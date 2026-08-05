Hramul Mănăstirii Piatra Craiului, ocrotită de Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Neamț (Hozevitul) | 2026

În ziua pomenirii Sfântului Cuvios Ioan Iacob de la Neamț, numit și Hozevitul, miercuri, 5 august 2026, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, s-a aflat în mijlocul obștii monahale de la Mănăstirea Piatra Craiului, Protopopiatul Huedin, județul Cluj, cu prilejul hramului.

Ierarhul a sosit la mănăstire încă din ajunul sărbătorii, unde a săvârșit Slujba Privegherii, la finalul căreia a rostit un cuvânt de învățătură.

Miercuri, în ziua hramului, la altarul de vară al așezământului monahal, Părintele Mitropolit Andrei a oficiat Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de clerici.

Din sobor au făcut parte consilierul eparhial pe probleme de misiune și protocol, arhidiaconul Claudiu Grama, protopopul de Huedin, preotul Dan Ionuț Lupuțan, starețul așezământului monahal, protosinghelul Antonie Flore, precum și alți preoți invitați.

După citirea pericopei evanghelice, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a rostit un cuvânt de învățătură, pornind de la îndemnul Sfântului Apostol Pavel din Epistola către Evrei: „Aduceți-vă aminte de înaintașii voștri, băgați bine de seamă cum și-au încheiat viața și urmați-le credința” (Evrei 13, 7).

Ierarhul i-a îndemnat pe cei prezenți să urmeze credința Sfântului Ioan Iacob Hozevitul, care a plecat de pe meleagurile românești și și-a închinat viața lui Dumnezeu în pustiul Hozevei, unde, prin jertfă și nevoință, a ajuns la sfințenie, la Hristos.

Răspunsurile liturgice au fost date de corul mănăstirii, coordonat de Gheorghe Flore.

La finalul slujbei, părintele stareț Antonie Flore i-a mulțumit ierarhului pentru prezență și binecuvântare, precum și tuturor celor implicați în viața și activitățile mănăstirii.

Scurt istoric

Mănăstirea Piatra Craiului, cu hramul „Sfântul Ioan Iacob Hozevitul”, este situată în localitatea Bucea, în apropierea Popasului Piatra Craiului, la jumătatea distanței dintre municipiile Cluj-Napoca și Oradea. Așezământul monahal, cu obște de călugări, a fost înființat în anul 1995, cu binecuvântarea vrednicului de pomenire Mitropolit Bartolomeu Anania.

Complexul monahal cuprinde biserica de zid, biserica de lemn, stăreția, chiliile, un paraclis și un muzeu, în care se află și o colecție de covoare vegetale maramureșene, donată de prof. univ. dr. Maria Pop.

În prezent, la biserica de zid se desfășoară lucrări de pictură în tehnica frescă și sunt continuate lucrările la celelalte anexe ale complexului monahal.

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Autor: Darius Echim / Mitropolia Clujului

Foto credit: Cosmin Criste