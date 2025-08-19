Hramul istoric al Mănăstirii „Mihai Vodă” de la Turda, construită pe locul unde a fost asasinat Mihai Viteazul acum 424 ani

În ziua când s-au împlinit 424 ani de la trecerea la cele veșnice a Domnitorului Mihai Viteazul, primul întregitor al neamului românesc, marți, 19 august 2025, Mănăstirea „Mihai Vodă” de la Turda, județul Cluj, construită pe locul unde a fost asasinat Marele Voievod, și-a sărbătorit hramul istoric.

Cu acest prilej, de la ora 9:30, la Altarul de vară din proximitatea mănăstirii, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a oficiat Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor numeros de clerici, în prezența autorităților civile și militare, precum și a numeroși credincioși.

Din soborul slujitor au făcut parte: Episcopul-vicar ales al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului – arhimandritul Samuel Cristea, consilierul eparhial pe probleme de misiune și protocol – arhidiaconul Claudiu Grama, protopopul de Turda – preotul Alexandru Rus, duhovnicul mănăstirii – arhimandritul Ilie Hanuschi, precum și alți clerici invitați.

După citirea pericopei evanghelice, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Andrei a rostit un cuvânt de învățătură în care a vorbit despre necesitatea unității atât la nivel spiritual, cât și la nivel național. În acest context, ierarhul a evocat personalitatea voievodului Mihai Viteazul, cel care, în anul 1600, pentru prima dată în istorie, a înfăptuit unirea celor trei țări românești: Țara Românească, Transilvania și Moldova.

„Mihai Voievod Viteazul este simbolul unității noastre naționale și, în același timp, un om credincios și puternic, care ne învață și pe noi să rămânem statornici în credință”, a arătat Mitropolitul Clujului, evocându-l ca pe un adevărat slujitor al neamului și al lui Dumnezeu.

Răspunsurile liturgice au fost date de Corala preoților din Protopopiatul Turda, dirijată de preotul Sorin Dindelegan.

La momentul rânduit din cadrul slujbei, ierarhul l-a hirotonit întru diacon pe teologul George-Liviu George, care urmează a fi hirotonit preot de slujire caritativă pe seama Clinicii de Obstetrică – Ginecologie „Dominic Stanca” din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca. De asemenea, l-a hirotesit duhovnic pe preotul paroh Flaviu-Cristian Teglaș de la Parohia Cristeștii Ciceului, Protopopiatul Beclean.

La finalul Liturghiei, pentru întreaga activitate administrativ-gospodărească și duhovnicească, în semn de prețuire și recunoștință, Mitropolitul Andrei i-a acordat stareței mănăstirii, stavrofora Andreea Zdrobău, Ordinul „Mihai Vodă” pentru clerici.

Slujbă de pomenire

După oficierea Sfintei Liturghii, la monumentul Voievodului Mihai Viteazul, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a oficiat slujba Parastasului.

În continuare, alocuțiuni au rostit primarul municipiului Turda, Matei Cristian Octavian, și generalul de brigadă în rezervă Aurel Litan, președintele Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere din Ministerul Administrației și Internelor – Filiala „Mihai Viteazul” a județului Cluj.

Manifestarea s-a încheiat cu ceremonia depunerii de coroane și jerbe de flori, urmată de defilarea gărzii de onoare.

Scurt istoric

Mănăstirea „Mihai Vodă” de la Turda, cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, a fost înființată în anul 2002, după ce în luna august 2001, la ceremonia de comemorare a 400 de ani de la moartea voievodului Mihai Viteazul, la Turda, vrednicul de pomenire Mitropolitul Bartolomeu Anania a anunţat intenţia ca locul martiriului să nu fie marcat doar de un simplu monument, ci de o mănăstire, în care să fie aduse neîncetat rugăciuni şi slujbe „pentru pomenirea marelui voievod şi a tuturor celor care, de-a lungul veacurilor, şi-au dat prinosul de jertfă pentru libertatea, demnitatea şi unitatea poporului român”.

Locul de lângă Turda a fost marcat ca loc al jertfei voievodului Mihai Viteazul încă din perioada interbelică, când, în anul 1923, la iniţiativa Societăţii Femeilor Ortodoxe din Turda, a fost înălţată o troiţă din lemn pe locul asasinatului, iar mai târziu, în anul 1977, în locul troiţei de tradiţie românească a fost ridicat un impozant monument. După Revoluţie, s-a înfiripat o nouă tradiţie prin care, anual, pe data 19 august, pe platoul din vecinătatea Turzii se oficiază Sfânta Liturghie şi o slujbă de pomenire, perpetuându-se nu doar istoric, ci şi liturgic memoria eroului naţional. După deschiderea mănăstirii, pe locul martiriului, accentul pus pe solemnitatea unei comemorări civile s-a mutat spre o comemorare liturgică, prin rugăciuni neîncetate aduse pentru memoria și jertfa marelui Mihai.

Aşezământul monahal este o copie arhitecturală a vechii Mănăstiri „Mihai Vodă” din Bucureşti, ctitorie a banului Mihai din 1591, dar mutilată de regimul comunist. Biserica mănăstirii a fost sfințită la data de 19 august 2018, de 9 ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, în frunte cu Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei. Momentul sfințirii a fost înscris de Arhiepiscopia Clujului pe agenda evenimentelor care au marcat simbolic Jubileul celor 100 de ani de la Marea Unire din 1 decembrie 1918. În mod simbolic, „prin cele două ctitorii, de la Bucureşti şi Turda, se regăsesc unite în chip tainic Ţara Românească, Transilvania şi, astfel toate provinciile româneşti, peste care a domnit cândva voievodul Mihai, întâiul întregitor de ţară”.

Complexul monahal de la Turda cuprinde biserica mănăstirii, corpurile de chilii cu paraclis, fiind înconjurat de un zid de incintă, cu clopotniţă la poartă. Biserica mănăstirii este împodobită cu pictură în tehnica frescă, fiind realizată de pictorul bisericesc Sorin Efros.

În prezent, obştea numără 12 viețuitoare, stareţă fiind stravrofora Andreea Zdrobău, iar duhovnic arhimandritul Ilie Hanuschi.

Autor: Darius Echim / Mitropolia Clujului

Foto credit: Marius Romilă