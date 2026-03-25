Hramul Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului și aniversarea a 20 ani de la înființare

La Praznicul Bunei Vestiri, miercuri, 25 martie 2026, Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului și-a sărbătorit hramul, aniversând, cu acest prilej, 20 de ani de la înființare. Arhiepiscopia și Mitropolia Clujului își au rădăcinile în vechea Mitropolie de la Feleac, ctitorită la finele veacului al XV-lea de Sfântul Voievod Ștefan cel Mare și ocrotită de urmașii săi. Tot în această zi s-au împlinit 15 ani de când Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a fost întronizat în demnitatea de Arhiepiscop și Mitropolit.

Sărbătoarea Bunei Vestiri are o semnificație aparte pentru Eparhia Clujului, fiind ziua în care, în 2006, de sărbătoarea Bunei Vestiri, a fost proclamată în mod festiv înființarea Mitropoliei Clujului, Albei, Crișanei și Maramureșului, devenită ulterior, din 2012, Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului, în urma unor considerente pastorale, misionare și culturale ale societății românești contemporane. Tot în acea zi, vrednicul de pomenire Patriarh Teoctist Arăpașu l-a întronizat pe primul mitropolit al acesteia, în persoana vrednicului de pomenire Mitropolit Bartolomeu Anania. În 2011, tot într-o zi de 25 martie, a fost instalat Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, ca cel de-al doilea Mitropolit al Clujului.

Momentul aniversar a fost marcat la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, unde Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a fost oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit ANDREI, împreună cu alți 10 ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române: Înaltpreasfințitul Părinte IOSIF, Arhiepiscopul Ortodox Român al Europei Occidentale și Mitropolitul Ortodox Român al Europei Occidentale și Meridionale, Preasfințitul Părinte IGNATIE, Episcopul Hușilor, Preasfințitul Părinte IUSTIN, Episcopul Ortodox Român al Maramureșului și Sătmarului, Preasfințitul Părinte BENEDICT, Episcopul Sălajului, Preasfințitul Părinte TIMOTEI, Episcopul Ortodox Român al Spaniei și Portugaliei, Preasfințitul Părinte MACARIE, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord, Preasfințitul Părinte SAMUEL BISTRIȚEANUL, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, Preasfințitul Părinte TIMOTEI SĂTMĂREANUL, Arhiereul-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, Preasfințitul Părinte GHERONTIE HUNEDOREANUL, Arhiereul-vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, și Preasfințitul Părinte TEOFIL DE IBERIA, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, înconjurați de un sobor de preoți și diaconi. Soborul a fost format din clerici de la Centrul Eparhial, protopopi din cuprinsul Arhiepiscopiei Clujului, slujitori ai Catedralei Mitropolitane și părinți profesori de la cele două instituții de învăţământ teologic din municipiu (Facultatea de Teologie Ortodoxă și Colegiul Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan”), precum și alți clerici invitați.

După citirea pericopei evanghelice, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Iosif a rostit un cuvânt de învățătură despre semnificația și importanța sărbătorii Bunei Vestiri pentru istoria mântuirii noastre. De asemenea, a punctat că Fecioara Maria a purtat în pântecele ei, în inima ei și în viața ei pe Cel care astăzi este Mântuitorul nostru.

Răspunsurile liturgice au fost date de Corul Catedralei Mitropolitane, dirijat de pr. prof. emerit Vasile Stanciu.

15 ani de slujire la Cluj

La finalul Sfintei Liturghii a fost oficiat un polihroniu, iar clericii și credincioșii prezenți, dar și reprezentanții mai multor instituții publice, cu prilejul aniversării a 15 ani de slujire arhierească în demnitatea de Arhiepiscop și Mitropolit al Clujului, l-au felicitat pe Înaltpreasfințitul Părinte Andrei.

Arhimandritul Simeon Pintea, eclesiarhul Catedralei Mitropolitane, i-a transmis chiriarhului urările din partea clerului şi a credincioşilor din cuprinsul Mitropoliei, oferindu-i, în semn de prețuire și recunoștință, o cruce de binecuvântare și un aranjament floral.

La rândul său, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a rememorat evenimentele de acum 20 de ani de la înființarea Mitropoliei Clujului, precum și momentul istoric din 2011, când a fost întronizat, de Patriarhul Daniel al României, ca cel de-al doilea Mitropolit al Clujului. De asemenea, a mulțumit lui Dumnezeu pentru toate darurile revărsare asupra sa și a credincioșilor încredințați spre păstorire, tuturor celor prezenți la hram, dar și tuturor celor ce i-au stat alături în toți acești ani de slujire arhierească.

La slujbă au participat numeroși credincioși clujeni, oficialități militare și civile, oameni de cultură, reprezentanți ai mediului academic și reprezentanți ai instituțiilor din județele care fac parte din cuprinsul Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului. Mulți din cei prezenți au participat la Sfânta Liturghie în fața Catedralei din Piața Avram Iancu, rugându-se alături de soborul ierarhilor pentru cei aflați în necazuri și suferințe, pentru încetarea războaielor, pentru pacea, sănătatea și mântuirea lumii.

Evenimente culturale aniversare

Cu prilejul hramului Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului, la împlinirea a 20 de ani de la înființarea mitropoliei, precum și a 15 ani de slujire arhierească la Cluj a Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, Arhiepiscopia Clujului organizează o serie de manifestări religioase și culturale menite să marcheze aceste momente.

Manifestările au debutat în ajunul hramului, pe 24 martie, la Catedrala Mitropolitană, unde, de la ora 18:00, a fost oficiată slujba Pavecerniței Mari cu Litie. Ulterior, de la ora 19:30, la Muzeul Mitropoliei Clujului au fost lansate două volume intitulate „Omilii catehetice”, apărute în acest an la Editura Renașterea, avându-l ca autor pe Părintele Mitropolit Andrei.

De asemenea, menționăm că, în perioada 24 martie – 19 aprilie 2026, la Muzeul Mitropoliei Clujului va fi deschisă expoziția foto-documentară „Trecut și viitor – Două decenii de Mitropolie la Cluj”. Aceasta cuprinde un număr de 13 planșe, oferind privitorului o retrospectivă vizuală a evenimentelor din zilele de 24 și 25 martie 2006, când a avut loc proclamarea festivă a înființării Mitropoliei. De asemenea, pentru prima dată, vizitatorii vor putea admira, în original, Tomosul Sinodal emis cu prilejul întemeierii Mitropoliei clujene, o piesă de mare valoare istorică și simbolică.

Vernisajul expoziției va avea loc vineri, 27 martie, de la ora 11:00, cu prilejul deschiderii lucrărilor Sesiunii Științifice Naționale „Două decenii de Mitropolie la Cluj: Tradiție și actualitate”.

Scurt istoric

Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului își au rădăcinile în vechea Mitropolie de la Feleac, ctitorită la finele veacului al XV-lea de Sfântul Voievod Ștefan cel Mare și ocrotită de urmașii săi.

Autor: Darius Echim / Mitropolia Clujului

Foto credit: Ionuț Chifa și Darius Echim