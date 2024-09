Hramul Mănăstirii „Înălțarea Sfintei Cruci Cășiel” de la Cășiel

La Praznicul Înălțării Sfintei Cruci, sâmbătă, 14 septembrie 2024, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, s-a aflat în mijlocul obștii de maici de la Mănăstirea Cășiel, cu ocazia hramului așezământului monahal și a marcării a 259 de ani de la înființare.

De la ora 10:00, la Altarul de vară din curtea mănăstirii, Părintele Mitropolit Andrei a oficiat Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de clerici, în prezența a numeroși pelerini și a oficialităților locale.

Din sobor au făcut parte consilierul eparhial pe probleme de misiune și protocol – arhid. Claudiu Grama, secretarul eparhial – diac. Eugen Adrian Truța, pr. prof. univ. dr. Ștefan Iloaie și pr. lect. univ. dr. Răzvan Perșa, ambii cadre universitare la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, protopopul Dejului – preotul Ioan Buftea, duhovnicul Mănăstirii Cășiel – protos. Serafim Bădilă, starețul Mănăstirii Piatra Craiului – protos. Antonie Flore, directorul Radio Renașterea – arhid. Dan Văscu și alți preoți invitați.

După citirea pericopei evanghelice, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a rostit un cuvânt de învățătură, intitulat „Crucea, steagul creștinilor”, în care a prezentat semnificațiile Sfintei Cruci.

„Multă lume a înțeles că izvorul mântuirii noastre este jertfa Domnului Iisus Hristos de pe Cruce. Coasta Lui străpunsă a izvorât apa botezului și sângele Sfintei Cuminecături. Prin jertfa Crucii lumea este mântuită. În convorbirea pe care o are Mântuitorul cu Nicodim, nouă ni se subliniază acest adevăr: «Căci Dumnezeu așa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică» (Ioan 3, 16). Crucea a devenit simbol al creștinilor și, până la reforma religioasă din veacul al XVI-lea, toată creștinătatea venera crucea, crucea prin care neamul omenesc a fost mântuit din păcat, din moarte și din pierzare. Crucea prin care Domnul nostru Iisus Hristos ne-a salvat de la rău. (…) Sfânta Cruce are și un înțeles moral. Să știți că nu e nimeni fără cruce în lumea aceasta. Ne spune Sfântul Apostol Petru că noi, oamenii, având necazuri, este tare important să știm să le înțelegem și să vedem cum ne pot ajuta din punct de vedere moral. La ce ne ajută crucea? La ce ne ajută necazurile? Suferința, din punct de vedere moral, are rolul și rostul ei. Pe bună dreptate versurile spun: «Sub Cruce ne strângem, / Cu Crucea ne-nchinăm, / Hristos ne conduce / Oricând Îl urmăm»”, a conchis ierarhul.