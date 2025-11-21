Hramul Parohiei „Intrarea în biserică a Maicii Domnului” din Gherla | 2025

La praznicul Intrării în biserică a Maicii Domnului, vineri, 21 noiembrie 2025, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, s-a aflat în mijlocul credincioșilor Parohiei „Intrarea în biserică a Maicii Domnului” din Gherla, cu prilejul hramului.

De la ora 10:00, în biserica parohială, cunoscută și sub numele de „Catedrala din Gherla”, Părintele Mitropolit Andrei a oficiat Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de clerici. Din sobor au făcut parte: consilierul eparhial pe probleme de misiune și protocol – arhidiaconul Claudiu Grama, protopopul de Gherla – preotul Iulian Paul Isip, preotul paroh Vasile Ciciovan, preotul coslujiror Fabian Seiche, precum și alți preoți invitați.

După citirea pericopei evanghelice, Părintele Mitropolit Andrei a rostit un cuvânt de învățătură în care a explicat legătura dintre Intrarea în Biserică a Maicii Domnului și începutul Postului Nașterii Domnului. Ierarhul a arătat că, așa cum Maica Sfântă s-a pregătit pentru venirea lui Hristos, tot astfel creștinii sunt chemați să-și pregătească sufletele pentru marele praznic al Crăciunului.

„Maica Domnului intră în Templul din Ierusalim să se pregătească pentru Nașterea lui Hristos, iar noi intrăm în post să ne pregătim sufletele, ca Domnul Hristos să se sălășluiască întru noi”, a spus Înaltpreasfinția Sa.

În continuare, Mitropolitul Clujului a subliniat că perioada Postului Crăciunului este un timp al curățirii sufletești și al faptelor bune, mijloace pe care Biserica le pune la îndemâna credincioșilor.

„Toți creștinii buni, în Postul Crăciunului, urmăresc aceste lucruri: să-și curețe sufletele, să le facă mai bune, ca Domnul Hristos să poată veni acolo, în sufletele noastre. Mijloacele pe care ni le pune la îndemână Biserica le știți frățiile voastre: ori de câte ori simțim sufletul greu, ne spovedim, dar în mod special în posturile de peste an. În Postul Crăciunului se obișnuiește – pe bună dreptate – să punem în practică faptele milei creștine. De aceea și Sfântul Sinod a transmis o pastorală, pentru a se organiza o colectă menită să-i ajute pe cei necăjiți. În Postul Crăciunului, în mod deosebit, ne aducem aminte de cei săraci, de cei necăjiți, de cei amărâți; ne spovedim, repetăm colindele împreună cu copiii noștri și astfel transmitem mai departe steagul. Nu rămâne credința numai la noi, ci o transmitem și copiilor noștri”, a subliniat ierarhul.

Răspunsurile liturgice au fost date de corul parohiei, dirijat de Călin Boca.

La momentul rânduit din cadrul slujbei, ierarhul l-a hirotonit întru diacon pe teologul Alin-Ardelean Mariș. Acesta urmează a fi hirotonit preot pe seama Parohiei Căpușu Mare, Protopopiatul Huedin.

La finalul slujbei, preotul paroh Vasile Ciciovan a mulțumit ierarhului pentru prezență și binecuvântare, oferindu-i în dar o icoană cu Maica Domnului.

Pentru întreaga activitate pastoral-misionară desfășurată în cei 12 ani de slujire sacerdotală, Mitropolitul Andrei l-a hirotesit iconom stavrofor, cu dreptul de a purta crucea pectorală, pe preotul Fabian Seiche, slujitor în cadrul bisericii Parohiei Gherla I.

Sfânta Liturghie a fost oficiată în prezența a numeroși credincioși, precum și a oficialităților locale și centrale, în frunte cu președintele Senatului României, domnul Mircea Abrudean, și primarul Municipiului Gherla, domnul Ovidiu Drăgan. Biserica dovedindu-se neîncăpătoare, o parte din cei prezenți au participat la Sfânta Liturghie în curtea lăcașului de cult.

De asemenea, la slujbă a participat și grupa mare de copii de la grădinița cu program prelungit „Căsuța Fermecată” din Gherla, împreună cu doamnele profesoare pentru educație timpurie Ioana Lică și Aurora Deac. Copiii s-au împărtășit și au primit cărți de rugăciune din partea ierarhului.

Scurt istoric

Biserica Parohiei Gherla I, cu hramul „Intrarea în biserică a Maicii Domnului”, a fost construită între anii 1905-1907, în stil bizantin, fiind împodobită cu pictură în tehnica tempera grasă, executată de pictorul Ioan Diaconu.

Comunitatea parohială este păstorită de preotul paroh Vasile Ciciovan, avându-l alături pe preotul coslujitor Fabian Seiche.

În prezent, se lucrează la edifcarea unei noi biserici parohiale, cu hramul „Nașterea Maicii Domnului” , a cărui piatră de temelie a fost pusă în anul 2005. În momentul de față, se execută lucrări în interiorul noului lăcaș de cult.

Mai multe fotografii AICI

Text și foto: Darius Echim / Mitropolia Clujului