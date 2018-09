Hramul bisericii din Rozavlea, târnosită de Patriarhul Justinian

Sâmbătă, 8 septembrie 2018, praznicul Naşterii Maicii Domnului, cu începere de la ora 9,30, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească la biserica din satul natal Rozavlea, de pe Valea Izei, prilejuită de hramul bisericii, biserică târnosită de Patriarhul Justinian în 1971, în nordul de ţară al Maramureşului, fapt foarte rar întâlnit în acea perioadă.

Marea bucurie a întâmpinării

Sosirea chiriarhului locului în satul natal Rozavlea este, de fiecare dată, prilej de mare sărbătoare pentru toţi locuitorii, dar mai ales pentru coconii care au venit în întâmpinarea celei mai mari personalităţi născute în acest sat: Preasfinţitul Părinte Episcop Dr. Iustin Hodea. De 24 de ani de când este ierah al Bisericii Ortodoxe Române, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin nu a lipsit în nici un an de la sărbătoarea hramului bisericii din satul natal, acesta fiind cel mai lung şi statornic hram de biserică din toată Eparhial Maramureşului şi Sătmarului, păstrat cu statornicie încă din perioada regimului trecut, dinainte chiar de târnosire. Doar Mănăstirea Rohia mai avea, în Eparhie, un hram atât de statornic.

Îmbrăcaţi în luminoasele straie populare maramureşene de vioievozi ai ţinutului, copiii şi fetele satului, cu buchete de flori în mână şi cu prapori pe măsura înălţimii lor, l-au primit pe Întâistătătorul Eparhiei cu mare bucurie şi multă dragoste.

Sfânta Liturghie Arhierească

În fruntea unui sobor de peste 25 de preoţi şi diaconi a oficiat, în altarul de vară, Sfânta Liturghie Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, din sobor făcând parte Arhim. Dr. Casian Filip, ecelsiarhul Catedralei Episcopale “Sfânta Treime” din Baia Mare, Protos. Sofronie Perţa, stareţul Mănăstirii “Sfântul Ilie Tesviteanul” din Dramoreşti, Pr. Vasile Cosma, parohul bisericii gazdă din Rozavlea centru, Pr. Anin Alexandru Coste, parohul din Şesu Mănăstirii – Rozavlea, Pr. Simion Smicală, paroh în satul Sâlţa – Rozavlea, cărora li s-au adăugat slujitori ai Sfintelor Altare din parohiile protopopiatului.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul Psaltic “Theologos” al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, dirijat de Arhid. Prof. Drd. Adrian Dobreanu, iar la priceasnă a cântat Ioana Botiş, farmacistă.

Între cei peste 3.000 de credincioşi s-au aflat procesiuni sosite din Parohiile Şieu şi Leordina, împreună cu preoţii lor, maici de la mănăstirile din protopopiat şi din Bistriţa-Năsăud, primarul Ioan Mătieş din Mireşu Mare, maica stavroforă Rafaela Rogojan, stareţa Mănăstirii “Schimbarea la Faţă” din Botiza.

Cuvântul de învăţătură

În cuvântul de învăţătură, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin s-a referit la Evanghelia sărbătorii, la pilda pe care o oferă creştinilor, mamelor creştine, părinţii Maicii Domnului, Ioachim şi Ana, şi a arătat de ce Maica Domnului este atât de iubită de credincioşi:

“Noi iubim atât de mult pe Maica Domnului şi o considerăm atât de apropiată de noi, încât o numim toţi Mamă şi spunem atât de simplu, de dulce şi de plin de iubire: Am venit, Măicuţă, să te mai vedem/ Şi să-ţi spunem dorul pe care-l avem. Adică, am venit acasă, am venit în familie. Am venit din lumea cea grea, cu multe încercări şi provocări, în liniştea şi iubirea braţelor Maicii Domnului şi în purtarea ei de grijă şi ocrotirea ei. Iată de ce, în Bierica noastră Ortodoxă, în Biserica lui Hristos cea adevărată, sărbătorile Maicii Domnului sunt cinstite în chip deosebit. Sunt cinstite în cântări şi rugăciuni, cu plecarea genunchilor şi cu inimile pline de iubire faţă de Mama care ne ocroteşte, faţă de Preasfânta Născătoare de Dumnezeu şi Mama Fiului Său, a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, pururea mijlocitoare şi neîncetată rugătoare pentru întreg neamul omenesc.”

Binecuvântare pentru Sala Socială “Patriarhul Justinian şi Pr. Dr. Vasile Ţiplea”

După Sfânta Liturghie, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a binecuvântat casa parohială, recent reamenajată, şi Sala Socială “Patriarhul Justinian şi Pr. Dr. Vasile Ţiplea”, care a fost extinsă cu un tronson important, pentru a deveni mai funcţională, în care a avut loc agapa frăţească.

În numele credincioşilor din parohie preotul paroh Vasile Cosma a adus mulţumiri Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin. Părintele paroh a mulţumit tuturor celor care au contribuit la buna reuşită a sărbătorii hramului, iar ca expresie a dragostei şi preţuirii pe care i-o poartă consătenii săi Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin, i-a oferit în dar, pentru muzeul Episcopiei, o icoană a Maicii Domnului cu Pruncul Iisus.

Andrei Fărcaş,

redactor la “Graiul Bisericii Noastre”