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Hramul Mănăstirii „Sf. Ioan Iacob Hozevitul” de la Piatra Craiului

de Documentare, Spiritualitate

Mănăstirea Piatra Craiului, cu hramul „Sfântul Ioan Iacob Hozevitul”, este situată în localitatea Bucea, în dreptul Popasului Piatra Craiului, la jumătatea distanței dintre municipiile Cluj-Napoca și Oradea.

Așezământul monahal, format din obște de călugări, a fost înființat în anul 1995, cu binecuvântarea vrednicului de pomenire Mitropolitul Bartolomeu Anania.

Mănăstirea cuprinde biserica de lemn, stăreţia, chiliile, un paraclis și un muzeu, în care se află o colecție de covoare maramureșene donate de doamna Maria Pop.

În prezent, se lucrează la biserica de zid, precum și la celelalte anexe din cadrul complexului monahal.

Stareț al așezământului monahal este Protosinghelul Antonie Flore.

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