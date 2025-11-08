Hramul Parohiei „Sfinții Arhangheli” din Municipiul Satu Mare

Sâmbătă, 8 noiembrie 2025, sărbătoarea „Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil și al cereștilor puteri”, Preasfințitul Părinte Iustin a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească în municipiul Satu Mare, la biserica cu hramul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, cu ocazia hramului, și a rostit cuvânt de învățătură, paroh Pr. Sandu Sabou.

„Parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” este o parohie dintre cele mai vechi ale municipiului Satul Mare,dar în această structură în care ne găsim a luat ființă după 2006, când credincioșii acesteia,în număr de 2.400, au pierdut locașul de cult în urma unor puternice presiuni politice care s-au făcut la vremea respectivă și au fost nevoiți să slujească într-un spațiu improvizat, într-o biserică improvizată,n-au primit nici loc de biserică la început, timp de șapte ani au făcut demersuri și n-au primit loc pentru o viitoare biserică și au slujit într-un spațiu de cult improvizat în interiorul sediului Vetrei Românești,după care s-au mutat în acest loc, în 2014, când s-a pus și piatră de temelie, a spus Preasfințitul Părinte Episcop Iustin. Aici suntem în interiorul Parohiei Sfinții Arhangheli, lângă podul Golescu. Este o parohie dinamică și care și-a arătat dragostea față de Biserica lui Hristos și și-a refăcut patrimoniul propriu zis.Am socotit atunci, când era vorba să construiască o nouă biserică, că este un lucru minunat să construiască o biserică de lemn în stil maramureșean, în municipiu Satul Mare,deoarece toate bisericile de zid sunt foarte valoroase, dar nu există nici o biserică de lemn în stil maramureșan în acest mediu urban și am socotit că ar fi foarte potrivit să se construiască o biserică de lemn.Am dat binecuvântare pentru acest lucru și părinții de aici,părintele Sandu Sabău și părintele Florin Orășteanu, au făcut toate demersurile pe lângă Arhitectul Dorel Cordoș,care a conceput o biserică minunată și unică.Este un ansamblu, propriu zis, spațiul a cerut altfel de biserică decât una obișnuită.Are un demisol cu spații sociale și spații multifuncționale, mai multe spații consacrate activităților culturale, pentru tineret, activități sociale.Și peste aceste spații s-a construit această minunată biserică de lemn, în stil maramureșan, original, foarte original, adaptată la spațiu acesta,care are 30 de metri lungime, 14 metri lățime la abside și de jos,de unde pleacă de la bază până la vârf, Crucea are o înălțime de 50 de metri.Am venit cu bucurie de sărbătoarea hramului, a Sfinților Arhangheli, Mihail și Gavriil,care i-au ajutat să ajungă până aici.Acum biserica este pregătită pentru lucrarea de pictură.Se va face și o pictură în stil neobizantin, care să întregească și să aducă și mai multă frumusețe aceste biserici minunate,care sunt siguri că va fi vizitată și cercetată nu doar de credincioșii care se închină și care o iubesc și care și-au înălțat-o și-au dăruit-o lui Dumnezeu și Sfinților Arhangheli,care va fi vizitată de multe delegații din străinătate, așa acum mergem noi în Occident să vedem bisericile minunate și domurile impresionante așa se va intra și în această biserică, care va surprinde cu frumusețea și căldura ei. Este foarte important să reamintim faptul că Sfinții Arhangheli sunt protectorii ținuturilor din nord-vestul României, au fost protectorii familiilor voievodale ale drăgoșeștilor și bogdăneștilor.De aici și hramul Mănăstirii Perii Maramureșului, Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril.Voievozii din Maramureș au luat titulatura de voievozi după mai marii Arhangheli Mihail și Gavriil,voievozii și mai marii cetelor îngerești.În eparhia noastră sunt peste 140 de biserici care poartă acest hram, impresionant de multe.Majoritatea monumente istorice, dar și dintre bisericile noi, foarte multe și-au luat acest ram.De ce s-a răspândit acest ram foarte mult în nord-vestul României?Era o modalitate de apărare a dreptei credințe, de a fi în rând cu mănăstirea de început, a organizării vieții bisericești, cu Perii Maramureșului și în legătură cu voievozii Maramureșului.Până la urmă, ei au avut domenii aici, până în zona Bihorului. De aici și numele mănăstirii Voievozi din zona Bihorului, pentru că ei au transmis și au apărat dreapta credință prin teritoriile lor și prin creștinătatea răsăriteană pe care au apărat-o.Dăm slavă lui Dumnezeu pentru lucrările pe care le-au făcut până acum părinții.Îl rugăm pe Dumnezeu, pe Maica Domnului și pe Sfinții Arhanghelii să le ajute să meargă înainte cu terminarea bisericii, ca într-un răstimp de un an, doi, trei maxim, să putem să facem evenimentul sfințirii bisericii și a picturii, care la vremea respectivă ar fi bine să fie terminată.Oricum, biserica s-a ridicat în mare parte, procente foarte multe, pe donațiile credincioșilor.Este construită de către ei, din evlavia lor, din dragostea față de Dumnezeu și din nevoia pe care au simțit-o să aibă un loc de cult adecvat și să nu rămână în inferioritate față de celelalte comunități ortodoxe și față de celelalte culte. Slavă Lui Dumnezeu pentru toate!”

