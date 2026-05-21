Hramul Parohiei Ortodoxe Române din Nisa, Franța

La Praznicul Înălţării Domnului (Ziua Eroilor, sărbătoare naţională a poporului român), joi, 21 mai 2026, zi în care sunt sărbătoriți și Sfinții Mari Împărați, întocmai cu Apostolii, Constantin și Elena, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a slujit împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Iosif, Arhiepiscopul Ortodox Român al Europei Occidentale și Mitropolitul Ortodox Român al Europei Occidentale și Meridionale, în Parohia Ortodoxă Română „Sfinții Împărați Constantin și Elena” și „Sfântul Ierarh Nicolae” din Nisa, Franța. Parohia marchează anul acesta 25 de ani de la înființare și 10 ani de la punerea pietrei de temelie la noua biserică.

Cu prilejul hramului, în noua biserică de pe Coasta de Azur, cu hramurile „Sfinții Împărați Constantin și Elena” și „Sfântul Ierarh Nicolae”, cei doi ierarhi au oficiat Sfânta Liturghie, înconjurați de un sobor de clerici. Din sobor au făcut parte: consilierul eparhial pe probleme de misiune și protocol, arhidiaconul Claudiu Grama, protopopul Dejului, preotul Ioan Buftea, parohul bisericii din Nisa, preotul Radu Totelecan, precum și alți clerici invitați.

După citirea pericopei evanghelice, pornind de la versetele scripturistice: „Şi, ridicându-Şi mâinile, i-a binecuvântat. Şi pe când îi binecuvânta, S-a despărţit de ei şi S-a înălţat la cer” (Luca 24, 50-51), Mitropolitul Clujului a rostit un cuvânt de învățătură despre importanța și semnificația Praznicului Înălțării Domnului. Ierarhul și-a intitulat predica pornind de la articolul al șaptelea din Simbolul de Credință: „Şi iarăşi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii, a Cărui Împărăţie nu va avea sfârşit”.

Astfel, Înaltpreasfinția Sa a subliniat faptul că, la 40 de zile după Învierea Sa, Domnul Iisus Hristos S-a înălțat la Cer, însă va veni din nou, cu slavă, pentru a judeca viii și morții, motiv pentru care fiecare creștin este chemat să se pregătească pentru întâlnirea cu Dumnezeu prin pocăință sinceră și fapte bune.

Totodată, Mitropolitul Andrei a vorbit despre faptele milei creștine și despre felul în care oamenii vor fi judecați la cea de-a doua venire a Domnului, așa cum reiese din Evanghelia după Matei, capitolul 25, unde Mântuitorul descoperă limpede criteriul judecății de apoi:

„Când va veni Fiul Omului întru slava Sa şi toţi sfinţii îngeri cu El, atunci va şedea pe tronul slavei Sale. Şi se vor aduna înaintea Lui toate neamurile şi-i va despărţi pe unii de alţii, precum desparte păstorul oile de capre. Şi va pune oile de-a dreapta Lui, iar caprele de-a stânga. Atunci va zice Împăratul celor de-a dreapta Lui: Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, moşteniţi Împărăţia cea pregătită vouă de la întemeierea lumii. Căci flămând am fost şi Mi-aţi dat să mănânc; însetat am fost şi Mi-aţi dat să beau; străin am fost şi M-aţi primit; gol am fost şi M-aţi îmbrăcat; bolnav am fost şi M-aţi cercetat; în temniţă am fost şi aţi venit la Mine” (Matei 25, 31-36).

De asemenea, a evidențiat faptul că fiecare creștin este chemat să pună în lucrare faptele milei trupești și sufletești, să poarte grijă semenilor și să își sfințească viața urmând pilda sfinților:

„Dacă vrem ca atunci când Domnul Hristos va reveni să fim puși de-a dreapta Lui, și noi, asemenea Sfântului Împărat Constantin, să avem nădejdea lui David, înțelepciunea lui Solomon și dreapta credință a Apostolilor, pentru ca astfel să putem merge în Împărăția cea nesfârșită a Domnului nostru Iisus Hristos”.

La finalul slujbei, Părintele Mitropolit Iosif a rostit un cuvânt duhovnicesc și a vorbit despre importanța acestei zile de sărbătoare.

În calitate de gazdă, preotul paroh Radu Totelecan le-a mulțumit ierarhilor pentru prezență și binecuvântare, comunitatea românească ortodoxă din Nisa primindu-i cu multă bucurie.

În semn de prețuire și recunoștință, apreciind întreaga activitate administrativă și pastoral-misionară, Părintele Mitropolit Andrei i-a conferit părintelui paroh Radu Totelecan Ordinul „Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj” pentru clerici.

După oficierea Sfintei Liturghii, grupul de copii și tineri al parohiei a susținut un program artistic compus din dansuri populare și cântece tradiționale românești.

Scurt istoric

Parohia Ortodoxă Română din Nisa (Franța), cu hramurile „Sfinții Împărați Constantin și Elena” și „Sfântul Ierarh Nicolae”, a fost înființată în anul 2001 și se află sub jurisdicția Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale.

Comunitatea parohială, păstorită cu multă dedicare și jertfelnicie de preotul paroh Radu Totelecan, a achiziționat terenul pentru construirea propriului lăcaș de cult în martie 2011, piatra de temelie fiind sfințită în data de 22 mai 2016, după obținerea autorizației de construcție în anul 2015. Lucrările propriu-zise au început în anul 2021, biserica fiind construită în stil ortodox, în formă de cruce greacă, având cinci cupole.

În prezent, ansamblul parohial de pe Coasta de Azur se află în lucru și va cuprinde lăcașul de cult și centrul cultural. Slujbele sunt oficiate atât în biserica nouă, cât și în biserica Notre-Dame-du-Vallon-des-Fleurs, pusă la dispoziție de dieceza catolică.

„Comunitatea ortodoxă română din Nisa și-a propus să construiască un locaș de cult ortodox care să reflecte identitatea naţională şi valorile spirituale ale diasporei româneşti. În acelaşi timp, proiectul va îndeplini funcţia de centru cultural, social şi de integrare”, potrivit Parohiei Ortodoxe Române din Nisa.

La data de 14 februarie 2026, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Iosif, Mitropolitul Europei Occidentale și Meridionale, și a mai multor reprezentanți ai statului român și francez, Parohia Ortodoxă Română din Nisa a aniversat 25 de ani de la înființare și 10 ani de la punerea pietrei de temelie la noua biserică.

„Acești 25 de ani au fost marcați de multă muncă, jertfă și dăruire. De la începuturile modeste ale parohiei până la punerea pietrei de temelie și dezvoltarea bazilicii, fiecare etapă a fost susținută de credința și implicarea credincioșilor, precum și de sprijinul binefăcătorilor”, a spus părintele Radu Totelecan, parohul românilor din Nisa.

Autor: Darius Echim / Mitropolia Clujului

Foto credit: Parohia Ortodoxă Română din Nisa