Hramul Mănăstirii Cormaia 2025

La sărbătoarea Tăierii Capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, vineri, 29 august 2025, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, s-a aflat în mijlocul obștii monahale de la Mănăstirea Cormaia, județul Bistrița-Năsăud, cu ocazia hramului.

De la ora 10:00, la Altarul de vară din curtea așezământului monahal, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a oficiat Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de clerici. Din sobor au făcut parte: consilierul eparhial pe probleme de misiune și protocol – arhidiaconul Claudiu Grama, protopopul de Năsăud – preotul Ovidiu Sermeșan, pr. conf. univ. dr. Marin Cotețiu – cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, starețul Mănăstirii Stâna de Vale – arhimandritul Serafim Pop, duhovnicul Mănăstirii Cormaia – protosinghelul Nicodim Sîngeorzan, duhovnicul Mănăstirii Salva – protos. Mihail Nagy, duhovnicul Mănăstirii Ilva Mare – protos. Daniil Ureche, directorul Centrului Misionar de Tineret „Ioan Bunea” din Sângeorz-Băi – preotul Paul Gavriloaie, precum și alți preoți invitați.

După citirea pericopei evanghelice, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Andrei a rostit un cuvânt de învățătură în care a evidențiat trei mari virtuți ale Sfântului Ioan Botezătorul: înger, apostol și mucenic. Totodată, ierarhul i-a îndemnat pe credincioși să fie stăruitori în promovarea binelui, să învețe din dârzenia sfântului și să numească păcatul pe nume, chiar și atunci când aceasta atrage după sine necazuri sau umilințe.

„Sfântul Ioan Botezătorul a fost înger, apostol și mucenic. Să învățăm de la el să avem o viață frumoasă, îngerească; să avem față de ceilalți un cuvânt înțelept, creștinesc și drept, pentru a-i conduce pe calea cea bună. Iar atunci când, pentru cuvântul drept și sfânt, trebuie să și suferim, să o facem. (…) Să fim stăruitori în promovarea binelui. Stăruitori fiind, învățăm de la Sfântul Ioan Botezătorul că nu trebuie să căutăm la fața omului”, a subliniat Înaltpreasfinția Sa.

Răspunsurile liturgice au fost date de un grup de preoți și psalți din Vicovu de Sus, dirijat de părintele Ionuț Isopescu, consilier eparhial al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților – Sectorul Educațional – Teologic.

La momentul rânduit din cadrul slujbei, ierarhul l-a hirotonit întru preot pe diaconul George-Liviu George, fiind desemnat preot de slujire caritativă pe seama Clinicii de Obstetrică – Ginecologie „Dominic Stanca” din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca.

La finalul Liturghiei, duhovnicul așezământului monahal, protosinghelul Nicodim Sîngeorzan, a mulțumit ierarhului pentru prezență și binecuvântare, preoților împreună-slujitori, oficialităților și tuturor celor care cercetează și ajută mănăstirea.

Slujba a fost oficiată în prezența oficialităților locale și județene, precum și a numeroși credincioși, mulți fiind îmbrăcați în straie populare specifice Țării Năsăudului. Printre cei prezenți s-au aflat și aproximativ 90 de adolescenți, participanți la tabăra de vară „Emaus”, desfășurată în perioada 25-30 august 2025, la Centrul Misionar de Tineret „Ioan Bunea” din Sângeorz-Băi. Tabăra este organizată de Asociația „O cană cu apă” din Feldru.

Scurt istoric

Mănăstirea Cormaia, aflată la 5 km de orașul-stațiune Sângeorz-Băi, a fost reînfiinţată în anul 1994, pe locul unei vechi vetre monahale, cu binecuvântarea vrednicului de pomenire Mitropolit Bartolomeu Anania. În cadrul ansamblului monahal a fost ridicată o biserică de zid, cu hramul „Tăierea Capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul”, sfințită la 29 mai 2016 de către Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, împreună cu un sobor de ierarhi, preoți și diaconi.

La Mănăstirea Cormaia mai există şi o bisericuţă din lemn, cu hramul „Acoperământul Maicii Domnului”, construită în prima jumătate a secolului al XVII-lea, de călugării ortodocşi veniţi de la mănăstirile Neamţ şi Putna. Acest lăcaş de cult păstrează până astăzi opere de artă valoroase, între care icoane ale pictorului Tudor Zugravu. În anul 1762 mănăstirea a fost incendiată și călugării au fost prigoniți, însă bisericuța din lemn a fost salvată. În 2004 bisericuța a fost resfințită, iar începând cu anul 2014 pictura a fost restaurată integral de către pr. conf. univ. dr. Marin Cotețiu, cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, secția Artă Sacră.

În anul 2015, Mănăstirea Cormaia a primit spre cinstire o părticică din moaștele Sfântului Ierarh Nectarie din Eghina, care se păstrează în biserica nouă.

Până în prezent, așezământul monahal a cunoscut o dezvoltare impresionantă. Aici vieţuiesc 30 de maici, stareță fiind stavrofora Sebastiana Sîngeorzan, iar duhovnic este protosinghelul Nicodim Sîngeorzan.

Text și foto: Darius Echim / Mitropolia Clujului