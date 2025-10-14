Hramul Bisericii „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Galații Bistriței

Marți, 14 octombrie 2025, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, s-a aflat în mijlocul credincioșilor din Parohia „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Galații Bistriței, județul Bistrița-Năsăud, care și-a serbat hramul.

De la ora 10:00, ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie în biserica parohială, fiind înconjurat de un sobor de clerici. Din sobor au făcut parte: protopopul de Bistrița, preotul Ioan Marius Pintican, protopopul de Huedin, preotul Dan Ionuț Lupuțan – fiu al satului, preotul paroh Marian Bulbuc, precum și alți preoți invitați.

După citirea pericopei evanghelice, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul a rostit un cuvânt de învățătură, vorbind despre intensitatea vieții duhovnicești a Sfintei Parascheva și despre chemarea fiecărui creștin la sfințenie:

„Sfânta Parascheva nu a avut nevoie de ani mulți pentru a se sfinți. A trăit viața intens, ca o lumânare care arde puternic și se consumă repede. Prin exemplul ei, ne învață că sfințenia nu ține de vârstă — și cei tineri pot ajunge la sfințenie, dacă sunt animați de dorul lui Dumnezeu.”

În încheiere, ierarhul i-a îndemnat pe credincioși să-și trăiască viața cu sens, având mereu în inimă gândul sfințeniei și al mântuirii:

„Dacă noi nu vrem să devenim sfinți, atunci pentru ce venim la biserică? Pentru ce ne rugăm și postim? Scopul tuturor acestor fapte este sfințirea vieții noastre. Să cerem de la Dumnezeu înțelepciunea de a înțelege că lucrul cel mai important în viață este dobândirea vieții veșnice.”

La finalul slujbei, părintele paroh Dan Balog și-a exprimat bucuria de a-l avea în mijlocul comunității pe ierarh și i-a mulțumit pentru binecuvântare. În semn de recunoștință, acesta i-a oferit Preasfințitului Samuel o icoană cu Sfânta Cuvioasă Parascheva.

La slujba de hram au participat oficialități locale și numeroși credincioși, iar răspunsurile liturgice au fost oferite de Grupul vocal „Sotirios”.

Scurt istoric

Biserica „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Galații Bistriței a fost construită între anii 1865–1867 și a fost sfințită de către Mitropolitul Ioan Mețianu, în data de 14 septembrie 1901. În timpul păstoririi preotului Nicolae Măierean, în 10 septembrie 1978, a fost resfințită de către vrednicul de pomenire Arhiepiscop Teofil Herineanu.

Ulterior, în perioada preotului Tudor Bechiș, după ample lucrări de renovare și modernizare, a fost din nou resfințită, la 13 octombrie 2003, de către Arhiepiscopul Irineu al Alba Iuliei, pe atunci Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Clujului.

Amintim faptul că în Galații Bistriței s-a născut mama primului Patriarh al României, Miron Cristea.

Foto și text: Marian Șomlea