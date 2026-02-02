Hramul Bisericii „Întâmpinarea Domnului” din Cluj-Napoca | 2026

La Praznicul Întâmpinării Domnului, luni, 2 februarie 2026, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a binecuvântat comunitatea Parohiei „Întâmpinarea Domnului” din municipiul Cluj-Napoca, cu prilejul hramului bisericii parohiale.

De la ora 10:00, în biserica parohială, Părintele Mitropolit Andrei a oficiat Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de clerici. Din sobor au făcut parte: consilierul eparhial pe probleme de misiune și protocol – arhidiaconul Claudiu Grama, protopopul de Cluj-Napoca – preotul Alexandru Constantin Ciui, starețul Mănăstirii Băișoara – arhimandritul Iacob Rus, preotul paroh Raul-Vasile Pap, preotul slujitor Vlad-Cornel Bob, precum și alți preoți invitați.

După citirea pericopei evanghelice, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a rostit un cuvânt de învățătură, pornind de la versetele scripturistice: „Acum, liberează pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău, în pace; că au văzut ochii mei mântuirea Ta, pe care ai pregătit-o înaintea feţei tuturor popoarelor; lumină spre descoperirea neamurilor şi slavă poporului Tău Israel” (Luca 2, 29-32). Ierarhul le-a vorbit credincioșilor prezenți despre efemeritatea vieții și despre faptul că ar trebui să tânjim după dorul de a ne întâlni cu Dumnezeu în veșnicie, asemenea Sfântului și Dreptului Simeon.

Răspunsurile liturgice au fost date de corul parohiei, dirijat de Emanuela Țăran și fondat de preotul pensionar Alexa Chira, ctitorul bisericii parohiale.

La finalul Liturghiei, preotul paroh Raul Pap a mulțumit Înaltpreasfinției Sale pentru prezență și binecuvântare. În semn de prețuire și recunoștință, din partea comunității parohiale, ierarhul a primit o icoană cu Praznicul Întâmpinării Domnului.

Sfânta Liturghie a fost oficiată în prezența a numeroși credincioși clujeni și oameni de cultură, în frunte cu dirijorul și profesorul universitar Gheorghe Victor Dumănescu.

De asemenea, la slujbă au participat și două clase de elevi (Pregătitoare B și I A) de la Liceul Teoretic „Avram Iancu” din Cluj-Napoca, împreună cu profesoara de religie Felicia Bărbos și cu doamnele învățătoare Mirela Șaitiș și Alexandra Toncean. Copiii s-au împărtășit cu Sfintele Taine și au rostit rugăciunea „Tatăl Nostru”.

Scurt istoric

Parohia Ortodoxă „Întâmpinarea Domnului” din Cluj-Napoca a luat fiinţă la data de 1 mai 1992 şi câţiva ani slujbele au fost oficiate într-o bisericuţă de lemn, amplasată pe strada Bucureşti, în parcul Farmec. Întemeierea comunității ortodoxe din zonă și construcția unei noi biserici de zid i-au fost încredințate părintelui paroh Alexa Chira, care s-a pensionat începând cu luna august 2022.

Piatra de temelie a noii bisericii de zid, cu hramul „Întâmpinarea Domnului”, a fost pusă la data de 21 noiembrie 1997. Edificarea propriu-zisă a bisericii a început în anul 1998 și s-a încheiat în anul 2005, la data de 25 noiembrie fiind inaugurat noul lăcaș de închinare, prin slujba de binecuvântare oficiată de vrednicul de pomenire Mitropolitul Bartolomeu Anania. În anii următori, au fost demarate lucrările de împodobire a interiorului bisericii parohiale, cu pictură în tehnica frescă, realizată de pictorii bisericești Ciprian și Daniela Toma, sub îndrumarea pictorului Viorel Nimigeanu, vrednic de pomenire.

Biserica a fost sfințită de Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul și Mitropolitul Clujului, la data de 19 septembrie 2021, în Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci, la 24 de ani de la punerea pietrei de temelie.

În Duminica a 33-a după Rusalii, 9 februarie 2025, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a oficiat Sfânta Liturghie, iar la final a săvârșit slujba Sfeștaniei și a binecuvântat spațiul de la demisolul bisericii, unde a fost amenajat Centrul cultural-catehetic „Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj”, destinat copiilor, tinerilor și adulților din parohie.

În prezent, biserica parohială este păstorită de preotul paroh Raul-Vasile Pap, care este și coordonatorul Departamentului de misiune și cateheză al Arhiepiscopiei Clujului, alături pe părintele slujitor Vlad-Cornel Bob.

Text și foto: Darius Echim / Mitropolia Clujului