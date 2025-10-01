Hramul Mănăstirii „Acoperământul Maicii Domnului” din Florești | 2025

În ziua cinstirii Acoperământului Maicii Domnului, miercuri, 1 octombrie 2025, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, s-a aflat în mijlocul obștii monahale de la Mănăstirea Florești, județul Cluj, cu prilejul hramului așezământului monahal.

De la ora 10:00, la Altarul de vară, Înaltpreasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de clerici, în prezența a numeroși pelerini. Din sobor au făcut parte vicarul administrativ al Arhiepiscopiei Clujului – preotul Dumitru Boca, consilierul eparhial pe probleme de misiune și protocol – arhidiaconul Claudiu Grama, protopopul de Cluj-Napoca – preotul Alexandru Constantin Ciui, pr. prof. univ. dr. Alexandru Moraru – cadru universitar emerit al Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, duhovnicii Mănăstirii Florești: protosinghelul Visarion Pașca și protosinghelul Anastasie Berbecel, precum şi alţi clerici invitați.

După citirea pericopei evanghelice, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a rostit un cuvânt de învățătură, intitulat „Lecția Maicii Domnului”, subliniind faptul că Născătoarea de Dumnezeu ne învață să ne rugăm și să muncim. Ierarhul a spus că aceste două virtuți, munca și rugăciunea, îmbinate armonios, duc la mântuirea noastră. De asemenea, a vorbit despre importanța și semnificația sărbătorii, evidențiind motivele teologice pentru care o preacinstim pe Maica Domnului.

„Maica Domnului ne învață să ne rugăm și să muncim. Rugăciunea și munca, îmbinate, duc până la capătul drumului, la mântuirea sufletului. La urma urmei, știm că ceea ce o caracterizează pe Maica Domnului este rugăciunea puternică către Fiul Său pentru noi, păcătoșii. Nu spunem noi, în rugăciunea Născătoare de Dumnezeu: «Roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin.»? Așadar, lecția Maicii Domnului este să ne rugăm și să muncim – rugăciune și muncă. În acest sens este pilduitoare și sărbătoarea de astăzi, a Sfântului Acoperământ al Maicii Domnului. Când Constantinopolul se afla în primejdie, credincioșii s-au adunat în Biserica din Vlaherne și, potrivit tradiției, Sfinții Andrei cel Nebun pentru Hristos și ucenicul său, Epifanie, au văzut-o pe Maica Domnului rugându-se pentru popor și acoperindu-i cu Preasfântul ei Acoperământ. (…) Maica Domnului se roagă pentru noi, păcătoșii, Domnului nostru Iisus Hristos, fiind pururea rugătoare”, a subliniat ierarhul.

Răspunsurile liturgice au fost date de corul maicilor, dirijat de preoteasa Anca Parasca, din Parohia Tăuți. La chinonic, conf. univ. dr. Dorin Simionescu și conf. univ. dr. Marina Simionescu, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, au interpretat mai multe pricesne închinate Maicii Domnului.

La finalul slujbei, părintele duhovnic Anastasie Berbecel a mulțumit ierarhului pentru prezență și binecuvântare, precum și tuturor celor prezenți la hramul mănăstirii.

Pentru întreaga activitate administrativă, pastoral-misionară și social-filantropică, Părintele Arhiepiscop și Mitropolit Andrei l-a ridicat la rangul de arhimandrit pe protosinghelul Visarion Pașca, duhovnicul mănăstirii și coordonatorul Așezământului pentru copii „Sfântul Onufrie cel Mare”.

Sfânta Liturghie a fost oficiată în prezența autorităților civile și militare, precum și a numeroși pelerini. Printre cei prezenți s-a aflat colonelul Sebastian-Florin Cliţan, inspectorul-șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean Cluj.

Scurt istoric

Aşezământul monahal, cu hramul „Acoperământul Maicii Domnului”, a fost înființat în anul 1994 și este situat în comuna Florești, județul Cluj. Acesta a fost ctitorit la inițiativa preotului Vasile Fizeșan, a familiei Beldea și a credincioșilor din Florești. Piatra de temelie a bisericii mănăstirii a fost pusă în data de 20 noiembrie 1994 de vrednicul de pomenire Mitropolit Bartolomeu Anania.

Complexul monahal cuprinde biserica de zid, sfinţită în data de 18 aprilie 2010, altarul de vară, corpul de chilii, trapeza și alte anexe. În prezent, curtea mănăstirii se află într-un proces de modernizare și înfrumusețare.

La Mănăstirea Floreşti viețuiesc 20 de maici, stareţă fiind stavrofora Teodora Câmpan, iar duhovnici sunt arhimandritul Visarion Paşca şi protosinghelul Anastasie Berbecel.

