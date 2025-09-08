Hramul Mănăstirii Ciucea | Prima Sfântă Liturghie, după hirotonia întru arhiereu, a Preasfințitului Părinte Samuel Bistrițeanul

În ziua praznicului Nașterii Maicii Domnului, luni, 8 septembrie 2025, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, s-a aflat în mijlocul obștii monahale de la Mănăstirea Ciucea, județul Cluj.

Cu prilejul hramului, la Altarul de vară din curtea mănăstirii, Episcopul-vicar Samuel Bistrițeanul a oficiat Sfânta Liturghie, alături de un sobor de clerici. Din sobor au făcut parte: protopopul de Huedin – părintele Dan Ionuț Lupuțan, starețul Mănăstirii Secu, județul Neamț – părintele arhimandrit Vichentie Amariei, duhovnicul Mănăstirii “Mihai Vodă” din Turda – arhimandritul Ilie Hanuschi, duhovnicul mănăstirii-gazdă – părintele Ioan Gânscă, precum și alți preoți invitați.

După citirea pericopei evanghelice, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul a rostit un cuvânt de învățătură în cadrul căruia a evidențiat bucuria care însoțește praznicul Nașterii Maicii Domnului, precum și temeiul ei duhovnicesc. Totodată, a descris acest sentiment în lumina credinței creștine.

Răspunsurile liturgice au fost date de grupul vocal “Theotokos” din Cluj-Napoca.

La finalul slujbei, duhovnicul mănăstirii a mulțumit Preasfinției Sale pentru prezență și binecuvântare, subliniind, în același timp, că este o onoare pentru Mănăstirea Ciucea ca prima Sfântă Liturghie a Preasfințitului Părinte Samuel Bistrițeanul, după hirotonia întru arhiereu, să fie săvârșită la această vatră monahală.

Slujba a fost oficiată în prezența a numeroși credincioși și a oficialităților locale.

Scurt Istoric

Mănăstirea de maici „Nașterea Maicii Domnului” de la Ciucea, județul Cluj, se află pe domeniul familiei Goga, acolo unde se găsește Muzeul Memorial „Octavian Goga”. Mănăstirea a fost ctitorită de soții Goga, dar înfiinţată propriu-zis în anul 1939, la un an după trecerea la cele veșnice a poetului Octavian Goga.

Atunci, soția sa, Veturia, s-a ocupat de aducerea și așezarea pe domeniul de la Ciucea a unei vechi bisericuțe de lemn din localitatea sălăjeană Gălpâia.

Mănăstirea a funcționat până în 1945, când a fost închisă de regimul comunist.

Așezământul monahal actual a fost reînființat în 1994, cu purtarea de grijă a vrednicului de pomenire Mitropolitul Bartolomeu Anania, și o are ca stareță pe stavrofora Inocenția Filip, iar ca duhovnic pe părintele Ioan Gânscă, un ucenic apropiat de-al părintelui Teofil Părăian.

Pe lângă bisericuța veche, mănăstirea mai are un paraclis interior, unde se slujește pe timp de iarnă, un atelier de croitorie și de broderie, unde maicile croiesc veșmintele preoțești, precum și un altar de vară închinat Sfinților Părinți Ioachim și Ana.

Mai multe fotografii AICI

Autor: Dragoș Stroian

Foto credit: Lazăr Iosif și Marian Șomlea