IARMAROC la Oraș – Ediția specială de Crăciun aduce peste 100 de creatori locali în Casa Hintz

Clujul se pregătește de sărbători prin celebrarea creativității locale. IARMAROC la Oraș – Ediția de Crăciun, târgul dedicat brandurilor independente și cadourilor create manual, revine în această iarnă într-unul dintre cele mai frumoase spații culturale ale orașului, Casa Hintz, situată pe str. Regele Ferdinand nr. 1, colț cu Piața Unirii.

Evenimentul se desfășoară pe parcursul a trei weekenduri consecutive:

6–7 decembrie, 12–14 decembrie și 19–21 decembrie, reunind peste 100 de creatori din toată țara. Publicul este invitat să descopere obiecte realizate cu grijă și talent – design, artă, bijuterii, ceramică, papetărie, produse gourmet, cosmetice naturale, vestimentație și accesorii.

Lista completă a creatorilor participanți poate fi consultată pe website-ul oficial al evenimentului.

Accesul este gratuit, iar spațiul expozițional acoperă mai multe niveluri ale Casei Hintz:

– Etajul 1 și mansarda vor găzdui Târgul Creatorilor;

– Etajul 3 va prezenta o instalație interactivă de artă textilă și lumină, realizată în colaborare cu Master Design Textil al Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca.

Instalația imersivă include peste 300 de metri de materiale textile vopsite manual în tehnica Shibori, lămpi interactive cu senzori de mișcare, spații de relaxare și zone dedicate dialogului și reflecției.

Vizitatorii se vor bucura de:

– muzică pe vinil, cu selecții groove, funk, disco, soul și jazz;

– zone de relaxare amenajate cu canapele și fotolii;

– bar de iarnă și cafea de specialitate;

– decoruri de Crăciun și un brad împodobit, ideal pentru fotografii.

Casa Hintz, clădire-monument istoric și prima farmacie a Clujului, a fost restaurată complet și a devenit începând cu 2024 un important spațiu cultural al orașului. IARMAROC la Oraș transformă interiorul său într-un traseu urban de iarnă, în care tradiția arhitecturală și creația modernă se întâlnesc firesc.

6–7 decembrie : 12:00–22:00

12–14 decembrie : vineri 16:00–22:00; sâmbătă & duminică 12:00–22:00

19–21 decembrie: vineri 16:00–22:00; sâmbătă & duminică 12:00–22:00

Intrarea este liberă.

IARMAROC la Oraș este proiectul-satelit al platformei IARMAROC.com, cea mai mare comunitate online de creatori locali. Evenimentul promovează designul contemporan, autenticitatea și calitatea prin târguri urbane curatoriate cu atenție.

Mai multe detalii pot fi găsite pe website-ul oficial al evenimentului.