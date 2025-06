Hramul de vară al Mănăstirii Bobota, prăznuit cu bucurie în prezența Preasfințitului Părinte Benedict

Marți, 24 iunie 2025, de sărbătoarea Nașterii Sfântului Ioan Botezătorul, obștea Mănăstirii Bobota din Episcopia Sălajului s-a aflat în zi de aleasă sărbătoare, prăznuind hramul de vară al acestui așezământ monahal. Evenimentul a fost încununat de prezența Preasfințitului Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, care a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie pe altarul de vară, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, în prezența a numeroși credincioși veniți să se bucure de harul sărbătorii.

Din soborul slujitor au făcut parte: părintele exarh Mina Pletosu, starețul mănăstirii, părintele arhidiacon Sergiu Iustin Pop, consilier eparhial, părintele Dan Haiduc, protopopul de Șimleu, părintele conf. univ. dr. Ioan Bizău, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, părintele Ioan Vesa, tatăl Preasfințitului Părinte Benedict, precum și alți clerici invitați.

După citirea pericopei evanghelice, Preasfințitul Părinte Benedict a rostit un cuvânt de învățătură, subliniind importanța Sfântului Ioan Botezătorul ca model de viețuire întru adevăr, pocăință și slujire jertfelnică. Ierarhul a îndemnat la mărturisirea credinței cu curaj și la trăirea vieții creștine în comuniune cu Dumnezeu și cu aproapele.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de un grup de psalți, contribuind la solemnitatea slujbei. La final, părintele stareț, arhimandritul Mina Pletosu, exarhul mănăstirilor din Episcopia Sălajului, a adresat cuvânt de mulțumire Preasfinției Sale pentru prezență, binecuvântare și îndrumare duhovnicească.

Un așezământ cu istorie recentă și ctitorie binecuvântată

Mănăstirea Bobota, situată la granița dintre județele Sălaj și Satu Mare, a fost înființată în anul 2004, când a fost sfințită piatra de temelie de către Preasfințitul Părinte Petroniu, pe atunci Arhiereu-vicar al Episcopiei Oradiei. După o perioadă de început coordonată de pr. Ioan Pădurean și apoi de pr. Pahomie Buruiană, în anul 2012 egumen al schitului a fost numit preacuviosul părinte Mina Pletosu, care a continuat lucrările de zidire și consolidare a vieții monahale. În 2013, schitul a fost ridicat la rang de mănăstire, iar părintele Mina a fost hirotesit stareț.

În decursul ultimului deceniu, sub coordonarea părintelui stareț și prin efortul viețuitorilor, mănăstirea a cunoscut o dezvoltare remarcabilă: biserica a fost pictată în tehnica frescă, dotată cu mobilier sculptat și obiecte de cult, iar ansamblul monahal a fost împodobit cu lucrări exterioare de o deosebită frumusețe. În paralel, a fost amenajat un altar de vară în stil maramureșean și au fost finalizate poarta, gardul și aleile de acces. Toate acestea contribuie la conturarea unui spațiu de rugăciune, liniște și frumusețe, care atrage an de an numeroși credincioși.

Biserica mănăstirii adăpostește și părticele din moaștele Sfântului Ierarh Andrei Șaguna și ale Sfinților Martiri de la Niculițel, precum și un veșmânt al Sfintei Cuvioase Parascheva, semne ale binecuvântării și ale legăturii vii cu sfințenia Bisericii.

Hramul de vară a fost, astfel, nu doar un moment de prăznuire liturgică, ci și o mărturie a roadelor rugăciunii, muncii și credinței, care fac din Mănăstirea Bobota un loc viu de întâlnire cu Dumnezeu.

Text și foto: Episcopia Sălajului