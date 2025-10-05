Hramul Bisericii „Sf. Ap. Toma” din Cluj-Napoca | Moaștele Sfântului Cuvios Grigorie Decapolitul, aduse spre închinare

În Duminica a 19-a după Rusalii (Predica de pe munte – Iubirea vrăjmașilor), 5 octombrie 2025, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a slujit la Biserica „Sfântul Apostol Toma” din cartierul clujean Mărăști, cu prilejul prăznuirii hramului cu anticipației. Sfântul Apostol Toma este pomenit în calendarul ortodox la data de 6 octombrie.

De la ora 9:30, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a oficiat Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de clerici. Din sobor au făcut parte: consilierul eparhial pe probleme de misiune și protocol – arhidiaconul Claudiu Grama, protopopul de Cluj-Napoca – preotul Alexandru Constantin Ciui, protopopul de Horezu – preotul Mihai Cârțan, starețul Mănăstirii Nicula – arhimandritul Iustin Miron, duhovnicul Mănăstirii „Sfântul Ioan Iacob Hozevitul” din Ţara Loviştei – protosinghelul Ioan Iacob, preoții Parohiei „Sf. Toma” – preotul paroh Marius Goga și preotul Dănuț Goga, preotul Ioan Turc (Parohia „Înălțarea Domnului” din Cluj-Napoca) și preotul Dan Iftimi (Parohia Ciceu-Giurgești) – membru în Adunarea Națională Bisericească.

La finalul Liturghiei, Părintele Mitropolit Andrei a rostit un cuvânt de învățătură despre virtutea iertării și a iubirii vrăjmașilor, pornind de la pericopa evanghelică a duminicii a 19-a după Rusalii (Predica de pe Munte – Iubirea vrăjmașilor). Ierarhul i-a chemat pe credincioși să-și iubească vrăjmașii asemenea celor apropiați și să-I mulțumească lui Dumnezeu nu doar pentru bucurii, ci și pentru necazuri, pentru ca astfel să poată primi și păstra harul Duhului Sfânt, după cum ne învață și Sfântul Siluan Athonitul.

„Pentru a păstra harul Duhului Sfânt în noi, două lucruri trebuie să facem. Primul, să-i iubim pe vrăjmașii noștri, ceea ce ne învață Evanghelia de astăzi. Și al doilea lucru, să-I mulțumim lui Dumnezeu pentru toate necazurile noastre. Două lucruri simplu de pronunțat, dar foarte greu de făcut. Să-i iubim pe vrăjmașii noștri? Dacă ne străduim bine, poate nu-i urâm, dar chiar să-i iubim? Chiar să-i iubim! Pentru că așa ne învață Domnul Iisus Hristos și Sfântul Cuvios Siluan Athonitul, care de la Domnul Iisus Hristos a luat învățătura aceasta: să-i iubim pe vrăjmașii noștri și să-I mulțumim lui Dumnezeu pentru toate darurile pe care ni le face, dar și pentru necazuri, pentru suferință, pentru boală, pentru pagubă. Deci, lucrul acesta îl dorește Dumnezeu de la noi. Pentru că atunci când îi iubim pe vrăjmași și când Îi mulțumim lui Dumnezeu și pentru necazuri și pentru greutăți, harul Duhului Sfânt rămâne în sufletul nostru”, a spus ierarhul.

În semn de prețuire și recunoștință, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a acordat Ordinul „Mihai Vodă” pentru clerici stavroforei Anastasia Honcioiu, stareța Mănăstirea Bistrița – Vâlcea.

La rândul său, preotul paroh Marius Goga a mulțumit ierarhului pentru prezență și binecuvântare, precum și tuturor ctitorilor și binefăcătorilor.

La slujbă au fost prezente oficialități civile și militare, oameni de cultură, precum și numeroși credincioși clujeni, în frunte cu inspectorul-șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean Cluj, colonelul Sebastian-Florin Cliţan.

Moaștele Sfântului Cuvios Grigorie Decapolitul, la Cluj-Napoca

Cu prilejul hramului, în Biserica „Sfântul Apostol Toma” din Cluj-Napoca au fost aduse spre închinare, pentru prima dată în cetatea Clujului, moaștele Sfântului Cuvios Grigorie Decapolitul, care se află de peste 500 de ani la Mănăstirea Bistrița din județul Vâlcea. Sfintele moaște au fost aduse cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, și a Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, de o delegație de la Mănăstirea Bistrița, condusă de stavrofora Anastasia Honcioiu, stareța mănăstirii.

Acestea au fost așezate spre închinare încă din după-amiaza zilei de sâmbătă, 4 octombrie, fiind întâmpinate de Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, alături de o mulțime de credincioși clujeni.

Credincioșii se vor putea închina la sfintele moaște până în după-amiaza zilei de luni, 6 octombrie, după care delegația care le-a adus se va întoarce la Mănăstirea Bistrița.

De asemenea, credincioșii se pot închina și la un fragment din moaștele Sfântului Apostol Toma, ocrotitorul parohiei, precum și la un fragment din moaștele Sfântului Ierarh Luca al Crimeei, cunoscut drept „doctorul fără de arginți”, care se află în patrimoniul parohiei.

Scurt istoric

Parohia clujeană „Sfântul Apostol Toma” a fost înfiinţată în anul 1993. Piatra de temelie a bisericii a fost pusă în anul 1996, iar un an mai târziu au demarat lucrările de ridicare a lăcașului de cult, prin jertfa și osteneala preotului paroh Dănuț Goga. Acestea au fost finalizate în anul 2005, iar în septembrie 2006 lăcașul a fost sfinţit de vrednicul de pomenire Mitropolit Bartolomeu Anania.

Biserica, situată pe Calea Dorobanților, a fost construită în formă de cruce și are o singură turlă. Un element unic în arhitectura sa îl constituie mozaicurile exterioare, care îi reprezintă pe cei doisprezece Apostoli.

Începând cu anul 2017 au fost executate lucrări de renovare a exteriorului bisericii, iar demisolul a fost amenajat pentru activități cu tinerii. Lăcașul a fost resfințit la data de 22 aprilie 2018 de către Înaltpreasfinţitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, împreună cu Preasfinţitul Părinte Ignatie, Episcopul Huşilor, și cu Preasfinţitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei.

Din anul 2024, biserica păstrează fragmente din moaștele Sfântului Apostol Toma, ocrotitorul parohiei, și din cele ale Sfântului Ierarh Luca al Crimeei, cunoscut drept „doctorul fără de arginți”

Comunitatea parohială este păstorită de preoții Dănuț Goga (ctitor) și Marius Goga (paroh).

Text și foto: Darius Echim / Mitropolia Clujului