Soborul slujitor a fost alcătuit din Pr. Gabriel Gorgan, protopopul Sătmarului, Pr. Florin Orășteanu, coslujitor, secretar protopopesc, Pr. Sandu Sabou, paroh, Pr. Dr. Cristian Boloș de la biserica Adormirea Maicii Domnului”, Pr. Gheorghe Donca, de la biserica „Buna Vestire”, Pr. Prof. Gabriel Groza, de la Parohia „Sfântul Nicolae”, Pr. Marinel Corondan de la biserica „Nașterea Domnului”, Pr. Viorel Pașca, din Odoreu, Pr. Călin Palfi, de la „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, Pr. Ovidiu Fărcaș, de la „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, Pr. Lucian Tompoș, de la biserica „Nașterea Maicii Domnului”, Pr. Tiberiu Vălean de la biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena”, Pr. Claudiu Duba din Odoreu, Arhid. Teodosie Bud, consilier eparhial economic, Arhid. Vlad Verdeş, consilier eparhial cultural, Arhid. Lucian Burnar, secretar eparhial, Arhid. Dr. Nifon Motogna, consilier eparhial pentru administrarea Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” Baia Mare, Arhid. Vasile Pop, consilier eparhial pentru protocol.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul Psaltic „Theologos” al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, dirijat de Denis Sulițeanu, iar la priceasnă a cântat o solistă vocală locală: Mara Simuțiu.

La Sfânta Liturghie a fost prezent Arhitectul Dorel Cordoș, cu familia, autorul conceptului arhitectural al ansamblului bisericesc din Satu Mare, singura biserică de lemn în stil maramureșean din municipiu.

Un cuprinzător cuvânt de învățătură a rostit Preasfințitul Părinte Episcop Iustin la momentul chinonicului, în care s-a referit la cetele îngerești și în mod special s-a oprit asupra cetelor îngerești și a Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil.

„Dumnezeu a făcut Cerul și Pământul și Cerul l-a umplut de Îngeri și Pământul l-a dăruit să fie locul viețuirii omului zidit după chipul și asemănarea lui Dumnezeu în care a așezat suflet viu prin suflarea Duhului Gurii Sale și a dăruit rațiune.De aceea e și numit omul, în filozofia antică, este măsura tuturor lucrurilor.De ce? Filozoful a fost inspirat. El n-a fost creștin.Dar avea o gândire înaltă și o trăire, o viețuire aproape ascetică.De ce a zis că este măsura tuturor lucrurilor?Toate ființele de pe Pământ au viață, dar n-au grai și n-au rațiune.Nu gândesc.Ele se comportă prin instinct. Au instinctul autoconservării și al procreării, ca și omul, dar n-au rațiune.Și nu vorbesc și nu zâmbesc.Numai omul zâmbește.Nu veți vedea animale zâmbind.Numai omul este trist sau este voios și fericit.Și omul se exprimă, că de aceea e după chipul lui Dumnezeu.Și cerul l-a umplut de îngeri, Dumnezeu.Până la întruparea Mântuitorului,că apoi s-a umplut cerul și de sfinți.După pogorârea Duhului Sfânt și după intrarea oamenilor prin botez în Împărăția lui Dumnezeu.Noi prin botez devenim fii al lui Dumnezeu după har. Și când a făcut Dumnezeu îngerii? Ce sunt îngerii? Ființe de lumină.Când a zis Dumnezeu să fie lumină,a făcut și luminătorii și aștrii cerești.Și a făcut și Lumina necreată.Lumină din Lumina Feței Lui.Lumină necreată.Iar îngerii sunt după chipul Luminii Divine.După chipul Luminii lui Dumnezeu.Așa se și numesc: îngeri de Lumină.Și Lumina aceasta pe care sunt îngerii și pe care o răspândesc,este cea care ține în echilibru,prin lucrarea Duhului Sfânt, a Providenței Divine,ține lumea în echilibru. Sfinții Părinți ne deslușesc aceasta.Sfântul Dionisie Areopagitul,care la sfârșitul secolului I, în începutul secolului II,ne deslușește ordinea divină așezată de Dumnezeu în Cer.Pentru că Universul întreg este în ordine.Creația întreagă respectă proiectul divin de la început.Vedeți, nimic nu se abate.Când ceva se abate din Univers,de la armonia creată de Dumnezeu și pe care o ține Dumnezeu în existență,prin puterea Lui Dumnezeiască și prin purtarea Lui de grijă,prin Providență, când se întâmplă un accident,se întâmplă o ciocnire, o catastrofă.Un asteroid iese de pe traiectoria firească pe care a fost îngăduit să se pornească.Iese și poate să se ciocnească de alt obiect din Univers și se produc catastrofe, dacă Dumnezeu îngăduie. Se spune că în istoria au existat astfel de catastrofe.Dar totul este în ordine.Și Îngerii, zice Sfântul Dionisie Areopagitul,au fost așezați de către Dumnezeu într-o ierarhie.Nu trebuie haotic. Sunt miliarde și miliarde și miliarde de Îngeri. Dacă punem că fiecare om are un Înger,atunci, dacă sunt 8 miliarde și jumătate de oameni pe Terra,însemnează căsunt cel puțin 8 miliarde și jumătate de Îngeri.Dar sunt mult mai mulți Îngeri decât oameni. Că la fiecare om îi trebuie mai mulți Îngeri ca să îl îngrijească, să nu îl capituleze.Nu numai unul.Se dă unul la botez un Înger, dar avem mai mulți Îngeri.Și zice Sfântul Dionisie că Dumnezeu i-a organizat în 9 cete de câte 3 triade.Și sunt cei mai aproape de tronul lui Dumnezeu.Tronul cel de foc, înconjurat cu foc.Sunt la picioarele lui Dumnezeu,înconjoară tronul lui Dumnezeu și cântă.Serafimii,cei cu câte șase aripi,și Heruvimii.În pictura bisericească sunt zugrăviți Serafimii.Vedeți, unde se vede numai fața,și are aripi, șase aripi.Aceia sunt Serafimii.Și Heruvimii, cei cu 8.Sunt mulți Îngeri în picturile bizantine. Apoi, după ei, sunt domniile,stăpâniile și puterile.Altă triadă.Alte cete.În ordine coborâtoare.Și cei mai aproape de oameni,de pământ, sunt Începătoriile,Arhanghelii, pe care îi pomenim astăzi,și Îngerii,care sunt milioane și miliarde.Ei sunt așezați de la Tronul lui Dumnezeu în ordine coborâtoare,până la Îngerii care au luat legătura cu oamenii și care au luat și chip omenesc uneori, ca și Arhanghelul și duc ștafeta de la unii la alții.Primesc porunci sau planurile lui Dumnezeu.”

Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a explicat și ce sunt îngerii întunericului, îngerii întunecați.

„Noi știm că Dumnezeu n-a creat nimic rău. Tot ce a creat Dumnezeu și a spus însuși Creatorulcând și-a privit Creația Lui, că toate erau bune foarte.Toate erau bune.Tot ce a creat. De unde a apărut răul?Eroarea.Neajunsurile creației.De la răzvrătirea primilor îngeri, care au căzut din ascultare și din iubire față de Creatorul lor, în frunte cu Lucifer.Așa ne spun Cartea Sfântă și Sfinții Părinți.Lucifer, căpetenia unei cete îngerești s-a răzvrătit și împreună cu el întreaga ceată. Și când s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, din înger de lumină s-a transformat în înger întunecat și și-a pierdut lumina, strălucirea, șia devenit întunecat și negru și inert și s-a prăbușit din Cerul lui Dumnezeu și, în prăbușirea lor, când Arhanghelul Mihail, spun Sfinții Părinți, a văzut prăbușirea și înfricoșindu-se că s-ar putea prăbuși toți Îngerii, a ridicat sabia de foc și a strigat:„Să stăm bine, să stăm cu frică.” Și în momentul acela s-a oprit prăbușirea îngerilor și fiecare unde a fost în momentul cuvintelor Sfântului Arhanghel Mihail,în zona aceea a rămas.”

În încheiere, Părintele Paroh Sandu Sabou a mulțumit Preasfințitului Părinte Episcop Iustin pentru prezență în noua biserică de lemn, foarte frumos concepută de Arhit. Dorel Cordoș, și realizată de meșteri pricepuți maramureșeni, pregătită pentru pictură, a mulțumit soborului slujitor, Consiliului Parohial și credincioșilor pentru prezență și donațiile făcute pentru ridicarea sfântului locaș, și a dăruit Preasfințitului Părinte Episcop Iustin un epitrahil și un omofor.

Pr. Sandu Sabou, paroh: „Este o bucurie deosebită pentru noi, că l-am avut în mijlocul nostru pe Ptreasfințitul Părinte Episcop Iustin și bucuria aceasta este cu atât mai mare cu cât biserica are un an de zile de când slujim în acest locaș de cult de lemn în stil maramureșean. Un ansamblu, așa cum spunea și Preasfințitul,un ansamblu întreg,ce cuprinde clădirea bisericii,împrejmuirea Altarului de Vară, clopotnița și spațiile sociale, tot ceea ce este necesar.Mulțumim pentru toate binecuvântările și îndemnurile Prea Sfințitului nostru pe care ni le-a dat și ne vom strădui să le îndeplinim cu mare răspundere. Dumnezeu să ne ajute tuturor!”

Andrei Fărcaș, redactor la revista „Graiul Bisericii Noastre”

