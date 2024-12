Hramul Paraclisului Facultății de Teologie și aniversarea a 100 de ani de la prima Liturghie oficiată de Episcopul Nicolae Ivan la Academia de Teologie Ortodoxă

În ziua de prăznuire a Sfântului Ierarh Nicolae, vineri, 6 decembrie 2024, Preasfințitul Părinte Benedict Bistrițeanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, s-a aflat în mijlocul studenților și profesorilor de la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, cu prilejul hramului paraclisului și al Campusului Universitar „Nicolae Ivan”, unde facultatea își desfășoară activitatea. Instituția de învățământ teologic aniversează anul acesta 100 de ani de la înființare, iar în această zi s-au împlinit 100 de ani de la prima Sfântă Liturghie săvârșită de Episcopul Nicolae Ivan la Academia de Teologie Ortodoxă, recent înființată la acea vreme.

De la ora 10:00, Preasfințitul conf. univ. dr. Benedict Bistrițeanul, care este și cadru universitar al facultății, a oficiat Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de părinți profesori și diaconi, în frunte cu decanul instituției de învățământ teologic, arhim. prof. univ. dr. Teofil Tia.

După citirea pericopei evanghelice, Preasfinița Sa le-a adresat celor prezenți un cuvânt de învățătură în care a arătat principalele direcții pe care un student teolog le poate urma lecturând imnografia dedicată Sfântului Ierarh Nicolae.

La momentul rânduit din cadrul slujbei, ierarhul a hirotonit întru diacon pe teologul Ioan Lobiuc. Acesta urmează să fie hirotonit preot pe seama Parohiei Budești-Fânațe, Protopopiatul Beclean.

Răspunsurile liturgice au fost date de Corul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, dirijat de pr. lect. univ. dr. Daniel Mocanu.

La finalul slujbei, arhim. prof. univ. dr. Teofil Tia, decanul facultății, a mulțumit Părintelui Episcop-vicar Benedict pentru binecuvântare și prezență în mijlocul comunității instituției de învățământ teologic. În semn de prețuire și recunoștință, ierarhul a primit din partea părintelui decan Medalia și Diploma omagială „Nicolae Ivan” a Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai, cu prilejul centenarului instituției de învățământ teologic clujean, precum și o icoană cu Sfântul Ioan Damaschinul, realizată de studenții de la specializarea Artă Sacră. De asemenea, Medalia și Diploma omagială au fost oferite și profesorului Antonio Rigo de la Universitatea Ca’ Foscari din Veneția, președintele Asociației Internaționale de Studii Bizantine (AIEB).

Săptămâna Facultății

În perioada 3-6 decembrie, instituția de învățământ a organizat mai multe evenimente culturale și religioase, sub egida „Săptămâna Facultății”, cu ocazia hramului paraclisului și a comemorării ocrotitorului campusului teologic, Episcopul Nicolae Ivan, precum și cu ocazia aniversării, în acest an, a 100 de ani de la înființarea facultății. Astfel, au avut loc conferințe, lansări de carte, expoziții de artă, ateliere de decorațiuni, precum și acțiunea de împodobire a bradului și a sediului facultății cu decorațiuni handmade, confecționate de studenții de la specializarea Artă Sacră.

Marți, 3 decembrie, între orele 10:00 și 17:00, s-a desfășurat atelierul creativ „Sfântul Nicolae a venit!”, organizat de studenții secției de Artă Sacră, sub coordonarea prof. univ. dr. habil. Marcel Muntean. Tot marți, de la ora 18:00, în Aula Facultății, a avut loc conferința „Ecclesia domestica vs. Ecclesia publica. Argumente pentru o teologie socială ortodoxă”, susținută de pr. conf. univ. dr. Radu Preda și Kenan Dionisie Wang.

Miercuri, 4 decembrie, de la ora 17:00, în Sala 212, prof. univ. dr. Marcel Muntean a prezentat o prelegere despre Sfântul Ierarh Nicolae în iconografia creștină, iar de la ora 18:00, în Aula Facultății, prof. dr. Antonio Rigo de la Universitatea Ca’Foscari din Veneția a conferențiat pe tema „Rugăciunea monastică în Bizanț, secolele al XIII-lea și al XIV-lea”.

Joi, 5 decembrie, de la ora 17:00, în Aula Facultății, a avut loc lansarea a trei volume semnate de conf. univ. dr. habil. Nicolae Turcan: „Dincolo de suprafața suportabilă a morții”, „Prezentul tainic. Studii de fenomenologie și teologie” și „Filosofia românească pe scurt. De la Maiorescu la Noica”. De la ora 19:00, în Paraclisul Facultății, a fost oficiată Vecernia cu Litie în cinstea Sfântului Ierarh Nicolae.

