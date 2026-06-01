Hramul bisericii „Sfânta Treime” din Gherla

Luni, 1 iunie 2026, când Biserica Ortodoxă a sărbătorit praznicul Preasfintei Treimi, biserica cu hramurile „Sfânta Treime” și „Sfinții Martiri Brâncoveni” din Gherla și-a cinstit hramul principal.

Cu acest prilej, începând cu ora 10:00, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de părintele arhimandrit Dumitru Cobzaru, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului. Din sobor au făcut parte părintele Paul Iulian Isip, protopopul Protopopiatului Ortodox Gherla, arhidiaconul Dan Grigore Văscu, directorul general al Radio Renașterea, precum și alți preoți invitați.

În cuvântul de învățătură, părintele arhimandrit Dumitru Cobzaru a vorbit despre taina Preasfintei Treimi și despre lucrarea Duhului Sfânt în viața credincioșilor. Părintele a arătat că Duhul Sfânt îl ajută pe om să se asemene tot mai mult lui Hristos, amintind că scopul vieții creștine este dobândirea comuniunii veșnice cu Dumnezeu:

„Toți Sfinții Părinți vorbesc, atunci când vor să ni-l deslușească pe Duhul Sfânt, una dintre cele trei Persoane ale Sfintei Treimi, că El este mai discret și că vrea nu altceva decât pe noi, oamenii, să ne facă hristoși, adică asemenea Fiului lui Dumnezeu, chiar dumnezei prin har. Și atunci, noi, dacă lăsăm pe Dumnezeu să lucreze prin Duhul Sfânt, și acest lucru este posibil în Biserică, ființa noastră lăuntrică devine asemenea ființei și firii omenești a Mântuitorului Hristos. Pentru că întruparea Lui, în sine, înseamnă acest lucru. El S-a făcut asemenea nouă ca noi să devenim asemenea Lui. Este foarte logic. Și am văzut și la sărbătoarea Înălțării care este destinația noastră: adresa lui Dumnezeu Tatăl, în sânul Dumnezeieștii Treimi.”

Referindu-se la pericopa evanghelică a zilei, părintele arhimandrit a subliniat că unul dintre mesajele esențiale ale acesteia este îndemnul de a nu disprețui pe nimeni.

„N-avem voie să disprețuim pe nimeni. De ce n-avem voie? Pentru că Dumnezeu nu disprețuiește pe nimeni. Pentru că Dumnezeu ne tratează ca atare, pe unul fiecare, pentru că suntem persoane unice și irepetabile și Dumnezeu este Cel care vrea o legătură cu noi personală, unică. Și Dumnezeu, încă o dată, nu disprețuiește pe nimeni.”

Vorbind despre rugăciune, părintele Dumitru Cobzaru a arătat că Dumnezeu primește orice rugăciune rostită cu sinceritate și smerenie:

„El răspunde în felul Lui rugăciunilor noastre, dar nu disprețuiește nicio rugăciune. Nu putem fi consecvenți întotdeauna, nu putem avea mintea mereu adunată, sunt multe lucruri care ne distrag. Dumnezeu nu disprețuiește nicio rugăciune, mai ales dacă suntem smeriți și recunoaștem că nu știm să ne rugăm.”

În contextul Zilei Internaționale a Copilului, sărbătorită în aceeași zi, părintele Dumitru Cobzaru a adresat și un îndemn referitor la responsabilitatea adulților față de copii și tineri.

„N-avem voie să disprețuim tinerețea. Dinpotrivă, trebuie să încurajăm pe copiii noștri și pe tinerii noștri. N-au experiența noastră, n-au cum să o aibă. Autoritatea trebuie împletită cu prietenia, astfel încât să-i determinăm să performeze și mai ales să crească în credința noastră străbună. Să găsim mijloace și să-L rugăm pe Dumnezeu să ne lumineze, astfel încât să-i determinăm la înțelepciune.”

La finalul slujbei, părintele protopop Paul Iulian Isip a adresat un cuvânt de mulțumire părintelui arhimandrit Dumitru Cobzaru pentru prezență și pentru cuvântul de învățătură rostit, precum și tuturor preoților slujitori și credincioșilor care au luat parte la sărbătoarea hramului.

La Sfânta Liturghie au participat numeroși credincioși din municipiul Gherla și din localitățile învecinate, care s-au rugat împreună în ziua de hram a comunității.

Foto: Dumitru Cucura

