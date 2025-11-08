Hramul Bisericii „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din cartierul clujean Dâmbul Rotund | 2025

În ziua de prăznuire a Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, sâmbătă, 8 noiembrie 2025, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a slujit la Biserica ,,Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din cartierul clujean Dâmbul Rotund, cu prilejul hramului lăcașului de cult.

De la ora 10:00, în biserica parohială, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a oficiat Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de clerici. Din sobor au făcut parte: consilierul eparhial pe probleme de misiune și protocol – arhidiaconul Claudiu Grama, inspectorul eparhial – preotul Vasile Nemeș, protopopul de Cluj-Napoca – preotul Alexandru Constantin Ciui, care este și parohul bisericii, preotul coslujitor din cadrul bisericii – preotul Vasile-Mihai Pop, precum și alți preoți invitați.

După citirea Sfintei Evanghelii, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a rostit un cuvânt de învățătură, intitulat „Acoperiți-ne pe noi cu acoperământul aripilor voastre”, vorbindu-le celor prezenți despre misiunea pe care o fac în lume Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, pornind de la troparul lor: „Mai-marilor Voievozi ai oștirilor cerești, rugămu-vă pe voi, noi, nevrednicii, ca prin rugăciunile voastre să ne acoperiți cu acoperământul aripilor măririi voastre celei netrupești, păzindu-ne pe noi, cei ce cădem cu dinadinsul și strigăm: Izbăviți-ne din nevoi, ca niște Mai-mari peste cetele Puterilor celor de sus”. De asemenea, ierarhul a vorbit despre cinstea pe care au manifestat-o transilvănenii, de-a lungul timpului, pentru Sfinții Arhangheli.

La momentul rânduit din cadrul slujbei, ierarhul l-a hirotonit întru diacon pe teologul Savir Olar. Acesta urmează a fi hirotonit preot pe seama Parohiei Căpușu Mic, Protopopiatul Huedin.

Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul vocal ,,Synavlia” din Cluj-Napoca. La chinonic, corul parohial a interpretat pricesne.

La finalul slujbei, părintele protopop Alexandru Constantin Ciui, care este și parohul bisericii, a mulțumit ierarhului pentru prezență și binecuvântare.

Tuturor copiilor și tinerilor prezenți, ierarhul le-a dăruit cărți duhovnicești.

Sfânta Liturghie a fost oficiată în prezența a numeroși credincioși – mulți dintre ei îmbrăcați în straie populare –, a oficialităților civile și militare, precum și a reprezentanților mediului academic. Între aceștia s-au aflat prof. univ. dr. Ioan Bolovan, membru corespondent al Academiei Române, director al Institutului de Istorie „George Barițiu” al Academiei Române – Filiala Cluj-Napoca și membru în Adunarea Națională Bisericească, precum și colonelul Sebastian-Florin Clițan, inspectorul-șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean Cluj. O parte dintre cei prezenți au participat la slujbă în fața bisericii, rugându-se alături de ierarh pentru cei aflați în necazuri și suferințe, pentru încetarea războaielor, dar și pentru pacea, sănătatea și mântuirea lumii.

Prăznuirea hramului a debutat vineri seara, de la ora 18:00, cu Taina Sfântului Maslu, slujbă oficiată de un sobor de clerici format din preoții de slujire caritativă de la spitalele din Cluj-Napoca. La finalul slujbei, părintele dr. Bogdan Chiorean, directorul Centrului de Îngrijiri Paliative ,,Sfântul Nectarie” din Cluj-Napoca, a ținut un cuvânt de învățătură.

Scurt istoric

Parohia Ortodoxă Dâmbul Rotund este una dintre cele mai vechi parohii din Cluj-Napoca, fiind înființată în anul 1930, la inițiativa Episcopului Nicolae Ivan. Până la construirea lăcașului de cult, sfintele slujbe s-au oficiat într-o capelă amenajată în incinta unei case din apropierea actualei biserici.

Biserica parohială, cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, situată pe strada Corneliu Coposu, nr. 34, din cartierul clujean Dâmbul Rotund, a fost edificată începând cu anul 1939, în timpul păstoririi preotului Gavril Relea. Din cauza vitregiilor vremii, biserica a fost construită pe durata mai multor ani și a fost sfințită în data de 14 august 1960, de vrednicul de pomenire Arhiepiscop Teofil Herineanu.

Înmulțirea numărului de credincioși din cartier a făcut necesară extinderea bisericii. Astfel, între anii 1991-1994, la inițiativa și sub coordonarea preotului paroh Nicolae Opriș, au fost demarate lucrări de modificare prin demolarea parțială a bisericii existente și redimensionarea fundației pentru zidirea unei biserici mai mari. Noua biserică a fost sfințită la data de 11 octombrie 1998 de Mitropolitul Bartolomeu Anania.

Din luna aprilie a anului 2020, ca urmare a autorizării lucrărilor de reparații capitale, biserica a intrat într-un amplu proces de restaurare și înfrumusețare, atât la exterior, cât și la interior, după un proiect realizat de arhitectul Călin-Nicolae Chifăr. Astfel, la data de 25 septembrie 2022, biserica parohială a fost resfințită de Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul și Mitropolitul Clujului, împreună cu Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, și cu Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, pe atunci Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.

În cadrul demersului de rectitorire, conform Hrisovului, tamburul turlei principale a fost supraînălțat cu un metru pe exterior, iar fenestrația a fost redusă la jumătate. S-a modificat forma celor șapte turle, pe care au fost așezate șapte cruci păstrate de la biserica veche, iar învelitoarea ceramică uzată a fost înlocuită cu o învelitoare din tablă de cupru. S-a înlocuit scândura de streașină, tâmplăria interioară și exterioară, s-au refinisat în întregime pereții exteriori, s-a adăugat cornișa, arcadele decorative și glafuri din piatră masivă. Soclul a fost tratat bicrom din andezit și din piatră de Vratza, într-o dispunere profilată. Arcada triplă a intrării principale a fost refațadizată în totalitate. Stâlpii inițiali au fost refăcuți cu profile masive din piatră sculptată. Lumânărarul existent s-a înlocuit cu unul nou, tratat în aceeași tematică.

Totodată, a fost înlocuită Sfânta Masă, realizată din piatră masivă sculptată. Pardoseala a fost placată cu marmură de Carrara, executată din plăci de dimensiuni diferite, așezate peste un sistem termic performant care l-a înlocuit pe cel vechi. Proiectul pardoselii aparţine arhitectului Dorian Bardașu.

Coordonatorul și susținătorul principal al lucrărilor a fost domnul Ioan Scuturici împreună cu soția sa, doamna Emilia. Dânșii au donat și două clopote, confecționate la Turnătoria Grassmayr din Innsbruck, Austria. O contribuție importantă au avut-o și membrii Consiliului Parohial, coordonat de epitropul Ioan Cociș, precum și toți credincioșii din parohie, alături de alți sponsori și binefăcători.

În prezent, comunitatea parohială este deservită de preotul paroh Alexandru-Constantin Ciui, care este și protoiereul Protopopiatului Cluj II, și de preotul slujitor Vasile-Mihai Pop, împreună cu preoții pensionari Augustin Bora (fost paroh între anii 2000-2017) și Vasile Crișan.

Mai multe fotografii AICI

Text și foto: Darius Echim / Mitropolia Clujului