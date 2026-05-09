Hramul de vară a Mănăstirii „Sfântul Ierarh Nicolae” din localitatea Escu

În ziua pomenirii Aducerii moaștelor Sfântului Ierarh Nicolae la Bari, sâmbătă, 9 mai 2026, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, a slujit la Mănăstirea „Sfântul Ierarh Nicolae” din localitatea Escu, județul Cluj, cu prilejul hramului de vară.

Cu acest prilej, de la ora 10:00, în biserica așezământului monahal care îl are ca ocrotitor pe Sfântul Ierarh Nicolae, Părintele Episcop-vicar Samuel a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, fiind înconjurat de un sobor de clerici. Din sobor au făcut parte: părintele Ioan Buftea, protopopul Dejului, protosinghelul Dorotei Ilieșiu, starețul Mănăstirii Escu, protosinghelul Irineu Paneș, starețul Mănăstirii Bichigiu, protosinghelul Rafail Kozma, starețul Mănăstirii „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Dej, precum și alți preoți invitați.

În cuvântul de învățătură, Preasfinția Sa a explicat semnificația sărbătorii zilei, subliniind importanța cinstirii sfintelor moaște ca mărturie a vocației trupului omenesc de a fi sfințit. Pornind de la îndemnul Sfântului Apostol Pavel, ierarhul a arătat că moaștele sunt semne ale biruinței asupra morții:

„Moaștele Sfântului Ierarh Nicolae sunt mărturia faptului că trupul nostru este destinat de Dumnezeu să devină locaș sau templu al Duhului Sfânt. Acolo unde sălășluiește harul, stricăciunea morții este înfrântă. Suntem chemați să ne stăpânim trupul în sfințenie și cinste, nu în patima poftei, pentru ca el să devină izvor de binecuvântare”, a punctat Preasfințitul Părinte Samuel.

Reflectând asupra Evangheliei zilei (Ioan 8, 31-32), ierarhul a vorbit despre conceptul de libertate, făcând o distincție clară între libertatea exterioară, socială, și cea interioară, duhovnicească. Preasfinția Sa a atras atenția asupra faptului că, deși trăim într-o epocă a libertăților democratice, omul riscă să rămână sclavul propriilor patimi.

„Omul poate fi liber în exterior și totuși să fie sclav în interior. Oricine săvârșește păcatul este rob al păcatului. Nu lanțurile de fier sunt cele mai grele, ci lanțurile nevăzute ale patimilor care nu ne lasă să iubim curat sau să iertăm. Adevărata libertate nu înseamnă să faci orice îți trece prin minte, ci să ai puterea de a alege binele și de a împlini voia lui Dumnezeu”, a explicat Părintele Episcop.

Ierarhul a mai subliniat că răcirea iubirii dintre oameni în societatea contemporană este o consecință directă a înmulțirii fărădelegilor, dar a oferit un mesaj de speranță, amintind că Hristos nu a venit să condamne lumea, ci să o elibereze prin Adevăr.

Răspunsurile liturgice au fost date de un grup de preoți din Protopopiatul Dej.

La finalul slujbei, părintele stareț Dorotei Ilieșiu a mulțumit ierarhului pentru prezență, împreună-slujire și binecuvântare adusă micii comunități de credincioși din localitatea Escu.

Apoi, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul a oferit credincioșilor iconițe cu Învierea Domnului, în semn de binecuvântare și apropiere sufletească.

Text: Marian Șomlea și Viorica Văscu

Foto: Pr. Cătălin Feier

