Hramul Mănăstirii „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Dej | 2026

La sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, joi, 23 aprilie 2026, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a slujit la Mănăstirea „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Dej, județul Cluj, cu prilejul hramului.

De la ora 10:00, la Altarul de vară al așezământului monahal, Părintele Mitropolit Andrei a oficiat Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de clerici. Din sobor au făcut parte: vicarul administrativ al Arhiepiscopiei Clujului – preotul Dumitru Boca, consilierul eparhial pe probleme de misiune și protocol – arhidiaconul Claudiu Grama, protopopul Dejului – preotul Ioan Buftea, starețul Mănăstirii „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Dej – protos. Rafail Kozma, starețul Mănăstirii Escu – protos. Dorotei Ilieșiu, starețul Mănăstirii Stârciu – protos. Rafael Blejan și alți preoți invitați.

După citirea pericopei evanghelice, Părintele Mitropolit Andrei a rostit un cuvânt de învățătură, pornind de la versetul scripturistic: „În lupta voastră cu păcatul, nu v-aţi împotrivit încă până la sânge” (Evrei 12, 4). În acest context, ierarhul a evidențiat că Sfântul Mare Mucenic Gheorghe este un model de credință și purtător de biruință, care „s-a împotrivit păcatului până la sânge și a fost purtător de biruință în mărturia pe care a dat-o pentru credința creștină, pentru Domnul Iisus Hristos”.

În continuare, ierarhul a vorbit despre viața și virtuțile Sfântului Gheorghe, așa cum reies din troparul sfântului: „Cu nevoinţă bună te-ai nevoit prin credinţă, purtătorule de chinuri al lui Hristos, şi păgânătatea chinuitorilor ai mustrat şi jertfă bine primită lui Dumnezeu te-ai adus. Pentru aceasta şi cunună de biruinţă ai luat; şi, cu rugăciunile tale, sfinte, tuturor le dai iertare de greşeli”, îndemnându-i pe credincioși să fie și ei purtători de biruință în lupta cu păcatul.

De asemenea, Mitropolitul Clujului l-a felicitat pe starețul mănăstirii pentru bunul mers al lucrărilor de ctitorire a mănăstirii.

Răspunsurile liturgice au fost date de grupul vocal „Theotokos” al Parohiei Gheorghieni. La chinonic, interpreta de muzică populară Daniela Toderean a interpretat pricesne.

Instalarea starețului

La finalul Sfintei Liturghii, Mitropolitul Andrei l-a hirotesit și instalat oficial în demnitatea de stareț pe protosinghelul Rafail Kozma, acesta fiind numit încă din 1 februarie 2024. În cei doi ani de slujire, acesta a dinamizat lucrările de amenajare și edificare la noua mănăstire.

La rândul său, părintele stareț Rafail Kozma a mulțumit Înaltpreasfinției Sale pentru încredere, prezență și binecuvântare, precum și tuturor celor implicați în ctitorirea așezământului monahal.

Binecuvântarea casei monahale

După săvârșirea Sfintei Liturghii, ierarhul a oficiat slujba sfeștaniei și a binecuvântat lucrările efectuate la noua casă monahală.

Slujba de hram a fost oficiată în prezența oficialităților civile și militare, precum și a numeroși credincioși dejeni, ctitori și binefăcători ai mănăstirii. De asemenea, a fost prezentă garda de onoare a Școlii de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” din Cluj-Napoca.

Scurt istoric

Mănăstirea „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din municipiul Dej, Protopopiatul Dej, județul Cluj, a fost înființată la data de 1 iunie 2022, la inițiativa și cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei.

Mănăstirea este situată în locul numit „Dealul Bacăului”, terenul fiind donat de Parohia Dej II, prin generozitatea și bunăvoința preoților (pr. Cătălin Feier și pr. Emil Sabadîș) și a credincioșilor acestei parohii.

Începând cu data de 1 februarie 2024, ascultarea de stareț i-a fost încredințată părintelui Rafail Kozma, care, într-un timp foarte scurt, cu ajutorul numeroșilor binefăcători, a edificat altarul de vară, clopotnița și o casă monahală, în care a fost amenajat un paraclis provizoriu, până la construirea ansamblului monahal.

La data de 21 aprilie 2024, din încredințarea Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, arhimandritul Dumitru Cobzaru, exarhul Mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, a oficiat Sfânta Liturghie și a sfințit crucile care ulterior au fost așezate pe altarul de vară și pe clopotnița mănăstirii.

În ziua de 23 aprilie 2025, cu prilejul hramului, Mitropolitul Andrei al Clujului a slujit pentru prima dată la mănăstire și a sfințit cele două clopote ale așezământului monahal. Clopotele au fost realizate la Turnătoria de clopote „Blotor” din Satulung, județul Maramureș.

În prezent, se află în curs de elaborare documentația necesară pentru edificarea noului ansamblu monahal și a bisericii mănăstirii.

De asemenea, cu sprijinul autorităților locale, anul acesta a fost reabilitat drumul care face legătura între oraș și mănăstire, urmând ca, într-un viitor apropiat, să fie asfaltat.

Text și foto: Darius Echim / Mitropolia Clujului