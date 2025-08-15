Hramul Mănăstirii Nicula 2025

Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” de la Nicula, unde se află Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, este cunoscută ca unul dintre cele mai vechi aşezăminte monahale din spaţiul românesc. Aici se desfășoară an de an, pe 15 august, de sărbătoarea Adormirea Maicii Domnului, cel mai mare pelerinaj ortodox din Transilvania. Zeci de mii de pelerini din toate colțurile țării, precum și din străinătate, veniți să se roage în fața Icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului, au participat și-n acest an la manifestările religioase organizate de așezământul monahal cu prilejul hramului.

În ziua praznicului Adormirii Maicii Domnului, vineri, 15 august, la Altarul de vară din curtea mănăstirii a fost oficiată Sfânta Liturghie arhierească de către Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului, și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, împreună cu Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Ortodox Român al Spaniei și Portugaliei (care își are metania la Mănăstirea Nicula), în sobor de preoți și diaconi. Din sobor au făcut parte: exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Clujului – arhim. Dumitru Cobzaru, vicarul administrativ al Arhiepiscopiei Clujului – pr. Dumitru Boca, consilierul eparhial pe probleme de misiune și protocol – arhid. Claudiu Grama, starețul mănăstirii Nicula – arhim. Iustin Miron, protopopul de Gherla – pr. Iulian Paul Isip, protopopul Dejului – pr. Ioan Buftea, protopopul de Bistrița – pr. Ioan Marius Pintican și alți clerici invitați.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, în cuvântul de învățătură rostit după citirea Sfintei Evanghelii, intitulat sugestiv „Maica Vieții”, a subliniat rolul unic al Maicii Domnului în istoria mântuirii.

„Mai întâi, îi mulțumim bunului Dumnezeu că ne-a ajutat să ajungem și în acest an la Mănăstirea Nicula. Apoi, mulțumim Maicii Domnului, care ne-a învăluit cu rugăciunile ei”, a transmis Părintele Mitropolit la finalul Sfintei Liturghii.

De asemenea, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a mulțumit Preasfințitului Părinte Timotei, pelerinilor prezenți și tuturor autorităților care s-au implicat în buna organizare a hramului mănăstirii din acest an.

Răspunsurile liturgice au fost date de Corul de cameră „Psalmodia Transylvanica” al Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, dirijat de pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu și arhid. prof. Daniel Frumos. La chinonic, pelerinii, mulți îmbrăcați în straie populare, au cântat pricesne închinate Maicii Domnului, alături de părintele Ioan Roman, cântăreața de muzică populară Lavinia Goste, și de tinerele interprete din județul Bistrița-Năsăud, surorile Maria și Andreea Pavelean. Totodată, mulți pelerini, în speciali tineri, s-au împărtășit în cadrul Liturghiei.

La slujbă, alături de cei aproximativ 30 de mii de pelerini, au participat oficialități civile și militare, oameni de cultură și reprezentanți ai mediului academic.

În zilele premergătoare hramului, în jur de 100.000 de pelerini au trecut pragul mănăstirii și s-au închinat Icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului. Sute de jandarmi, polițiști și pompieri clujeni au fost mobilizați pentru asigurarea măsurilor de ordine publică și siguranță pe întreaga durată a hramului. De asemenea, personalul medical specializat al Ambulanței Județului Cluj, cu mai multe echipaje medicale, au asigurat asistența medicală a pelerinilor.

Scurt istoric

Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” de la Nicula, județul Cluj, este cunoscută ca unul dintre cele mai vechi aşezăminte monahale din spaţiul românesc. Aici se desfășoară an de an, pe 15 august, de sărbătoarea Adormirea Maicii Domnului, cel mai mare pelerinaj ortodox din Transilvania. Mulți credincioși vin cu câteva zile înainte pentru a se închina Icoanei Făcătoare de minuni a Maicii Domnului și a participa la toate slujbele oficiate pe Altarul de vară, amplasat lângă biserica veche de zid.

În anul 1326, Nicula era o pădure, în care s-a nevoit pustnicul ortodox Nicolae, cel care împrumută numele său pădurii, satului şi mânăstirii. Prima mărturie istorică ce atestă aşezarea monahală este legată de prezenţa unei biserici de lemn, în stil maramureşan, cu hramul „Sfânta Treime”, datată din anul 1552. Între 1712-1714 biserica se reînnoieşte, dar va cădea pradă unui incendiu în 1973, fiind înlocuită cu o biserică de lemn, datând din secolul XVII, strămutată aici din cătunul Năsal – Fânaţe.

La 1659 este nu numai chinovie monahală, ci şi şcoală „împărătească” unde învăţau copiii din satele dimprejurul mânăstirii, călugărilor revenindu-le şi misiunea de dascăli.Începând cu anul 1699, Nicula iese din anonimat, devenind unul dintre celebrele locuri alese de Maica Domnului. Icoana ei, pictată de preotul ortodox Luca din Iclod, în anul 1681, avea să plângă, începând cu 15 februarie 1699, vreme de trei săptămâni, între 15 februarie și 12 martie, iar de atunci continuă să facă minuni, să tămăduiască boli și să aducă alinare și mângâiere tuturor celor care o cercetează.

Anul 2001 a marcat istoric Mânăstirea Nicula, prin intervenţia Mitropolitului Bartolomeu Anania, care a rectitorit aşezământul monahal, reorganizându-l urbanistic şi, împreună cu obştea călugărească, demarând construcţia de noi edificii: Biserică, Casă de creaţie, Centru de studii patristice, Corp administrativ, Arhondaric şi Clopotniţă. În prezent, biserica este în fază de finisaj, atât la lucrările exterioare, cât și interioare, unde a fost finalizată pictura în tehnica frescă.

Text și foto: Darius Echim / Mitropolia Clujului