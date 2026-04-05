Hramul Parohiei „Intrarea Domnului în Ierusalim” din Florești

În Duminica a șasea din Postul Mare (a Floriilor), 5 aprilie 2026, zi în care Biserica noastră dreptslăvitoare prăznuiește Intrarea Domnului în Ierusalim, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, s-a aflat în mijlocul credincioșilor din Parohia „Intrarea Domnului în Ierusalim” din localitatea Florești, județul Cluj, cu prilejul sărbătoririi hramului.

După citirea pericopei evanghelice, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură, în care a evidențiat mai multe învățături duhovnicești desprinse din Evanghelia zilei.

Preasfinția Sa a arătat că textul evanghelic nu prezintă doar fapte, ci descoperă adâncul inimii omului, prin două momente semnificative din viața Mântuitorului:

„Evanghelia pe care am auzit-o astăzi ne-a înfățișat două scene din începutul săptămânii pătimirilor: pe de o parte, gestul Mariei, care a vărsat mir de mare preț pe picioarele Domnului, iar pe de altă parte, mulțimea care L-a întâmpinat cu strigăte de bucurie la intrarea în Ierusalim. În aceste două momente se descoperă două feluri de inimi.”

În continuare, ierarhul a pus în contrast iubirea fără rezerve a Mariei și atitudinea calculată a lui Iuda:

„Maria nu a făcut un gest obișnuit. Ea i-a oferit lui Hristos ceea ce avea mai scump, fără să facă niciun calcul și fără să se teamă de părerea celorlalți. Pentru ea, Hristos era mai de preț decât orice. În contrast, Iuda, deși apostol, avea inima împărțită și punea preț pe cele materiale. Omul găsește mereu justificări pentru alegerile sale, dar acolo unde este comoara, acolo este și inima.”

Ierarhul a subliniat că fiecare om transmite în jurul său o stare, o „mireasmă” a inimii sale:

„Fiecare om lasă în urma lui și în jurul lui o mireasmă. Unii răspândesc pace și liniște, alții aduc tulburare și stres. Unii răspândesc iubire și bunătate, alții produc ură, critică și frică. Nu este nevoie de multe cuvinte ca să se vadă ce este în inima unui om; de multe ori, și fără cuvinte, se simte, în duh.”

Referindu-se la Intrarea Domnului în Ierusalim, Preasfinția Sa a evidențiat contrastul dintre așteptările lumii și modul în care vine Hristos:

„Intrarea Domnului în Ierusalim este una triumfală, dar diferită de triumful lumesc. Mântuitorul nu vine cu pompă și putere, ci smerit, călare pe mânzul unei asine. Prorocul Zaharia spune: «Iată, împăratul tău vine la tine, drept și biruitor, smerit». Hristos este Împărat, dar nu după modelul lumii, ci vine cu pace, cu dragoste și cu smerenie.”

De la ora 10:00, Preasfinția Sa a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasa Liturghie în biserica parohială, înconjurat de un sobor de clerici. Din soborul slujitor au făcut parte: protopopul de Cluj I, preotul Dan Hognogi, preotul paroh Sebastian Rusu, preotul Dumitru Marcel Andreica, parohul Bisericii „Sfântul Dimitru” din Florești, precum și alți preoți invitați.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de corul parohiei, dirijat de cântărețul bisericesc Teodor Vomir. La momentul chinonicului, interpreții de muzică populară Deti Iuga, Eugenia Corpodean Ciceu și Abrudan Ștefan au interpretat pricesne specifice perioadei Postului Mare.

La finalul Sfintei Liturghii, preotul paroh Sebastian Rusu a adresat cuvânt de mulțumire Preasfinției Sale pentru prezență și binecuvântare.

La hram au participat numeroși credincioși, precum și oficialități civile și militare.

Scurt istoric

Parohia „Intrarea Domnului în Ierusalim” din Florești a fost înființată în 2013, desprinzându-se din Parohia „Sfântul Dumitru”, datorită creșterii numărului de credincioși.

Între anii 2013-2016 a fost construită biserica parohială, iar în luna octombrie 2016, Mitropolitul Andrei a binecuvântat spațiul de slujire și lucrările efectuate până la acea dată.

În prezent, biserica cu hramul „Intrarea Domnului în Ierusalim” se află în proces de pictare în tehnica frescă, aceasta fiind realizată de asist. univ. Gabriel Ștefan Solomon, cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Odată cu înființarea noii parohii, în anul 2013, a fost instalat ca preot paroh părintele Sebastian Rusu.

Text: Viorica Văscu și Marian Șomlea

Foto: Vlad Titișan

