Hramul Bisericii „Sfântul Ierarh Nectarie” din Dej | 2025

Pentru al cincisprezecelea an consecutiv, în ziua de prăznuire a Sfântului Ierarh Nectarie Taumaturgul de la Eghina, duminică, 9 noiembrie 2025, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, s-a aflat în mijlocul credincioșilor Parohiei „Sfântul Ierarh Nectarie” din municipiul Dej, cu prilejul hramului bisericii parohiale.

De la ora 10:00, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a oficiat Sfânta Liturghie, fiind înconjurat de un sobor de clerici. Din sobor au făcut parte: consilierul eparhial pe probleme de misiune și protocol – arhidiaconul Claudiu Grama, protopopul Dejului – preotul Ioan Buftea, care este și parohul bisericii, directorul Asociației Filantropia Ortodoxă Dej – preotul Costinel Șoaită și alți preoți invitați.

După citirea pericopei evanghelice duminicale, în care a fost relatată minunea învierii fiicei lui Iair, Părintele Mitropolit Andrei a rostit un cuvânt de învățătură. Acesta a pornit de la cuvintele Înțeleptului Solomon: „Dumnezeu n-a făcut moartea și nu se bucură de pieirea celor vii” (Cartea Înțelepciunii lui Solomon 1, 13), subliniind că același adevăr ni-l transmite și Sfântul Ierarh Nectarie, prăznuit astăzi, prin însăși bunătatea și răbdarea vieții sale.

„Dacă Solomon ne spune că Dumnezeu n-a făcut moartea și nu se bucură de pierderea celor vii, același lucru ni l-ar spune și Sfântul Ierarh Nectarie Taumaturgul. Dacă Dumnezeu n-a făcut moartea, cine a făcut moartea? Citim tot în Sfânta Scriptură cine a făcut moartea. Dumnezeu dă viață, cel rău a făcut moartea, pentru că citim în Epistola către Romani, capitolul 5, versetul 12, că printr-un om a intrat păcatul în lume și prin păcat moartea. Dar omului aceluia cine i-a sugerat păcatul? Diavolul i-a sugerat păcatul. Iată originea morții. (…) Domnul Hristos, înviind-o pe fiica lui Iair, ne demonstrează faptul că El este Domnul Vieții. Ne arată faptul că va veni un moment în care ne va învia pe toți. (…) Acum, important este ca în momentul acela, când ne va învia, viața noastră să aibă un bilanț pozitiv, iar Sfântul Ierarh Nectarie ne învață să fim buni”, a spus ierarhul.

La momentul rânduit din cadrul slujbei, ierarhul l-a hirotonit întru preot pe diaconul Savir Olar, pe seama Parohiei Căpușu Mic, Protopopiatul Huedin.

Răspunsurile liturgice au fost date de grupul de teologi „Sfântul Ierarh Nectarie” al parohiei. La chinonic, interpretele de muzică populară prof. Cristina Beledean Moșutan, prof. Ioana Breda Morar și Anca Chindriș au interpretat pricesne.

La finalul slujbei, parohul comunității, protopopul Ioan Buftea, a mulțumit Înaltpreasfințitului Părinte Andrei pentru prezență și binecuvântare, tuturor ctitorilor și binefăcătorilor, precum și tuturor celor prezenți la cel de-al cincisprezecelea hram.

Tuturor copiilor și tinerilor prezenți, Părintele Mitropolit Andrei le-a oferit cărți duhovnicești.

Sfânta Liturghie a fost oficiată în prezența oficialităților civile și militare, precum și a numeroși credincioși dejeni. Mulți din cei prezenți au participat la slujbă în curtea bisericii parohiale, lăcașul dovedindu-se neîncăpător. Printre oficialitățile prezente s-au numărat directorul Penitenciarului Spital Dej, subcomisar de politie penitenciară dr. Ana-Maria Culai, inspectorul-șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean Cluj, colonelul Sebastian-Florin Clițan, și primarul municipiului Dej, Costan Morar.

Scurt istoric

Parohia „Sfântul Ierarh Nectarie” din Dej (Parohia Dej V) este una dintre parohiile tinere ale municipiului Dej, fiind înființată la data de 15 mai 2011, de către Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul și Mitropolitul Clujului. Parohia a fost creată pentru a răspunde nevoilor spirituale ale credincioșilor de pe strada Crângului și împrejurimi, zonă care, în ultimii ani, a cunoscut o dezvoltare imobiliară și demografică sporită.

Piatra de temelie a bisericii parohiale, cu hramul „Sfântul Ierarh Nectarie”, a fost pusă la 13 august 2011 de Înaltpreasfințitul Părinte Andrei. Până în anul 2016, slujbele au fost oficiate într-un paraclis provizoriu, perioadă în care s-a lucrat la edificarea bisericii. La data de 3 mai 2016, Mitropolitul Andrei al Clujului a săvârșit slujba de binecuvântare a lucrărilor, iar de atunci slujbele se desfășoară în biserica de zid.

În perioada 12 martie 2020 – 22 septembrie 2025, lăcașul de cult a fost împodobit cu pictură în tehnica frescă, realizată de pictorițele Alina Carmen Tarasi și Ana Maria Tarasi, sub coordonarea pictorului Alexandru Nicolau.

În sfântul lăcaș se păstrează un fragment din moaștele Sfântului Ierarh Nectarie Taumaturgul din Eghina.

Pe lângă slujirea liturgică, Parohia „Sfântul Ierarh Nectarie” desfășoară numeroase activități sociale și educative, dintre care amintim grupul vocal de copii al parohiei, coordonat de prof. Cristina Beldean Moșuțan. În fiecare săptămână, în biserică au loc întâlniri și activități catehetice, în parteneriat cu Școala Gimnazială „Avram Iancu” din Dej, Grădinița „Lumea Piticilor” și Liga Tinerilor Creștini Ortodocși Români Dej (LTCOR Dej).

Încă de la înființare, parohia este păstorită de preotul Ioan Buftea, care, începând cu data de 14 ianuarie 2015, a fost numit și protoiereu al Protopopiatului Dej.

Text și foto: Darius Echim / Mitropolia Clujului