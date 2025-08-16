Hramul Mănăstirii „Crucea Iancului” de la Mărișel, pusă sub ocrotirea Sfinților Martiri Brâncoveni | 2025

În ziua de pomenire a Sfinților Martiri Brâncoveni, sâmbătă, 16 august 2025, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a slujit la Mănăstirea „Crucea Iancului” de la Mărișel, județul Cluj, cu prilejul hramului așezământului monahal.

De la ora 10:00, la Altarul de vară al mănăstirii, Părintele Mitropolit Andrei a oficiat Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de clerici. Din sobor au făcut parte: consilierul eparhial pe probleme de misiune și protocol – arhidiaconul Claudiu Grama, protopopul de Huedin – preotul Dan Ionuț Lupuțan, starețul Mănăstirii Râșca Transilvană – arhimandritul Casian Ioana, duhovnicul mănăstirii – protosinghelul Paisie Plic, precum și alți preoți invitați. La slujbă a participat și Episcopul emerit Daniil Stoenescu.

După citirea pericopei evanghelice, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a rostit un cuvânt de învățătură intitulat „Mărturisitori pentru Hristos”, pornind de la cuvintele Mântuitorului: „Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, mărturisi-voi și Eu pentru el înaintea Tatălui Meu, care este în ceruri. Iar de cel ce se va lepăda de Mine înaintea oamenilor, și Eu Mă voi lepăda de el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri” (Matei 10, 32-33).

Ierarhul le-a vorbit credincioșilor despre jertfa și exemplul Sfinților Martiri Brâncoveni – Sfântul Voievod Constantin Brâncoveanu împreună cu fiii săi Constantin, Ștefan, Radu și Matei, și sfetnicul Ianache – precum și despre Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj, Sfântul Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț, Sfântul Cuvios Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus și Sfinții Cuvioși Paisie și Cleopa de la Sihăstria, recent canonizați.

Pe toți acești sfinți, Mitropolitul Andrei i-a oferit ca exemple și modele de credință puternică și mărturisitoare, subliniind că fiecare creștin este chemat să fie mărturisitor și misionar al Domnului Hristos prin viața sa, urmând pilda lor de statornicie și dăruire.

Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul psaltic „Macarie Ieromonahul” din Suceava, dirijat de Daniel Maxemiuc.

La momentul rânduit din cadrul slujbei, ierarhul l-a hirotonit întru preot pe diaconul Alexandru Popa, pe seama Parohiei Surduc din Protopopiatul Turda.

La finalul slujbei, duhovnicul mănăstirii, protosinghelul Paisie Plic, a mulțumit ierarhului pentru prezență și binecuvântare, precum și tuturor celor prezenți la hram.

Scurt istoric

Mănăstirea „Crucea Iancului” de la Mărișel, județul Cluj, cu hramul „Sfinții Martiri Brâncoveni”, a fost înființată în primăvara anului 2015 și este situată la aproximativ 2 km de binecunoscuta „Cruce a Iancului”, pe platoul de pe Vârful Dobruș, la altitudinea de 1340 de metri. Ridicarea mănăstirii a fost încredințată părintelui duhovnic Paisie Plic și maicii starețe Casiana Lup.

Piatra de temelie a bisericii mănăstirii a fost pusă la data de 18 august 2015 de către Mitropolitul Andrei, la inițiativa căruia a fost înființat așezământul monahal. Sfântul lăcaș, închinat Sfinților Martiri Brâncoveni, a fost construit în formă de cruce bizantină cu pridvor deschis și este împodobit cu pictură, în tehnica frescă, realizată de pictorul Dobrin Ioan Tcaciuc împreună cu echipa sa. Biserica a fost sfințită la data de 16 august 2021 de trei ierarhi: Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Andrei al Clujului, Preasfințitul Părinte Macarie al Europei de Nord și Preasfințitul Părinte Benedict Bistrițeanul.

Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române și a Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, la inițiativa obștii monahale, un fragment din moaștele Sfântului Martir Constantin Brâncoveanu, în data de 27 ianuarie 2019, a fost adus la așezământul monahal, fiind primite în dar de la Biserica „Sfântul Gheorghe Nou” din București.

În anul 2014, anul omagial dedicat „Sfinților Martiri Brâncoveni”, Patriarhul României a dispus ca racla Sfântului să fie purtată în pelerinaj la toate bisericile și mănăstirile ctitorite de domnitorul Constantin Brâncoveanu, iar la fiecare dintre ele s-au lăsat părticele spre închinare. Spre bucuria obștii și a credincioșilor, demersurile, ce au fost făcute în toamna anului 2018, au primit binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, astfel a fost posibilă aducerea unei părticele din moaștele sfântului la mănăstirea clujeană.

La hramul din anul 2023, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei și Înaltpreasfințitul Părinte Iosif, Arhiepiscopul Ortodox Român al Europei Occidentale şi Mitropolitul Ortodox Român al Europei Occidentale şi Meridionale, au oficiat Sfânta Liturghie arhierească, iar la final au sfințit o cruce din metal, înaltă de 24 metri, amplasată în proximitatea mănăstirii.

În prezent, obștea este formată din 10 maici, stareță fiind stravrofora Casiana Lup, iar duhovnic protosinghelul Paisie Plic.

Mai multe fotografii AICI

Text și foto: Darius Echim / Mitropolia Clujului