31 de ani de la punerea pietrei de temelie a bisericii mănăstirii

„Suntem o mănăstire tânără, nu avem istorie, dar mai știm și faptul că o calitate a tinereții este perseverența. Astfel, dintru început, am căutat să ținem cu strictețe la cele ale vieții de obște – rugăciunea și ascultarea. În anii ’90 exista o dorință mare a credincioșilor din Florești de a avea, acasă la ei, o mănăstire. Parohul de atunci, părintele Vasile Fizeșan, mergea cu localnicii în pelerinaje, în Moldova și în Oltenia. Jertfelnicia lor și bunăvoința autorităților au făcut ca pe 20 noiembrie 1994 să se pună piatra de temelie a acestui așezământ monahal de vrednicul de pomenire Mitropolitul Bartolomeu. Mănăstirea este așezată într-un cadru natural mirific, spațiu ce oferă tuturor pace, bucurie și binecuvântare. După aproape doi ani de la punerea pietrei de temelie am fost numită stareță – la 1 septembrie 1996 și, de atunci, ușor, ușor, am clădit împreună ziduri și inimi. (….) Maicile se trudesc permanent pentru a se desfășura firesc rânduielile mănăstirești de muncă și rugăciune. Pe lângă ascultările gospodărești, deținem ateliere de pictură, croitorie, rucodelie și ne ostenim frământând pâine și prescuri. Avem zilnic Sfânta Liturghie, neîntreruptă de la începuturile mănăstirii, și aceasta ne-a ajutat și ne ajută mult duhovnicește”, a spus maica stareță Teodora Câmpan.

Activitatea social-filantropică a mănăstirii

Potrivit părintelui Visarion Pașca, inițiatorul și promotorul Aşezământului pentru copii „Sfântul Onufrie cel Mare”, ideea unui astfel de proiect social-filantropic a apărut în anul 1994, odată cu înființarea Mănăstirii Florești. Proiectul a prins contur abia în anul 2013. Astfel, la data de 13 mai s-a înfiinţat Asociaţia Filantropică „Sfântul Onufrie”, președintele asociației fiind protos. Visarion Pașca, iar pe 12 iunie, în ziua de pomenire a Sfântului Cuvios Onufrie cel Mare, Înaltpreasfinţitul Părinte Andrei a pus piatra de temelie a așezământului pentru copii.

Aşezământul pentru copii „Sfântul Onufrie cel Mare” a fost acreditat în anul 2015 și cuprinde patru case de tip familial (două case au fost deja construite, următoarele două urmând a fi finalizate), o biserică, spațiu de recreere și loc de joacă.

Lucrările la biserica așezământului, cu hramul „Sfântul Cuvios Onufrie cel Mare”, au început la 24 august 2017. Tencuiala exterioară a zidurilor a fost realizată din materiale naturale specifice zonei Transilvaniei (var, piatră de calcar și praf de marmură). Au fost executate ancadramente la ferestre, capiteluri și alte elemente decorative, precum și o clopotniță. Acoperișul bisericii este din tablă de cupru, montată în tehnica tradițională, caracteristică edificiilor ecleziale. În luna mai 2020 au fost instalate clopotele, lucrate la celebra turnătorie „Grassmayr” din Innsbruck (Austria). Terasa a fost placată cu piatră cubică din Munții Apuseni, iar soclul îmbrăcat în piatră naturală. În perioada mai-iunie 2022 a fost montată pardoseala din marmură de Sardinia (Italia), în stilul „carta aperta”, după modelul marilor bazilici bizantine. Sfânta Masă, Proscomidiarul, Tronul arhieresc din Sfântul Altar și Iconostasul, sculptate în piatră naturală de Viștea de către artistul Andrei Răileanu, conferă măreție spațiului liturgic. Pictura interioară poartă semnătura lui Andrei Mușat, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București. Ancadramentul ușii de la intrare este realizat din piatră naturală de Vratsa (Bulgaria), operă a arhitectului Dorian Bârdaşu. În interior, profesorul Sorin Albu a alcătuit, în tehnica mozaic, o reprezentare iconografică a Sfântului Onufrie, formată din peste 10.000 de fragmente. Ca încununare a acestor eforturi, la data de 27 septembrie 2025, în ziua de pomenire a Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul, biserica a fost sfințită de Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, alături de Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Ortodox Român al Spaniei și Portugaliei, și de Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, înconjurați de un sobor numeros de clerici.

Așezământul este destinat ocrotirii, îngrijirii și asigurării unei dezvoltări armonioase a copiilor separați temporar sau definitiv de familia lor. Serviciile oferite în cele patru case de tip familial sunt: servicii de găzduire; servicii de îngrijire: hrană, igienizare; servicii educative: educaţie informală, extracurriculară; dezvoltarea deprinderilor de viaţă şi sprijin în efectuarea temelor; servicii de consiliere socială a copilului şi a familiei; medierea relaţiei dintre copil şi familia acestuia; reprezentare şi mediere în relaţia cu autorităţile; sprijin material ocazional, în funcţie de nevoi.

Prin serviciile complexe de îngrijire pe care Așezământul le oferă, copiii au parte de siguranță locativă, afectivă, confort psihic, hrană, îmbrăcăminte și jucării. Indiferent de neajunsurile ce îngreunează procesul de adaptare socială, toți copiii sunt înscriși în sistemul educativ de stat. Programul şcolar este suplimentat cu un plan de recuperare structurat aşa încât să trateze toate aspectele personalizate din graficul dezvoltării copiilor.

Pe lângă copiii de la așezământul din Florești, Asociația mai sprijină cu hrană, îmbrăcăminte și rechizite școlare încă 250 de elevi din județele Cluj, Sălaj, Maramureș și Bistrița-Năsăud.

Text și foto: Darius Echim / Mitropolia Clujului