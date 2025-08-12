Hramul Mănăstirii „Sfânta Ana” ROHIA | Adormirea Maicii Domnului

Praznicul Adormirii Maicii Domnului, este o sărbătoare mult iubită şi cinstită de creştinii ortodocşi din toată ţara noastră. De un secol, credincioşii din Ardeal dar nu numai, cu două, trei zile înainte urcă Dealul Viei de la Rohia, pentru a se închina Icoanei Maicii Domnului făcătoare de minuni, aşa cum spune și cântarea: Am venit Măicuţă să ne mai vedem şi să-ţi spunem dorul ce-l avem.

Obştea Mănăstirii „Sfânta Ana” Rohia s-a pregătit după cuviinţă pentru a o cinstii pe Maica Domnului și așteaptă preoții din parohii împreună cu credincioșii lor să vină la Mănăstirea Rohia, ca adevărați fii ai Maicii Domnului, fiind împreună rugători cu Preasfinţitul Părinte TIMOTEI SĂTMĂREANUL, arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Episcop IUSTIN, care o să binecuvinteze prin slujire și cuvânt de învățătură, obştea şi pelerinii de la mănăstirea noastră.

Programul slujbelor

Miercuri, 13 august 2025:

la ora 13,oo – Icoana Maicii Domnului făcătoare de minuni va fi scoasă din Paraclisul „Sfântul Ierarh Nicolae” în proximitatea Altarul de vară pentru închinarea pelerinilor, unde va rămânea pâna în dup ă masa zilei de 15 august.

la ora 17,oo – Vecernia şi Paraclisul Maicii Domnului;

la ora 22,oo – Miezonoptica;

Joi, 14 august 2025:

ora 7,00 – Slujba Utreniei și Sfânta Liturghie;

ora 18,oo – Vecernia mare cu Litie, Acatistul Adormirii Maicii Domnului, săvârşite de către Preasfinţitul Părinte TIMOTEI Sătmăreanul, Arhiereu-Vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului înconjurat de un sobor de preoţi si diaconi. Cuvântul de învăţătură al Preasfinţitul Părinte Timotei.

Arhiereu-Vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului ora 21,30 – Slujba Privegherii: Utrenia, Prohodul Maicii Domnului, Paraclisul Maicii Domnului si Dezlegări; În timpul privegherii credincioșii se pot mărturisii şi apoi de la ora 3 se vor împărtășii.

Vineri, 15 august 2025; Praznicul Adormirii Maicii Domnului

ora 3,oo – Prima Sfântă Liturghie pentru împărtăşirea credinciosilor;

ora 6,oo – Sfintirea Apei;

ora 7,oo – Taina Sfântului Maslu de obște;

ora 9,oo – Primirea Ierarhului de către soborul slujitor. De la ora 9,30 – Sfânta Liturghie arhierească oficiată în sobor de preoţi şi diaconi oficiată de către Preasfinţitul Părinte TIMOTEI SĂTMĂREANUL, Arhiereu-Vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, în prezenţa pelerinilor şi iubitorilor Maicii Domnului din „Muntele cel sfânt” al Rohiei. Cuvântul de învăţătură al Preasfinţitul Părinte Timotei.

Vineri dimineața, în ziua hramului, începând cu ora 6,30 trei microbuze puse la dispoziție de către mănăstire și Primăria Orașului Târgu Lăpuș, vor urca pelerinii de la poarta din sat până în incinta mănăstirii.

Toti credincioşi prezenţi la hramul Mănăstirii Rohia, vor primi o masă caldă din partea credincioşilor Parohiei Groşii Ţibleşului, atât în ajun după slujba Vecerniei cât şi în ziua Praznicului după Sfânta Liturghie.