii Cimitirului Eparhial „Sfântul Lazăr” din Cluj-Napoca

În Sâmbăta Sfântului și Dreptului Lazăr, 4 aprilie 2026, Înaltpreasfinţitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului, a slujit la Cimitirul Eparhial „Sfântul Lazăr” din Cluj-Napoca, cu prilejul hramului.

De la ora 10:00, în biserica din incinta cimitirului, cu hramul „Sfântul și Dreptul Lazăr”, ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de clerici. Din sobor au făcut parte: consilierul eparhial pe probleme de misiune și protocol – arhidiaconul Claudiu Grama, protopopul de Cluj-Napoca – preotul Alexandru Constantin Ciui, starețul Mănăstirii „Pantocrator” din Beclean – protosinghelul Luca Gheberta, preotul Florin Ionuț Mărginean – administratorul Cimitirului Eparhial și preot slujitor al bisericii cimitirului, precum și alți preoți invitați.

După citirea pericopei evanghelice, Părintele Mitropolit Andrei a rostit un cuvânt de învățătură despre semnificația Sâmbetei Sfântului și Dreptului Lazăr. În acest sens, ierarhul a vorbit despre sensul vieții și despre nădejdea învierii, pornind de la minunea învierii lui Lazăr și de la cuvintele Mântuitorului Hristos: „Eu sunt învierea şi viaţa; cel ce crede în Mine, chiar dacă va muri, va trăi. Şi oricine trăieşte şi crede în Mine nu va muri în veac” (Ioan 11, 25-26).

Răspunsurile liturgice au fost date de corul bisericii, dirijat de teologul Ilie Cristian Manta.

La finalul Sfintei Liturghii, conform tradiției, Înaltpreasfinția Sa a oficiat slujba Parastasului de obște.

În calitate de gazdă, preotul Florin Ionuț Mărginean, administratorul Cimitirului Eparhial, a mulțumit ierarhului pentru prezență și binecuvântare, precum și tuturor celor implicați în procesul de edificare a bisericii. În semn de prețuire și recunoștință, ierarhului i-a oferit o icoană cu Mântuitorul Iisus Hristos și un aranjament floral.

Pentru întreaga activitate pastoral-misonară și administrativă, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei l-a hirotesit iconom, cu dreptul de a purta brâul roșu, pe preotul Florin Ionuț Mărginean, administratorul Cimitirului Eparhial și preot slujitor al bisericii cimitirului.

Scurt istoric

Spațiul Cimitirului Eparhial din Cluj-Napoca a fost conceput urmând principiile de proiectare ale unui parc generos în vegetație care încurajează reculegerea și reconectarea atât cu natura, cât și cu cei dragi care nu mai sunt printre noi.

Cimitirul se întinde pe o suprafață de 22.500 mp, având 11 sectoare, cu o capacitate de peste 2500 de morminte, fiind situat în partea sud-vestică a municipiului Cluj-Napoca, pe strada Calea Turzii, nr. 154 A. Administratorul cimitirului este preotul Florin Ionuț Mărginean.

Până în prezent s-au amenajat 5 sectoare de morminte, s-a construit sediul administrativ, acesta fiind compus din două camere climatizate pentru priveghi, magazin bisericesc, birouri administrative, sală de organizare a parastaselor, conform tradiției Bisericii Ortodoxe. La data de 20 noiembrie 2021, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a pus piatra de temelie pentru noua biserică din incinta Cimitirului Eparhial și a binecuvântat lucrările efectuate la clădirea administrativă. Evenimentul s-a înscris în seria de manifestări dedicate anului 2021, declarat de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca „An comemorativ al celor adormiți în Domnul; valoarea liturgică şi culturală a cimitirelor”.

În Sâmbăta Sfântului și Dreptului Lazăr, 27 aprilie 2024, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a binecuvântat lucrările efectuate până în prezent la noua biserică din incinta cimitirului, cu hramul „Sfântul și Dreptul Lazăr”, apoi a oficiat prima Sfântă Liturghie în acest lăcaș de cult, înconjurat de un sobor de clerici.

În prezent, biserica este aproape finalizată: exteriorul este placat cu granit, iar interiorul cu marmură, urmând să se realizeze pictura în tehnica frescă.

Mai multe fotografii AICI

Autor: Darius Echim / Mitropolia Clujului

Foto credit: Sebastian Suărășan