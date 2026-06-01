Hramul Mănăstirii „Sfânta Treime” din Soporu de Câmpie

În a doua zi de Rusalii, luni, 1 iunie 2026, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, a slujit la Mănăstirea „Sfânta Treime” din localitatea Soporu de Câmpie, județul Cluj, cu prilejul hramului.

De la ora 10:00, în pridvorul bisericii mănăstirii, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul a oficiat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, înconjurat de un sobor de clerici. Din sobor au făcut parte: protopopul de Turda, preotul Alexandru Rus, pr. lect. univ. dr. Stelian Pașca, cadru universitar la Facultatea de Teologie Orrodoxă din Cluj-Napoca, starețul mănăstirii, protos. Matei Motentan, duhovnicul Mănăstirii „Mihai Vodă”, arhim. Ilie Hanuschi, starețul mănăstirii Muntele Rece, protos. Fanurie Borza, precum și alți preoți invitați.

În cuvântul de învățătură rostit după citirea pericopei evanghelice, ierarhul a vorbit despre credința în Sfânta Treime, temelia vieții creștine, și despre modul în care această învățătură este mărturisită permanent în viața liturgică a Bisericii.

„Credința în Sfânta Treime, în Tatăl, în Fiul și în Duhul Sfânt, este credința fundamentală a creștinismului. Putem spune categoric că nimeni nu este creștin dacă nu crede în Sfânta Treime. Deși creștinismul este socotit o religie monoteistă, noi credem într-un singur Dumnezeu, dar într-un Dumnezeu în trei persoane sau trei ipostasuri. Sfântul Grigorie Teologul observa că atunci când zic Dumnezeu, înțeleg Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Dumnezeu este unul dacă socotim firea sau esența Sa și este trei dacă ținem seama că în această unică ființă sunt trei persoane. Această credință este mărturisită și propovăduită neîncetat de Biserica noastră Ortodoxă, în cărțile de slujbă, în rugăciunile noastre și în facerea semnului Sfintei Cruci”, a arătat Preasfinția Sa.

În continuare, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul a explicat învățătura ortodoxă despre cele trei Persoane ale Dumnezeirii, subliniind unitatea de ființă și deosebirea ipostasurilor.

„Sfânta Treime este expresia ființării veșnice a Dumnezeului Celui Unul și Adevărat, în Care se pot deosebi, tot veșnic, trei ipostasuri sau trei persoane. Așadar, fiind o singură dumnezeire, cu o singură esență, fiecare ipostas sau persoană are și însușiri aparte, care ne îngăduie să le putem deosebi. Însușirea Tatălui este nenașterea, adică nu este născut. Însușirea Fiului este nașterea Sa din Tatăl, iar însușirea Duhului Sfânt este purcederea tot din Tatăl. Cele trei persoane dumnezeiești se deosebesc doar prin aceste însușiri personale. Dumnezeu este o unime desăvârșită și o treime desăvârșită”, a explicat ierarhul.

Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul a evidențiat deasemenea că învățătura despre Sfânta Treime nu este doar un adevăr de credință pe care creștinii îl mărturisesc, ci și un model de viață care îi cheamă la unitate, comuniune și dragoste.

„Credința în Sfânta Treime este importantă pentru că ne învață și cum să trăim. De aceea ținem atât de mult la credința dreaptă, pentru că ea modelează viața omului. Credința în Sfânta Treime ne învață cum să trăim și cum să ne pregătim pentru clipa când vom sta înaintea lui Dumnezeu. Așa cum Dumnezeu este unul în ființă și întreit în persoane, tot astfel și noi, deși suntem mulți, formăm o singură Biserică, Trupul lui Hristos. Dezbinarea și fărâmițarea sunt firești pentru lumea aceasta căzută, dar unitatea, comuniunea și dragostea sunt însușiri dumnezeiești. De aceea, să căutăm întotdeauna unitatea, pacea, armonia și dragostea, pentru că acestea sunt însușirile lui Dumnezeu și, căutându-le, trăim așa cum ne învață Domnul Hristos”

Răspunsurile liturgice au fost date de Corul „Transylvania Byzantica” din Bistrița.

La finalul slujbei, starețul așezământului monahal, protosinghelul Matei Motentan, a mulțumit ierarhului pentru prezență și tuturor celor implicați în organizarea hramului. Apoi, în semn de binecuvântare și apropiere sufletească, Preasfinția Sa le-a oferit credincioșilor iconițe cu Sfânta Treime, iar pe copii i-a binecuvântat și le-a oferit daruri, cu prilejul Zilei Internaționale a Copilului.

Sfânta Liturghie a fost oficiată în prezența a sute de pelerini și a oficialităților locale, în frunte cu primarul comunei Frata, Cristian Cherecheș.

Scurt istoric:

Așezământul monahal de la Soporu de Câmpie, cu hramul „Sfânta Treime”, a fost înființat ca schit în anul 1992. În 1994 a fost transformat în mănăstire, iar un an mai târziu a fost instalată noua obște, formată din monahi de la Mănăstirea Nicula, condusă de arhimandritul Dumitru Cobzaru.

Biserica mănăstirii este pictată în tehnica frescă, iar icoanele de pe catapeteasmă aparțin pictorului Sorin Cristian Protopopescu. De asemenea, lăcașul de cult adăpostește o Evanghelie unicat, având copertă pictată pe lemn și împodobită cu foiță de aur.

Text și foto: Marian Șomlea