Punctul central al „Săptămânii Facultății” a fost marcat vineri, 6 decembrie, de sărbătoarea Sfântului Ierarh Nicolae, prin oficierea Sfintei Liturghii arhierești, de către PS Părinte Benedict Bistrițeanul, alături de un sobor de preoți și diaconi, cadre didactice în cadrul unității de învățământ. Ziua s-a încheiat cu un program cultural-artistic și cu lansarea volumului „Academia Teologică Clujeană. Fonduri de arhivă I. 1924-1938”, apărut sub egida Academiei Române – Filiala Cluj-Napoca. Manifestarea a avut loc în Aula Facultății, de la ora 18:00, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, care a adresat un mesaj de binecuvântare.

Tot sub egida „Săptămâna Facultății”, marți, 17 decembrie, de la ora 18:00, în Paraclisul Facultății, va avea loc un concert de colinde susținut de corurile facultății: Corul bărbătesc al Facultății de Teologie (dirijor: Pr. Lect. univ. Dr. Daniel Mocanu), Corul mixt „Oremus” (dirijori: Drd. Alexandru Plian și Drd. Andrei Gheorghieș), Grupul vocal „Adoremus Dominum” (dirijor: Pr. Lect. univ. Dr. Daniel Mocanu), Grupul vocal „Sfânta Casiana” (dirijor: Ioana Creangă), Grupul vocal Psaltic al Facultății de Teologie (dirijor: Samuel Maier), Grup vocal tradițional (dirijor: Florin Enea) și Grupul vocal „Sfântul Sava cel Sfințit” (dirijor: Anisia Mantu).

Scurt istoric

Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca îşi are începuturile în anul 1924, prin înfiinţarea Institutului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, de către vrednicul de pomenire Episcop Nicolae Ivan.

După o istorie frământată, în care activitatea institutului a fost chiar sistată (între 1952-1990), potrivit protocoalelor încheiate între Ministerul Învăţământului şi Patriarhia Română, începând din anul universitar 1992-1993, Institutul Teologic din Cluj, reînființat în 1990, a fost integrat în Universitatea Babeş-Bolyai, primind numele de Facultatea de Teologie Ortodoxă Cluj-Napoca.

Din luna decembrie a anului 2013, Facultatea de Teologie Ortodoxă își desfășoară activitatea în Campusul Universitar „Nicolae Ivan”, situat pe strada Episcop Nicolae Ivan, în cartierul Mărăști.

Piatra de temelie a Campusului a fost pusă pe 23 mai 2011. Clădirea noului sediu al Facultăţii de Teologie Ortodoxă este la ora actuală cea mai modernă din ţară, cu săli de curs, bibliotecă, capelă, laboratoare de restaurare și pictură, amfiteatre, o aulă modernă, cu peste 350 de locuri, și birouri pentru corpul profesoral.

Campusul este ridicat pe un teren de circa 5.000 de metri pătraţi oferit de Primăria Cluj-Napoca şi Consiliul Local Cluj-Napoca în memoria Episcopului Nicolae Ivan, ctitorul Eparhiei reînființate a Clujului şi al primei Academii Teologice Ortodoxe. Alături de noul sediu al Facultăţii de Teologie este construit un cămin pentru studenţi, cu o capacitate de 100 de locuri, inaugurat în anul 2016. Construcția întregului edificiu universitar a fost realizată prin implicarea directă și jertfelnică a Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei.

În prezent, Facultatea oferă 4 specializări la nivel licență: Teologie Pastorală, Teologie Didactică, Teologie Asistență Socială și Artă sacră; 7 specializări la nivel master: Bioetica – Morală, Etică şi Deontologie, Consiliere Pastorală şi Asistenţă Psihosocială, Istoria religiilor – Geopolitica religiilor monoteiste (creștinism, iudaism, islam), Doctrină, Hermeneutică şi Istorie Bisericească, Pastoraţie şi viaţă liturgică, Artă Sacră – conservarea, restaurarea şi crearea bunurilor cultural, „Master of Advanced Research in Orthodox Theology and Religious Studies” (în limba engleză); 11 specializări la nivel doctorat: Spiritualitate Ortodoxă, Muzică bisericească și Ritual, Teologia Vechiului Testament, cu elemente de arheologie biblică și limbă ebraică, Studiul biblic și exegetic al Noului Testament, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, cu noțiuni de paleografie, Misiologie și Ecumenism, Istorie Bisericească Universală, Morală Creștină, Teologie Pastorală și Drept Canonic Ortodox și Teologie Fundamentală (Apologetică).

