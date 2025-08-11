Hramul Catedralei Istorice din Baia Mare

Duminică, 10 august 2025, a IX-a după Rusalii, când în biserici s-a citit pericopa evanghelică a potolirii furtunii pe mare, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească la Catedrala Istorică „Adormirea Maicii Domnului” din Baia Mare, cu prilejul hramului anticipat al lăcașului de cult.

La finalul slujbei, fostul paroh pr. Andrei Costinaș a fost distins cu „Crucea Voievodală Maramureșeană”, cea mai înaltă distincție a eparhiei, în semn de apreciere pentru cele peste patru decenii de slujire, dintre care 30 de ani ca paroh al acestei biserici. Distincția a răsplătit și eforturile neobosite ale părintelui în apărarea bunurilor bisericii, o „luptă” purtată cu credință, rugăciune și nădejde în ajutorul Maicii Domnului.

În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Iustin a vorbit despre nevoia de a rămâne în „corabia” Bisericii:

„Să ne rugăm lui Dumnezeu să ne rămână și pruncuții, și tinerii în Biserică, să-i creștem în Biserică. Numai Hristos ne poate salva. Românii nu pot trăi fără Biserică și tinerii aceștia la fel ar trebui să facă. Să le arătăm iubire și îngrijorare, pentru că fără Hristos suntem pierduți, ca și Apostolii.”

Din soborul slujitor au făcut parte pr. lect. univ. dr. Ioan Marius Sabou, paroh, pr. Daniel Tirean, inspector financiar episcopal intern, pr. Adrian Terec, coslujitor, pr. Andrei Costinaș, fost paroh, și diaconi ai eparhiei. Răspunsurile liturgice au fost date de corul parohiei, dirijat de Gabriela Cânța, și de Grupul Psaltic „Theologos” al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului. La momentul chinonicului, studenta Diana Rednic a interpretat o priceasnă.

Părintele paroh Marius Sabou a mulțumit ierarhului, soborului și credincioșilor, oferindu-i Preasfințitului o icoană și un coș cu flori.

Mai multe poze: Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului