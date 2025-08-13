Hramul Catedralei Mitropolitane „Adormirea Maicii Domnului” din Cluj-Napoca

Catedrala Mitropolitană „Adormirea Maicii Domnului” din Cluj-Napoca își va serba vineri, 15 august, hramul, prilej de bucurie și comuniune în rugăciune pentru toți credincioșii din oraș și împrejurimi. Așezată în inima capitalei culturale a Transilvaniei, catedrala este unul dintre cele mai importante monumente de artă și spiritualitate românească, ocrotită de însăși Maica Domnului.

Pentru cei care nu pot ajunge la marile mănăstiri, hramul catedralei este un prilej de a trăi momente de intensă rugăciune chiar în centrul Clujului. Sărbătoarea va începe joi, 14 august, în ajunul praznicului, cu Sfânta Liturghie de la ora 8:00. Seara, de la ora 18:00, va fi oficiată Slujba Privegherii, în cadrul căreia se va cânta Prohodul Maicii Domnului. La final, clericii și credincioșii vor participa la procesiunea cu icoana „Maica Milelor”, pictată de preotul Luca din Iclod, purtată în jurul catedralei. Vineri, 15 august, programul liturgic va începe la ora 8:30 cu Acatistul Adormirii Maicii Domnului și Ceasurile, urmate de Sfânta Liturghie. Atât în cadrul privegherii, cât și la Sfânta Liturghie din ziua praznicului, cuvântul de învățătură va fi rostit de arhimandritul Simeon Pintea, eclesiarhul Catedralei Mitropolitane.

Construită în stil neobizantin, cu elemente românești, între anii 1923–1933, din inițiativa și sub îndrumarea vrednicului de pomenire Episcop Nicolae Ivan, Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca a fost primul edificiu monumental ridicat în stil românesc după Marea Unire din 1 decembrie 1918. În anul 2001, interiorul a început să fie împodobit cu o monumentală iconografie în tehnica mozaic, inspirată din tradiția bizantină, iar lucrările de restaurare continuă și astăzi. Din 2006, odată cu înființarea Mitropoliei Clujului, catedrala a devenit Catedrală Mitropolitană.