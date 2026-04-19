Hramul Bisericii „Sf. Ap. Toma” din Oarța de Sus, satul natal al IPS Andrei

În Duminica a 2-a după Paști (a Sfântului Apostol Toma), 19 aprilie 2026, potrivit tradiției anuale, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, însoțit de oaspeți de seamă, s-a aflat în mijlocul credincioșilor din Oarța de Sus, județul Maramureș, cu prilejul hramului bisericii parohiale din satul natal al Înaltpreasfinției Sale, care îl are ca ocrotitor pe Sfântul Apostol Toma. Anul acesta se împlinesc 50 de ani de la sfințirea lăcașului de cult, acesta fiind târnosit la 1 mai 1976, în Duminica Sfântului Apostol Toma, de vrednicul de pomenire Arhiepiscop Teofil Herineanu.

De la ora 10:00, la Altarul de vară din curtea bisericii parohiale, Părintele Mitropolit Andrei, împreună cu Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, au oficiat Sfânta Liturghie, înconjurați de un sobor de clerici. Din sobor au făcut parte: consilierul eparhial pe probleme de misiune și protocol al Arhiepiscopiei Clujului, arhidiaconul Claudiu Grama; consilierul eparhial în cadrul sectorului patrimoniu sacru şi pictură bisericească al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, preotul Virgil Jicăreanu; protopopul Dejului, preotul Ioan Buftea; secretarul Protopopiatului Chioar, preotul Ioan Bucșa; parohul din Oarța de Sus, preotul Dumitru Vlad, precum și alți preoți invitați.

După citirea pericopei evanghelice, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul a rostit un cuvânt de învățătură, în cadrul căruia a arătat că, în contextul provocărilor spirituale ale lumii de astăzi, nu atât necredința, cât mai ales nepăsarea și indiferența slăbesc relația omului cu Dumnezeu. Ierarhul a îndemnat la redescoperirea dorului după Hristos prin rugăciune și liniște lăuntrică, prin participarea la Sfânta Liturghie și prin împărtășirea cât mai deasă.

Răspunsurile liturgice au fost date de corul „Theotokos” din Oarța de Sus, format din copii și tineri din localitate și din împrejurimi, coordonat de ierodiaconul Onisim Pleșa, de la Mănăstirea „Sfânta Maria Magdalena” din Oarța de Sus. La chinonic, corul a interpretat mai multe pricesne.

La finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei le-a adresat celor prezenți un cuvânt duhovnicesc. Pornind de la exemplul Sfântului Apostol Toma, a subliniat importanța unei credințe vii și mărturisitoare. Credința autentică, a arătat Înaltpreasfinția Sa, trebuie să se reflecte în viața de zi cu zi, prin participarea la Sfânta Liturghie și prin educația copiilor în duh creștin.

Totodată, Mitropolitul Clujului și-a exprimat bucuria de a participa și în acest an la hramul bisericii din satul natal, iar tinerilor și copiilor prezenți le-a oferit cărți duhovnicești.

Părintele paroh Dumitru Vlad a mulțumit celor doi ierarhi pentru prezență și binecuvântare, în mod special Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, pentru purtarea de grijă față de credincioșii din Oarța de Sus, consătenii Înaltpreasfinției Sale, fiind prezent în fiecare an la hramul bisericii.

Slujba de hram a fost oficiată în prezența oficialităților locale, județene și centrale, precum și a numeroși credincioși și fii ai satului, mulți dintre ei îmbrăcați în straie populare specifice zonei.

Scurt istoric

Localitatea Oarța de Sus este atestată documentar în anul 1391, iar prima mențiune a unei biserici în zonă este din anul 1723.

Biserica actuală, cu hramul „Sfântul Apostol Toma”, a fost construită între anii 1971 -1975, iar în anul 1975 a fost împodobită cu pictură. Lăcașul de cult a fost sfințit la data de 1 mai 1976, în Duminica Sfântului Apostol Toma, de vrednicul de pomenire Arhiepiscop Teofil Herineanu.

Din punct de vedere jurisdicţional, Parohia Ortodoxă Oarța de Sus aparține de Protopopiatul Chioar din cadrul Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului.

De asemenea, pe teritoriul satului există și un așezământ monahal. Este vorba despre Mănăstirea „Sfânta Maria Magdalena” din Oarța de Sus, aflată la granița cu trei județe: Maramureș, Satu Mare și Sălaj. Așezământul monahal a fost înființat în anul 2012, la inițiativa și prin purtarea de grijă a Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei.

Text și foto: Darius Echim / Mitropolia Clujului